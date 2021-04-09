عجينة الحليب الرائعه الهشه خفيفه كالقطن لجميع انواع المعجنات خطيره وناجحه 100% بمقادير بسيطه

طريقة عمل عجينة الحليب ، الكثير يبحث عن عجينة سهلة هشة وطرية ذات مذاق شهي وبالفعل تعتبر عجينة الحليب أو ما تُعرف بعجينة العشر دقائق من أسهل وأسرع أنواع العجائن ، كما أنها تستخدم في العديد من المخبوزات والعيش بانواعه غتابعونا لنتعرف سوياً على أسهل الطرق لتحضير العجينة. طريقة عمل عجينة الحليب:- طريقة عمل عجينة الحليب:- المكونات:- ثلاث أكواب من الحليب.

كوب دقيق أبيض.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة خميرة.

نصف ملعقة سكر.

ربع كوب زيت ذرة. طريقة التحضير:- في وعاء العجين نضع كوب من الدقيق مع الخميرة والسكر وإضافة الحليب بالتدريج مع التقليب حتى يتم الحصول على عجينة متجانسة.

نغطي الوعاء بالعجين لمدة عشرة دقائق حتى يرتفع ونضع عليه باقي كمية الدقيق والزيت ورشة الملح مع التقليب لبعض الدقائق حتى الحصول على قوام العجينة المناسبة.

تشكيل عجينة الحليب إلى القطع المراد خبزها.

إلى القطع المراد خبزها. في هذه الوصفة يمكننا استخدام بكينج بودر بديل الخميرة. طريقة عمل عجينة الحليب في عشر دقائق:- طريقة التحضير:-طريقة عمل عجينة الحليب في عشر دقائق:- المكونات :- ٥ كوب دقيق.

نصف كوب زيت ذره.

ملعقة لبن بودر.

ربع كوب لبن جاف.

كوب زبادى

٢ كوب ماء دافئ.

٢ ملعقة كبيرة خميرة.

ملعقة خل ابيض.

رشة ملح.

٢ ملعقة كبيرة سكر. طريقة التحضير:- في وعاء نضع نصف مقدار الدقيق مع اللبن والخميرة والسكر والماء والدافئ والخل والزبادى واللبن البودر والعجز لمدة عشر دقائق.

ترك العجينة ترتفع ويتضاعف حجمها ثم وضع باقي الكمية من الدقيق ووضع الزيت والعجن مرة أخرى وتركها حتى يتضاعف حجمها.

يمكن تقطيعها لأي شكل حسب الرغبة. طريقة أخرى للتحضير السريع طريقة التحضير:-طريقة أخرى للتحضير السريع بنفس المكونات السابقة:- نضع في الخلاط الكهربائي الزيت والسكر والملح والخميرة واللبن والماء الدافئ وضربهم جيدًا ثم إضافة نصف كمية الدقيق الباقية بالتدريج وخلطهم حوالي خمس دقائق.

وضع الخليط في وعاء حتى يختمر ثم إضافة باقي الدقيق له وتركها حتى تختمر وتشكيلها بعد ذلك حسب طريقة الخبز ونوع المخبوزات المرادة. الوسوم

طريقة عمل عجينة الحليب ، الكثير يبحث عن عجينة سهلة هشة وطرية ذات مذاق شهي وبالفعل تعتبر عجينة الحليب أو ما تُعرف بعجينة العشر دقائق من أسهل وأسرع أنواع العجائن ، كما أنها تستخدم في العديد من المخبوزات والعيش بانواعه غتابعونا لنتعرف سوياً على أسهل الطرق لتحضير العجينة. طريقة عمل عجينة الحليب:- طريقة عمل عجينة الحليب:- المكونات:- ثلاث أكواب من الحليب.

كوب دقيق أبيض.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة خميرة.

نصف ملعقة سكر.

ربع كوب زيت ذرة. طريقة التحضير:- في وعاء العجين نضع كوب من الدقيق مع الخميرة والسكر وإضافة الحليب بالتدريج مع التقليب حتى يتم الحصول على عجينة متجانسة.

نغطي الوعاء بالعجين لمدة عشرة دقائق حتى يرتفع ونضع عليه باقي كمية الدقيق والزيت ورشة الملح مع التقليب لبعض الدقائق حتى الحصول على قوام العجينة المناسبة.

تشكيل عجينة الحليب إلى القطع المراد خبزها.

إلى القطع المراد خبزها. في هذه الوصفة يمكننا استخدام بكينج بودر بديل الخميرة. طريقة عمل عجينة الحليب في عشر دقائق:- طريقة التحضير:-طريقة عمل عجينة الحليب في عشر دقائق:- المكونات :- ٥ كوب دقيق.

نصف كوب زيت ذره.

ملعقة لبن بودر.

ربع كوب لبن جاف.

كوب زبادى

٢ كوب ماء دافئ.

٢ ملعقة كبيرة خميرة.

ملعقة خل ابيض.

رشة ملح.

٢ ملعقة كبيرة سكر. طريقة التحضير:- في وعاء نضع نصف مقدار الدقيق مع اللبن والخميرة والسكر والماء والدافئ والخل والزبادى واللبن البودر والعجز لمدة عشر دقائق.

ترك العجينة ترتفع ويتضاعف حجمها ثم وضع باقي الكمية من الدقيق ووضع الزيت والعجن مرة أخرى وتركها حتى يتضاعف حجمها.

يمكن تقطيعها لأي شكل حسب الرغبة. طريقة أخرى للتحضير السريع طريقة التحضير:-طريقة أخرى للتحضير السريع بنفس المكونات السابقة:- نضع في الخلاط الكهربائي الزيت والسكر والملح والخميرة واللبن والماء الدافئ وضربهم جيدًا ثم إضافة نصف كمية الدقيق الباقية بالتدريج وخلطهم حوالي خمس دقائق.

وضع الخليط في وعاء حتى يختمر ثم إضافة باقي الدقيق له وتركها حتى تختمر وتشكيلها بعد ذلك حسب طريقة الخبز ونوع المخبوزات المرادة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عجينة الحليب الرائعه الهشه خفيفه كالقطن لجميع انواع المعجنات خطيره وناجحه 100% بمقادير بسيطه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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