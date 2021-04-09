سر نجاح القرمشة طريقة عمل لقمة القاضي في المنزل مثل أشهر المحلات

تعتبر لقمة القاضي احدى انواع الحلويات الشرقية الشهيرة التي يحبها العديد من الأشخاص وخاصة الأطفال، فنجد أنها تتميز بشكلها المميز، وطعمها اللذيذ، لذلك يسعى الكثير من السيدات إلى البحث عن طريقة اعدادها في المنزل، وذلك حفاظاً على صحتهم وصحة اولادهم، وسوف نضع لكم طريقة عمل لقمة القاضي في المنزل موضحاً مكوناتها وطريقة إعدادها. طريقة عمل لقمة القاضي في المنزل طريقة عمل لقمة القاضي في المنزل المكونات: مكونات الشربات: عدد 2 كوب من السكر.

عدد 2 كوب من الماء.

عدد ¼ ملعقة من عصير الليمون. مكونات العجينه: عدد 2 كوب كبير من الدقيق.

عدد 1 كوب صغير من الماء الدافئ.

عدد 1 ملعقة كبيرة من النشا.

عدد 2 ملعقه صغيره من الخميره الفوريه.

عدد 2 ملعقة صغيرة من الزيت.

عدد ¼ ملعقة صغيرة من السكر.

رشة من الملح. طريقة التحضير: طريقة تحضير الشربات: نقوم بإحضار وعاء علي النار، ثم نضع فيه السكر، والماء، ويتم تقليبه جيداً حتى الغليان.

نضع عصير الليمون على خليط السكر، ونتركه يبرد تماماً. طريقة تحضير لقمة القاضي نقوم بإحضار وعاء كبير، ثم نضع داخله كلا من السكر، والخميرة، والماء، ثم يتم تقليبها بشكل جيد حتي يتم تجانسهم.

نضيف علي الخليط السابق 1 كوب من الدقيق، والزيت، ثم يتم خلطهم، ونتركهم جانباً.

نقوم بإحضار وعاء آخر، ثم نضع داخله كلا من الملح، والنشا، والمتبقي من الدقيق الا وهو 1 كوب، ثم نخلطهم جيداً حتى تمام التجانس، ثم نصب هذا الخليط علي الخليط السابق، ونقلبهم جيداً حتى نلاحظ ان العجينة اصبحت لينه.

يترك هذا الخليط لمدة لا تقل عن ساعة حتى نلاحظ انهم اختمر جيداً.

نقوم بتجهيز زيت غزير للقلي ونضعه في وعاء على النار، ونتركه حتى يسخن، ثم نشكل العجينه على هيئة دوائر صغيرة بواسطة ملعقة صغيرة، ونضعها داخل الزيت الغزير، ويتم قليها حتى نلاحظ تغيير لونها إلي اللون الذهبي. طريقة تحضير لقمة القاضي الوسوم

تعتبر لقمة القاضي احدى انواع الحلويات الشرقية الشهيرة التي يحبها العديد من الأشخاص وخاصة الأطفال، فنجد أنها تتميز بشكلها المميز، وطعمها اللذيذ، لذلك يسعى الكثير من السيدات إلى البحث عن طريقة اعدادها في المنزل، وذلك حفاظاً على صحتهم وصحة اولادهم، وسوف نضع لكم طريقة عمل لقمة القاضي في المنزل موضحاً مكوناتها وطريقة إعدادها. طريقة عمل لقمة القاضي في المنزل طريقة عمل لقمة القاضي في المنزل المكونات: مكونات الشربات: عدد 2 كوب من السكر.

عدد 2 كوب من الماء.

عدد ¼ ملعقة من عصير الليمون. مكونات العجينه: عدد 2 كوب كبير من الدقيق.

عدد 1 كوب صغير من الماء الدافئ.

عدد 1 ملعقة كبيرة من النشا.

عدد 2 ملعقه صغيره من الخميره الفوريه.

عدد 2 ملعقة صغيرة من الزيت.

عدد ¼ ملعقة صغيرة من السكر.

رشة من الملح. طريقة التحضير: طريقة تحضير الشربات: نقوم بإحضار وعاء علي النار، ثم نضع فيه السكر، والماء، ويتم تقليبه جيداً حتى الغليان.

نضع عصير الليمون على خليط السكر، ونتركه يبرد تماماً. طريقة تحضير لقمة القاضي نقوم بإحضار وعاء كبير، ثم نضع داخله كلا من السكر، والخميرة، والماء، ثم يتم تقليبها بشكل جيد حتي يتم تجانسهم.

نضيف علي الخليط السابق 1 كوب من الدقيق، والزيت، ثم يتم خلطهم، ونتركهم جانباً.

نقوم بإحضار وعاء آخر، ثم نضع داخله كلا من الملح، والنشا، والمتبقي من الدقيق الا وهو 1 كوب، ثم نخلطهم جيداً حتى تمام التجانس، ثم نصب هذا الخليط علي الخليط السابق، ونقلبهم جيداً حتى نلاحظ ان العجينة اصبحت لينه.

يترك هذا الخليط لمدة لا تقل عن ساعة حتى نلاحظ انهم اختمر جيداً.

نقوم بتجهيز زيت غزير للقلي ونضعه في وعاء على النار، ونتركه حتى يسخن، ثم نشكل العجينه على هيئة دوائر صغيرة بواسطة ملعقة صغيرة، ونضعها داخل الزيت الغزير، ويتم قليها حتى نلاحظ تغيير لونها إلي اللون الذهبي. طريقة تحضير لقمة القاضي

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