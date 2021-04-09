نقدم لكم أسباب تجعلك تتناولين سلطة الفواكه يومياً في شهر رمضان ولن تهمليها أبداً، حيث يعتاد الأشخاص في شهر رمضان الكريم على تناول الحلويات الشرقية بكميات كبيرة بعد الإفطار، ويتجاهلون تماماً تناول الفواكه التي تعتبر الأهم، حيث أنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية وكميات كبيرة من الماء التي يحتاجه الجسم في وقت الصيام، ويجب تعويضه بعد الإفطار، ويجب على جميع الأشخاص معرفة فوائد سلطة الفواكه في يومهم بشهر رمضان، فإذا علموا ذلك لن يتناولون الحلويات الشرقية الغنية بالسكر والتي تضر بصحتهم وسيحافظون على تناول الفواكه كل يوم، وهذا ما سنستعرضه مع حضراتكم في هذا المقال.

فوائد سلطة الفواكه في شهر رمضان

تحتوي سلطة الفواكه على أنواع كثيرة ومتنوعة من الفواكه، مثل الفراولة والموز والتفاح والخوخ والمانجو والبرتقال وأي نوع فاكهة مفضل ومتواجد لديكم، وتتميز هذه السلطة باحتوائها على عدد كبير جداً من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، والتي تمنح السوائل التي يفقدها وتحميه من الجفاف بشكل كبير وترطبه، وسوف نشرح لكم فائدة كل نوع من هذه الفواكه في شهر رمضان بعد الصيام ساعات طويلة.

يعتبر الموز من الفواكه التي تقلل إحساس الجسم بالعطس، ويزود الطاقة من خلال العناصر والمعادن التي يحتوي عليها، كما أنه يحمي البشرة من الجفاف ويحافظ على إشراقها في شهر رمضان.

يعتبر التفاح من أهم أنواع الفواكه التي يجب على جميع الأشخاص تناولها يومياً في شهر رمضان، حيث أنها يمنح إصابة الجسم بالإمساك، ويرطب الجسم ويمنع إصابته بالجفاف.

تعتبر الفراولة من الفواكه التي تضاف إلى السلطة أيضاً، ومن أهمهم حيث تحتوي على العديد من مضادات الأكسدة التي تقوي المناعة وتحافظ على صحة الجسم.

فوائد الفواكه في شهر رمضان