مكون سحري من منزلك لتنعيم الشعر كالحرير والقضاء نهائياً على الشيب المبكر، باستخدام عنصر سحري من المنزل ومع إضافة بعض المكونات البسيطة سوف تتخلصين نهائياً من خشونة الشعر من أول استخدام، وسوف تستطيعين القضاء على الشيب المبكر ومعالجة تقصف وتلف الشعر، فهي وصفة رائعة سريعة المفعول تقوم بعمل كيراتين وفرد طبيعي للشعر وبالتالي تنعم الشعر من الجذور وحتى الأطراف، مع احتوائها على عناصر فعالة لتعزيز لون الشعر طبيعياً ومحاربة الشيب المبكر، وبذلك سوف تحصلين على نتيجة مزدوجة بدون استخدام صبغات وبدون استعمال أدوات حرارية أو منتجات صناعية لفرد الشعر والتخلص من هيشانه، فقط عليكي اتباع الخطوات التالية للاستفادة من تلك الخلطة الرائعة لتنعيم الشعر.

تنعيم الشعر كالحرير والقضاء على الشيب المبكر

تتكون خلطة فرد وتنعيم الشعر الخشن من الكوكا كولا، نشا، زبادي طبيعي، زيت جوز الهند، زيت خروع، زيت زيتون، بالاضافة إلى زيت الجرجير، أما المقادير فيتم تحضيرها حسب طول الشعر فإذا كان متوسط الطول نقوم بتجهيز نصف كوب من الكولا، اتنين ملعقة كبيرة من النشا، اتنين ملعقة كبيرة من الزبادي، اتنين ملعقة صغيرة من زيت الخروع، اتنين ملعقة كبيرة من زيت الجرجير، ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون، بالاضافة إلى اتنين ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

ويتم تحضير الخلطة كالآتي حيث يوضع نصف كوب من الكولا في وعاء ثم يضاف إليه اتنين معلقة من النشا، وبعدها يُقلب المكونين جيدا حتى يتجانسا مع بعضهما، ثم يرفع الوعاء على نار هادئة لمدة دقيقة مع التقليب المستمر حتي يصبح القوام كريمي، يوضع الخليط في الثلاجة لمدة خمسة عشر دقيقة ثم يضاف الي الخليط اتنين معلقة كبيرة من الزبادي ثم تقلب مرة أخرى، وبعدها يتم إضافة مقادير الزيوت التي تم ذكرها قبل تقليب مكونات الخلطة لمرة أخيرة.

طريقه استخدام خلطة فرد الشعر

تُستخدم وصفة الكيراتين الطبيعي لتنعيم وفرد الشعر الخشن والتخلص من التقصف والشيب المبكر علي شعر جاف ونظيف، وتوضع الخلطة على الشعر كاملاً من الأطراف حتي الجذور ويفضل أن يتم وضعها وتوزيعها على الشعر خصلة خصلة، وبعد وضع الخليط علي كامل الشعر يمشط جيدا بمشط خشبي ويغطى بكيس حراري ثم يترك من ساعة إلى ساعتين، وبعدها يُغسل الشعر بالماء ثم يتم ترطيبه بأي كريم أ زيت مرطب، وتستخدم هذه الوصفة مرة واحدة كل أسبوع لمده شهر واحد.