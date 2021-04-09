طريقة عمل البيتزا السريعة في 10 دقائق فقط الحل المثالي لجوع الليل

تعتبر البيتزا من أشهر الأطعمة التي يحبها الجميع ولا يختلف عليها أحد بجميع طرق تحضيرها، وتعتبر أكلة إيطالية الأصل، وانتشرت في جميع أنحاء العالم وأصبحت من الأطعمة المفضلة والمحبوبة لدى الجميع وبالأخص الأطفال والشباب، حيث يقومون بالذهاب إلى المطاعم خصيصاً لتناولها، فهي تحتاج إلى وقت كبير ومجهود جبار في البيت، ولكن نقدم لكم اليوم طريقة البيتزا السريعة التي لا تحتاج إلى وقت ولا تعب، ويمكنكم تحضيرها في أي وقت، وتكون مناسبة جداً لأوقات الجوع المسائي. مكونات عمل البيتزا السريعة نصف كيلو من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ثلاثة ملاعق كبار من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الزعتر.

ملعقة صغيرة من السكر.

ربع لتر من الماء الدافئ. طريقة تحضير البيتزا السريعة بدون تعب أولاً نحضر وعاء ونخلط به كلاً من الدقيق والملح والسكر.

بعد ذلك نقوم بإضافة كلاً من الزعتر والخميرة الفورية إلى الخليط، ونحرك المكونات مع بعضها بشكل جيد.

ثم نبدأ في العجن بإضافة الماء حسب الحاجة، ونعجن جيداً حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية ولا تلتصق باليدين.

نقوم بتركها جانباً ترتاح وتتخمر حوالي 10 دقائق على الأقل.

نجهز صينية الفرن وندهنها بالقليل من الزيت ونرش عليها الدقيق.

ثم نقوم بفرد العجينة بعد أن ترتاح بالسمك المرغوب به.

نقوم بتوزيع صلصة البيتزا على العجينة، ومن الضروري رش الزعتر على الصلصة.

ثم نقوم بتجهيز الحشو المرغوب به، وتقطيع الخضراوات إلى شرائح.

يمكن إضافة لحم مفروم أو دجاج مقلي أو مشوي حسب رغبة كل شخص.

وفي النهاية نرش عليها الأنواع المفضلة لديكم من الجبن.

ثم نسخن الفرن على درجة حرارة عالية، وندخل صينية البيتزا به.

نتركها حتى تنضج لمدة 20 دقيقة، ثم تقدم. مكونات عمل البيتزا السريعةطريقة تحضير البيتزا السريعة بدون تعب الوسوم

تعتبر البيتزا من أشهر الأطعمة التي يحبها الجميع ولا يختلف عليها أحد بجميع طرق تحضيرها، وتعتبر أكلة إيطالية الأصل، وانتشرت في جميع أنحاء العالم وأصبحت من الأطعمة المفضلة والمحبوبة لدى الجميع وبالأخص الأطفال والشباب، حيث يقومون بالذهاب إلى المطاعم خصيصاً لتناولها، فهي تحتاج إلى وقت كبير ومجهود جبار في البيت، ولكن نقدم لكم اليوم طريقة البيتزا السريعة التي لا تحتاج إلى وقت ولا تعب، ويمكنكم تحضيرها في أي وقت، وتكون مناسبة جداً لأوقات الجوع المسائي. مكونات عمل البيتزا السريعة نصف كيلو من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ثلاثة ملاعق كبار من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الزعتر.

ملعقة صغيرة من السكر.

ربع لتر من الماء الدافئ. طريقة تحضير البيتزا السريعة بدون تعب أولاً نحضر وعاء ونخلط به كلاً من الدقيق والملح والسكر.

بعد ذلك نقوم بإضافة كلاً من الزعتر والخميرة الفورية إلى الخليط، ونحرك المكونات مع بعضها بشكل جيد.

ثم نبدأ في العجن بإضافة الماء حسب الحاجة، ونعجن جيداً حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية ولا تلتصق باليدين.

نقوم بتركها جانباً ترتاح وتتخمر حوالي 10 دقائق على الأقل.

نجهز صينية الفرن وندهنها بالقليل من الزيت ونرش عليها الدقيق.

ثم نقوم بفرد العجينة بعد أن ترتاح بالسمك المرغوب به.

نقوم بتوزيع صلصة البيتزا على العجينة، ومن الضروري رش الزعتر على الصلصة.

ثم نقوم بتجهيز الحشو المرغوب به، وتقطيع الخضراوات إلى شرائح.

يمكن إضافة لحم مفروم أو دجاج مقلي أو مشوي حسب رغبة كل شخص.

وفي النهاية نرش عليها الأنواع المفضلة لديكم من الجبن.

ثم نسخن الفرن على درجة حرارة عالية، وندخل صينية البيتزا به.

نتركها حتى تنضج لمدة 20 دقيقة، ثم تقدم. مكونات عمل البيتزا السريعةطريقة تحضير البيتزا السريعة بدون تعب

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