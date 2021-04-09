حضري الكفتة المشوية في البيت بكل سهولة زي الجاهزة

تعتبر الكفتة المشوية من المأكولات المضلة عند الكثيرين نظراً لمذاقها الجيد وطريقة تحضيرها السريعة، فتتسم الكفتة المشوية بأنه سريعة التحضير وذو مذاق مختلف ويوجد الكثير من السيدات التي ترغب في التعرف على طريقة تحضير الكفتة المشوية وهذا ما سنقدمه إليكم في السطور الآتية. طريقة عمل الكفتة المشوية طريقة عمل الكفتة المشوية المكونات نصف كيلو من اللحم البقري المفروم.

حبة من البصل ويكون حجمها كبير.

ملعقة صغيرة من البهارات.

ملعقة ونصف من الملح

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع كوب من البقدونس مفروم. خطوات تحضير الكفتة المشوية خطوات تحضير الكفتة المشوية تتسم طريقة الكفتة المشوية بأنها سهلة وسريعة التحضير وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الكفتة المشوية في الفرن: الحصول في بداية الأمر على الكبة ويتم وضع فيها كلاً من اللحم المفروم مع البصل والبهارات والملح والفلفل الأسود والبقدونس. يتم طحن كافة المكونات مع بعضها البعض جيداً لحين أن تختلط وتأخذ شكل عجين ناعم من السهل أن يتم تشكيله. بعد ذلك يتم الحصول على إناء عميق ويتم تغطيته بصورة كاملة باستخدام ورق النايلون وبعد ذلك يتم وضعه في الثلاجة وتركه لمدة ساعة. يتم تسخين الفرن ودهن صينية الفن بكمية من الزيت. القيام بإخراج خليط اللحم من الثلاجة وبعد ذلك يتم تشكيها على شكل أصابع ذو حجم متوسط ومتساوي. بعد ذلك يتم وضع الكفتة في الصينية وتركا في الفرن لمدة عشرة دقائق. يتم الحصول على الصينية من الفرن وبعد ذلك يتم تقليب أصابع الكفتة جيداً وتركها في الفرن لمدة عشرة دقائق أخرى لحين أن تنضج بصورة نهائية ويصبح لونها اللون البني الداكن. ثم يتم رص الكفتة في طبق التقديم ويتم تناولها مع كلاً من الأرز البسمتي والطحينة وبالهناء على الجميع. هناك بعض الأمور التي في حالة اتباعها سيتم نجاح الكفتة المشوية في الفرن ومن أهمها: يتم وضع خليط اللحم بعد خروجه مباشرةً من الكبة من أجل أن يكون متماسك أثناء تشكيله.

من الممكن أن يتم إضافة قطعة من الفحم مع الكفتة في فويل بعد شوي الكفتة من أجل أن تأخذ الكفتة رائحة الشوي. الوسوم

تعتبر الكفتة المشوية من المأكولات المضلة عند الكثيرين نظراً لمذاقها الجيد وطريقة تحضيرها السريعة، فتتسم الكفتة المشوية بأنه سريعة التحضير وذو مذاق مختلف ويوجد الكثير من السيدات التي ترغب في التعرف على طريقة تحضير الكفتة المشوية وهذا ما سنقدمه إليكم في السطور الآتية. طريقة عمل الكفتة المشوية طريقة عمل الكفتة المشوية المكونات نصف كيلو من اللحم البقري المفروم.

حبة من البصل ويكون حجمها كبير.

ملعقة صغيرة من البهارات.

ملعقة ونصف من الملح

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع كوب من البقدونس مفروم. خطوات تحضير الكفتة المشوية خطوات تحضير الكفتة المشوية تتسم طريقة الكفتة المشوية بأنها سهلة وسريعة التحضير وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الكفتة المشوية في الفرن: الحصول في بداية الأمر على الكبة ويتم وضع فيها كلاً من اللحم المفروم مع البصل والبهارات والملح والفلفل الأسود والبقدونس. يتم طحن كافة المكونات مع بعضها البعض جيداً لحين أن تختلط وتأخذ شكل عجين ناعم من السهل أن يتم تشكيله. بعد ذلك يتم الحصول على إناء عميق ويتم تغطيته بصورة كاملة باستخدام ورق النايلون وبعد ذلك يتم وضعه في الثلاجة وتركه لمدة ساعة. يتم تسخين الفرن ودهن صينية الفن بكمية من الزيت. القيام بإخراج خليط اللحم من الثلاجة وبعد ذلك يتم تشكيها على شكل أصابع ذو حجم متوسط ومتساوي. بعد ذلك يتم وضع الكفتة في الصينية وتركا في الفرن لمدة عشرة دقائق. يتم الحصول على الصينية من الفرن وبعد ذلك يتم تقليب أصابع الكفتة جيداً وتركها في الفرن لمدة عشرة دقائق أخرى لحين أن تنضج بصورة نهائية ويصبح لونها اللون البني الداكن. ثم يتم رص الكفتة في طبق التقديم ويتم تناولها مع كلاً من الأرز البسمتي والطحينة وبالهناء على الجميع. هناك بعض الأمور التي في حالة اتباعها سيتم نجاح الكفتة المشوية في الفرن ومن أهمها: يتم وضع خليط اللحم بعد خروجه مباشرةً من الكبة من أجل أن يكون متماسك أثناء تشكيله.

من الممكن أن يتم إضافة قطعة من الفحم مع الكفتة في فويل بعد شوي الكفتة من أجل أن تأخذ الكفتة رائحة الشوي.

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