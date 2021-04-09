سر نجاح السويسرول بالشكولاته في المنزل بخطوات بسيطة بأقل التكاليف

نقدم لكم سر نجاح السويسرول حيث أن السويسرول يعد أحد أنواع الحلويات المحببة للأطفال والكبار، والسويسرول من الحلويات الايطالية، والتي يمكنك تحضيرها في 60 دقيقة فقط، ودائما ما نشتريها من المحلات بأسعار باهظة، لهذا تبحث الأمهات عن طرق تحضير السويسرول في المنزل بأقل التكاليف، حيث أن العديد منهم يظنون أن هذه الحلوى من الأصناف المعقدة التي يصعب عليهم تحضيرها في المنزل، وهذا غير صحيح فهي من الوصفات السهلة والسريعة والتي تقدم بسهولة ويسر. سر نجاح السويسرول سر نجاح السويسرول نقدم لكم عبر موقعنا مكونات السويسرول 2 كوب من الدقيق.

كوب من اللبن.

كوب من السكر.

4 ملاعق من الكاكاو الخام.

رشة من الفانيليا.

كوب من الشكولاته السائلة.

8 حبات من البيض. طريقة تحضير السويسرول الشكولاته قبل البدء في تحضير سويسرول الشكولاته يجب تشغيل الفرن أولا.

في اناء عميق نقوم باضافة كل من البيض والفانيليا ونخفق المكونات جيدا بالمضرب الكهربائي، نبدأ باضافة كمية السكر بصورة تدريجية مع الخفق المستمر.

نبدأ باضافة الدقيق بصورة تدريجية، ثم نقوم باضافة البيكنج بودر والكاكاو الخام، مع الاستمرار في التقليب جيدا حتى نحصل على القوام المناسب.

نجهز صينية وندهنها بزيت ودقيق ونسكب المزيج ونوزعه بالصينية.

ندخل السويسرول في الفرن على درجة 180 حتى تنضج فلا تأخذ في السوي غير عشر دقائق فقط.

بعد أن ينضج السويسرول نختبره بخلة أسنان ونخرجه من الفرن وننتظر حتى يبرد تماما.

نقوم بحشو السويسرول بشكولاته ويمكن اضافة كريز أو أى اضافات اخري تحبها، ونبدأ بلف السويسرول على شكل رول، نقوم بوضعه في الثلاجة حتى يبرد.

بعد أن يخرج السويسرول من الثلاجة نضيف عليه صول شكولاته، ويمكن تزينه بالكريم شانتيه واضافة كريز مجفف.

يقطع السويسرول ويوضع في أطباق التقديم وبألف هنا. الوسوم

نقدم لكم سر نجاح السويسرول حيث أن السويسرول يعد أحد أنواع الحلويات المحببة للأطفال والكبار، والسويسرول من الحلويات الايطالية، والتي يمكنك تحضيرها في 60 دقيقة فقط، ودائما ما نشتريها من المحلات بأسعار باهظة، لهذا تبحث الأمهات عن طرق تحضير السويسرول في المنزل بأقل التكاليف، حيث أن العديد منهم يظنون أن هذه الحلوى من الأصناف المعقدة التي يصعب عليهم تحضيرها في المنزل، وهذا غير صحيح فهي من الوصفات السهلة والسريعة والتي تقدم بسهولة ويسر. سر نجاح السويسرول سر نجاح السويسرول نقدم لكم عبر موقعنا مكونات السويسرول 2 كوب من الدقيق.

كوب من اللبن.

كوب من السكر.

4 ملاعق من الكاكاو الخام.

رشة من الفانيليا.

كوب من الشكولاته السائلة.

8 حبات من البيض. طريقة تحضير السويسرول الشكولاته قبل البدء في تحضير سويسرول الشكولاته يجب تشغيل الفرن أولا.

في اناء عميق نقوم باضافة كل من البيض والفانيليا ونخفق المكونات جيدا بالمضرب الكهربائي، نبدأ باضافة كمية السكر بصورة تدريجية مع الخفق المستمر.

نبدأ باضافة الدقيق بصورة تدريجية، ثم نقوم باضافة البيكنج بودر والكاكاو الخام، مع الاستمرار في التقليب جيدا حتى نحصل على القوام المناسب.

نجهز صينية وندهنها بزيت ودقيق ونسكب المزيج ونوزعه بالصينية.

ندخل السويسرول في الفرن على درجة 180 حتى تنضج فلا تأخذ في السوي غير عشر دقائق فقط.

بعد أن ينضج السويسرول نختبره بخلة أسنان ونخرجه من الفرن وننتظر حتى يبرد تماما.

نقوم بحشو السويسرول بشكولاته ويمكن اضافة كريز أو أى اضافات اخري تحبها، ونبدأ بلف السويسرول على شكل رول، نقوم بوضعه في الثلاجة حتى يبرد.

بعد أن يخرج السويسرول من الثلاجة نضيف عليه صول شكولاته، ويمكن تزينه بالكريم شانتيه واضافة كريز مجفف.

يقطع السويسرول ويوضع في أطباق التقديم وبألف هنا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر نجاح السويسرول بالشكولاته في المنزل بخطوات بسيطة بأقل التكاليف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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