طريقة عمل البرجر في البيت باللحم الصافي أفضل من المطاعم

طريقة عمل البرجر في البيت بمقادير سهلة ومضبوطة هي كل ما تريده كل أم تحاول الحفاظ على صحة أسرتها وتقديم كل ما هو مفيد ولذيذ لهم، ومن ضمن الأكلات التي يحبها الأطفال هي البرجر، والذي يعد من الوجبات السريعة الشهية بالنسبة للطفل، وللأسف فإن وجبة البرجر من المطاعم تعد من أسوأ الوجبات التي يمكن أن تتناولها الأسرة فهي غير صحية وغنية بالدهون، ولكن يمكن للأم أن تعرف كيفية تحضير البرجر بالمنزل بطريقة أفضل من الجاهزة، نوضح لكم من خلال هذا المقال طريقة عمل البرجر البيتي اللذيذ. طريقة عمل البرجر في البيت مقادير البرجر البيتي نصف كيلو جرام من اللحم البقري الصافي.

بصلة صغيرة مفرومة ناعماً.

فصين من الثوم المهروس ناعماً.

ملعقة كبيرة من البقسماط الناعم.

ملعقة كبيرة من الكاتشب.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل.

ملعقة صغيرة من بهارات اللحم.

ملعقة صغيرة من بهارات البرجر.

زيت للقلي. طريقة عمل البرجر في البيت في البداية نحضر وعاء من البيركس ثم نضع به اللحم المفروم، يفضل أن يكون اللحم محتوياً على نسبة قليلة من الدهون.

نضع البصلة المفرومة والثوم المهروس ثم نقلب.

نضيف البقسماط المطحون والكاتب ثم نعيد التقليب مرة أخرى.

نضيف الملح والفلفل والبهارات جميعها ثم نقلب كل المكونات مع بعضها البعض.

نقسم اللحم المفروم إلى عدة كرات متوسطة الحجم.

نحضر مكبس البرجر أو علبة مستديرة ثم نضع بها نقطة زيت أو نفرد بها كيس ثم نضع به كرة من كرات اللحم ونفردها جيداً حتى يصبح لها شكل البرجر ثم نضعها في صينية.

نكرر العملية حتى ننتهي من كل أقراص البرجر ثم نضع الصينية بالثلاجة لمدة ساعة أو بالفريزر لمدة خمس دقائق.

نسخن زيت غزير ثم نقلي به أقراص البرجر من الجهتين ونصفيها على ورق المطبخ.

نجهز خبز البرجر ثم نضع به أوراق الخس وشريحة الجبن ثم نضع البرجر وعليه الكاتشب أو يمكن استخدام الإضافات حسب الرغبة.

تقدم سندوتشات البرجر مع البطاطس المقلية كوجبة شهية ولذيذة للأطفال أو لأفراد أسرتك. طريقة عمل البرجر في البيت مقادير البرجر البيتيطريقة عمل البرجر في البيت طريقة عمل البرجر بالمنزل زي المحلات مقادير البرجر المنزلي نصف كيلو جرام من اللحم المفروم.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل اسود.

ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

ملعقة صغيرة بهارات البرجر الجاهزة “موجودة لدى العطار أو قسم البهارات بالسوبر ماركت”. طريقة عمل البرجر بالمنزل نخلط اللحم مع الملح والفلفل والكزبرة والبهارات.

نقسم نصف كيلو اللحم إلى 6 كرات متوسطة ثم نضعها حتى يصبح شكلها كالقرص.

نضع مكعب زبدة في مقلاة ثم نحمر البرجر من الوجهين لمدة 3 دقائق ثم نضع في السندوتشات ونقدمه. طريقة عمل البرجر الجاهز طريقة عمل البرجر بالمنزل زي المحلات مقادير البرجر المنزليطريقة عمل البرجر بالمنزلطريقة عمل البرجر الجاهز يعتمد البرجر الذي يشبه برجر المطاعم على نوع اللحم الجيد ونسبة الدهون، يفضل أن تكون قطعة اللحم تحتوي على 30 في المائة من الدهون وأن يكون لحم بلدي طازج، إليكم المقادير والطريقة: مقادير البرجر الجاهز نصف كيلو جرام من اللحم المفروم.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

مكعب زبدة. طريقة البرجر الجاهز نخلط اللحم مع الملح والفلفل.

نذوب مكعب زبدة في المقلاة ثم نحمر البرجر بعد تشكيله ويصفى ويوضع بالسندوتش مع إضافة الصوصات والإضافات المتنوعة. مقادير البرجر الجاهزطريقة البرجر الجاهز الوسوم

طريقة عمل البرجر في البيت بمقادير سهلة ومضبوطة هي كل ما تريده كل أم تحاول الحفاظ على صحة أسرتها وتقديم كل ما هو مفيد ولذيذ لهم، ومن ضمن الأكلات التي يحبها الأطفال هي البرجر، والذي يعد من الوجبات السريعة الشهية بالنسبة للطفل، وللأسف فإن وجبة البرجر من المطاعم تعد من أسوأ الوجبات التي يمكن أن تتناولها الأسرة فهي غير صحية وغنية بالدهون، ولكن يمكن للأم أن تعرف كيفية تحضير البرجر بالمنزل بطريقة أفضل من الجاهزة، نوضح لكم من خلال هذا المقال طريقة عمل البرجر البيتي اللذيذ. طريقة عمل البرجر في البيت مقادير البرجر البيتي نصف كيلو جرام من اللحم البقري الصافي.

بصلة صغيرة مفرومة ناعماً.

فصين من الثوم المهروس ناعماً.

ملعقة كبيرة من البقسماط الناعم.

ملعقة كبيرة من الكاتشب.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل.

ملعقة صغيرة من بهارات اللحم.

ملعقة صغيرة من بهارات البرجر.

زيت للقلي. طريقة عمل البرجر في البيت في البداية نحضر وعاء من البيركس ثم نضع به اللحم المفروم، يفضل أن يكون اللحم محتوياً على نسبة قليلة من الدهون.

نضع البصلة المفرومة والثوم المهروس ثم نقلب.

نضيف البقسماط المطحون والكاتب ثم نعيد التقليب مرة أخرى.

نضيف الملح والفلفل والبهارات جميعها ثم نقلب كل المكونات مع بعضها البعض.

نقسم اللحم المفروم إلى عدة كرات متوسطة الحجم.

نحضر مكبس البرجر أو علبة مستديرة ثم نضع بها نقطة زيت أو نفرد بها كيس ثم نضع به كرة من كرات اللحم ونفردها جيداً حتى يصبح لها شكل البرجر ثم نضعها في صينية.

نكرر العملية حتى ننتهي من كل أقراص البرجر ثم نضع الصينية بالثلاجة لمدة ساعة أو بالفريزر لمدة خمس دقائق.

نسخن زيت غزير ثم نقلي به أقراص البرجر من الجهتين ونصفيها على ورق المطبخ.

نجهز خبز البرجر ثم نضع به أوراق الخس وشريحة الجبن ثم نضع البرجر وعليه الكاتشب أو يمكن استخدام الإضافات حسب الرغبة.

تقدم سندوتشات البرجر مع البطاطس المقلية كوجبة شهية ولذيذة للأطفال أو لأفراد أسرتك. طريقة عمل البرجر في البيت مقادير البرجر البيتيطريقة عمل البرجر في البيت طريقة عمل البرجر بالمنزل زي المحلات مقادير البرجر المنزلي نصف كيلو جرام من اللحم المفروم.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل اسود.

ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

ملعقة صغيرة بهارات البرجر الجاهزة “موجودة لدى العطار أو قسم البهارات بالسوبر ماركت”. طريقة عمل البرجر بالمنزل نخلط اللحم مع الملح والفلفل والكزبرة والبهارات.

نقسم نصف كيلو اللحم إلى 6 كرات متوسطة ثم نضعها حتى يصبح شكلها كالقرص.

نضع مكعب زبدة في مقلاة ثم نحمر البرجر من الوجهين لمدة 3 دقائق ثم نضع في السندوتشات ونقدمه. طريقة عمل البرجر الجاهز طريقة عمل البرجر بالمنزل زي المحلات مقادير البرجر المنزليطريقة عمل البرجر بالمنزلطريقة عمل البرجر الجاهز يعتمد البرجر الذي يشبه برجر المطاعم على نوع اللحم الجيد ونسبة الدهون، يفضل أن تكون قطعة اللحم تحتوي على 30 في المائة من الدهون وأن يكون لحم بلدي طازج، إليكم المقادير والطريقة: مقادير البرجر الجاهز نصف كيلو جرام من اللحم المفروم.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

مكعب زبدة. طريقة البرجر الجاهز نخلط اللحم مع الملح والفلفل.

نذوب مكعب زبدة في المقلاة ثم نحمر البرجر بعد تشكيله ويصفى ويوضع بالسندوتش مع إضافة الصوصات والإضافات المتنوعة. مقادير البرجر الجاهزطريقة البرجر الجاهز

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