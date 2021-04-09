العجينة السحرية الهشه لجميع المخبوزات والفطائر والعيش والبيتزا طريه وخفيفه مثل القطن

العجينة السحرية لجميع المخبوزات ، المخبوزات سواء كانت حلوة أو مالحة هي محل اهتمام الكثير وهذا يرجع لمذاقها الشهي ولا ينبغي أن نشتري من الخارج كثيرًا بل من الأفضل تحضيرها في المنزل للتأكد من صحة المخبوزات وتابعونا لنتعرف على كيفية تحضير العجينة السحرية لجميع المخبوزات، العجينة هي الأصل في المخبوزات. طريقة عمل العجينة السحرية لجميع المخبوزات:- طريقة عمل العجينة السحرية لجميع المخبوزات:- المكونات:- ملعقة كبيرة حليب بودرة.

٥ أكواب ماء.

ملعقة صغيرة خميرة.

ملعقة صغيرة ملح.

كوب وثلث دقيق.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة زبدة. طريقة التحضير:- في وعاء نضع الدقيق والحليب البودرة في طبق أخر نذوب فيه الخميرة مع السكر والملح ووضعهم على الدقيق والحليب وخلطهم جيدًا.

وضع الزبدة على العجينة مع عجنها حتى تتشرب الماء كلها.

نترك الخميرة حتى تتضاعف كمية العجينه السحريه وترتفع جيدًا ثم نقوم تشكيلها بالشكل المراد وخبزها كما يريد كل شخص. طريقة أخرى لعمل العجينة السحرية لجميع المخبوزات في المنزل:- طريقة التحضير:-طريقة أخرى لعمل العجينة السحرية لجميع المخبوزات في المنزل:- المكونات:- أربع أكواب دقيق.

ملعقتين بيكنج بودر.

ملعقتين خميرة.

ربع كوب زبدة سائلة.

ملعقتين لبن بودرة.

ملعقتين سكر.

رشة ملح. طريقة التحضير:- في طبق به ماء دافئ نضع الخميرة والملح لمدة عشرة دقائق.

في وعاء العجين نضع الدقيق والملح والسكر واللبن البودرة وتقليبهم ووضع عليهم الزبدة مع التقليب حتى تشربها.

نضع على الدقيق الخميرة بالماء مع التقليب وتزويد الماء عندما تحتاج العجينة وعجنها لمدة عشر دقائق وتغطيتها وتركها لمدة ساعة حتى ترتفع.

عجن العجينة مرة أخرى بعد ساعة وتغطيتها بكيس بلاستيك وتركها نصف ساعة حتى ترتفع مرة أخيرة.

تقطيع العجينة لقطع مناسبة وتشكيلها بالشكل المراد خبزها به وإدخالها الفرن للخبز.

وبهذا نكون قد تعرفنا على طريقة عمل العجينة السحرية لجميع أنواع المخبوزات في المنزل ويمكننا استخدام الطريقة في صنع المخبوزات بنوعيها الحادقة والمسكرة طريقة التحضير:- الوسوم

العجينة السحرية لجميع المخبوزات ، المخبوزات سواء كانت حلوة أو مالحة هي محل اهتمام الكثير وهذا يرجع لمذاقها الشهي ولا ينبغي أن نشتري من الخارج كثيرًا بل من الأفضل تحضيرها في المنزل للتأكد من صحة المخبوزات وتابعونا لنتعرف على كيفية تحضير العجينة السحرية لجميع المخبوزات، العجينة هي الأصل في المخبوزات. طريقة عمل العجينة السحرية لجميع المخبوزات:- طريقة عمل العجينة السحرية لجميع المخبوزات:- المكونات:- ملعقة كبيرة حليب بودرة.

٥ أكواب ماء.

ملعقة صغيرة خميرة.

ملعقة صغيرة ملح.

كوب وثلث دقيق.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة زبدة. طريقة التحضير:- في وعاء نضع الدقيق والحليب البودرة في طبق أخر نذوب فيه الخميرة مع السكر والملح ووضعهم على الدقيق والحليب وخلطهم جيدًا.

وضع الزبدة على العجينة مع عجنها حتى تتشرب الماء كلها.

نترك الخميرة حتى تتضاعف كمية العجينه السحريه وترتفع جيدًا ثم نقوم تشكيلها بالشكل المراد وخبزها كما يريد كل شخص. طريقة أخرى لعمل العجينة السحرية لجميع المخبوزات في المنزل:- طريقة التحضير:-طريقة أخرى لعمل العجينة السحرية لجميع المخبوزات في المنزل:- المكونات:- أربع أكواب دقيق.

ملعقتين بيكنج بودر.

ملعقتين خميرة.

ربع كوب زبدة سائلة.

ملعقتين لبن بودرة.

ملعقتين سكر.

رشة ملح. طريقة التحضير:- في طبق به ماء دافئ نضع الخميرة والملح لمدة عشرة دقائق.

في وعاء العجين نضع الدقيق والملح والسكر واللبن البودرة وتقليبهم ووضع عليهم الزبدة مع التقليب حتى تشربها.

نضع على الدقيق الخميرة بالماء مع التقليب وتزويد الماء عندما تحتاج العجينة وعجنها لمدة عشر دقائق وتغطيتها وتركها لمدة ساعة حتى ترتفع.

عجن العجينة مرة أخرى بعد ساعة وتغطيتها بكيس بلاستيك وتركها نصف ساعة حتى ترتفع مرة أخيرة.

تقطيع العجينة لقطع مناسبة وتشكيلها بالشكل المراد خبزها به وإدخالها الفرن للخبز.

وبهذا نكون قد تعرفنا على طريقة عمل العجينة السحرية لجميع أنواع المخبوزات في المنزل ويمكننا استخدام الطريقة في صنع المخبوزات بنوعيها الحادقة والمسكرة طريقة التحضير:-

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