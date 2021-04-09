عجينة الكريب الأصلية فى البيت بأنجح طريقة مثل المحلات بمقادير اقتصاديه ومظبوطه 100%

طريقة عمل عجينة الكريب ، الكريب يعتبر واحدًا من المأكولات السريعة والتي تحتاج لدقة عالية في الصنع وطعمها يكمن في عجينتها لأن الحشو من الممكن أن يكون كما تريدوا لذا سوف نذكر بعض الوصفات لعمل عجينة الكريب الحلو والحادق بطريقة سليمة وناجحة في المنزل. طريقة عمل عجينة الكريب:- طريقة عمل عجينة الكريب:- المكونات:- كوب من الحليب.

كوب من الدقيق الأبيض.

ملعقة سكر.

ملعقه لبن بودر.

ثلاث ملاعق من الزبدة السائلة.

بيضتان.

ملعقة صغيرة من الفانيليا. طريقة التحضير:- في الخلاط الكهربي نضع الحليب والبيض والفانيليا والخلط لمدة دقيقتين مع وضع ملعقة السكر أثناء الخلط.

وضع الخليط في وعاء وإضافة الدقيق له تدريجيًا مع التقليب حتى لا يحدث تكتلات ووضع الزبدة مع التقليب.

وضع الخليط في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

دهن مقلاة غير لاصقة بالزيت وفرد كمية من الخليط بها وعندما تتحول للون الذهبي يتم قلبها للجه الأخرى حتى الانتهاء من الكمية كلها وهكذا تكون انتهينا من تحضير عجينة الكريب. طريقة أخرى لعمل عجينة الكريب:- طريقة التحضير:-طريقة أخرى لعمل عجينة الكريب:- المكونات:- كوب من الدقيق.

ملعقتان من الزبدة.

نصف كوب ماء.

٤ بيضات.

ملعقة صغيره خل.

نصف كوب حليب.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة ملح. طريقة التحضير:- في الخلاط الكهربائي يتم وضع البيض واللبن والماء والفانيليا والحليب والخلط جيدًا لمدة خمس دقائق.

ونضيف إليهم الدقيق ويتم الخلط لمدة ربع ساعة.

نضع خليط العجينة في إناء ويُترك مغطى بكيس بلاستيك لمدة ساعة كاملة.

يتم وضع مقلاة غير لاصقة على نار هادئة والبدء في سكب العجينة للحصول على الحجم المناسب وقلبها عندما تأخذ اللون الذهبي.

وتكرر هذه العملية حتى الانتهاء من كل الكمية الموجودة.

وبهذا نكون تعرفنا على طريقتين لعمل عجينة الكريب ويمكن استخدام أياً من الطريقتين السابقتين وعمل عجينة الكريب في المنزل بكل سهولة وبأقل تكلفة وكذلك بطريقة ناجحة ومضمونة طريقة التحضير:- الوسوم

طريقة عمل عجينة الكريب ، الكريب يعتبر واحدًا من المأكولات السريعة والتي تحتاج لدقة عالية في الصنع وطعمها يكمن في عجينتها لأن الحشو من الممكن أن يكون كما تريدوا لذا سوف نذكر بعض الوصفات لعمل عجينة الكريب الحلو والحادق بطريقة سليمة وناجحة في المنزل. طريقة عمل عجينة الكريب:- طريقة عمل عجينة الكريب:- المكونات:- كوب من الحليب.

كوب من الدقيق الأبيض.

ملعقة سكر.

ملعقه لبن بودر.

ثلاث ملاعق من الزبدة السائلة.

بيضتان.

ملعقة صغيرة من الفانيليا. طريقة التحضير:- في الخلاط الكهربي نضع الحليب والبيض والفانيليا والخلط لمدة دقيقتين مع وضع ملعقة السكر أثناء الخلط.

وضع الخليط في وعاء وإضافة الدقيق له تدريجيًا مع التقليب حتى لا يحدث تكتلات ووضع الزبدة مع التقليب.

وضع الخليط في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

دهن مقلاة غير لاصقة بالزيت وفرد كمية من الخليط بها وعندما تتحول للون الذهبي يتم قلبها للجه الأخرى حتى الانتهاء من الكمية كلها وهكذا تكون انتهينا من تحضير عجينة الكريب. طريقة أخرى لعمل عجينة الكريب:- طريقة التحضير:-طريقة أخرى لعمل عجينة الكريب:- المكونات:- كوب من الدقيق.

ملعقتان من الزبدة.

نصف كوب ماء.

٤ بيضات.

ملعقة صغيره خل.

نصف كوب حليب.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة ملح. طريقة التحضير:- في الخلاط الكهربائي يتم وضع البيض واللبن والماء والفانيليا والحليب والخلط جيدًا لمدة خمس دقائق.

ونضيف إليهم الدقيق ويتم الخلط لمدة ربع ساعة.

نضع خليط العجينة في إناء ويُترك مغطى بكيس بلاستيك لمدة ساعة كاملة.

يتم وضع مقلاة غير لاصقة على نار هادئة والبدء في سكب العجينة للحصول على الحجم المناسب وقلبها عندما تأخذ اللون الذهبي.

وتكرر هذه العملية حتى الانتهاء من كل الكمية الموجودة.

وبهذا نكون تعرفنا على طريقتين لعمل عجينة الكريب ويمكن استخدام أياً من الطريقتين السابقتين وعمل عجينة الكريب في المنزل بكل سهولة وبأقل تكلفة وكذلك بطريقة ناجحة ومضمونة طريقة التحضير:-

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عجينة الكريب الأصلية فى البيت بأنجح طريقة مثل المحلات بمقادير اقتصاديه ومظبوطه 100% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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