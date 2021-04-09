اعملي سويسرول الشوكولاتة في مطبخك مثل الحلواني واحصلي على طعم أحسن بخطوات سهلة

نقدم لحضراتكم اليوم طريقة عمل سويسرول الشوكولاتة، وهي وصفة جديدة وغربية من أصناف الحلويات، وتتميز بطعمها اللذيذ، وتعتبر من أكثر أنواع الحلويات التي يحبها الصغار، ويتم تحضيرها بكل سهولة في البيت، ولكن يجب اتباع بعض الخطوات للحصول على نفس طعم الجاهزة بدون أي مجهود، والجدير بالذكر أنه يمكن تحضير السويسرول بحشوات أخرى حسب الرغبة مثل الكريمة أو مربى الفراولة أو الفواكه. مكونات عمل سويسرول الشوكولاتة 2 كوب من الدقيق.

كوب ونصف كوب من السكر.

نصف كوب من مسحوق الكاكو.

رشة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

عدد 5 بيضة.

ملعقة كبيرة الحجم من الفانيليا.

كوب وربع كوب من الحليب الدافئ.

ربع كوب زيت نباتي.

3 كيس من كريمة الخفق البودرة.

3 ملعقة كبيرة من اللبن البودرة.

نصف كوب من الكريمة السائلة.

علبة إلا ربع من القشطة.

ثلث كوب ماء بارد.

150 جرام من الشوكولاتة.

ملعقة كبيرة من النوتيلا. طريقة تحضير سويسرول الشوكولاتة بالخطوات في وعاء نقوم بوضع الدقيق والملح والبيكنج باودر والكاكاو، ونقلبهم مع بعضهما البعض بشكل جيد.

في وعاء الخلاط الكهربائي نقوم بخفق البيض مع الفانيليا حتى نحصل على خليط كريمي.

نقوم بإضافة السكر للخليط ونستمر في التقليب، ثم نقوم بإضافة الزيت.

بعد ذلك نقوم بإضافة خليط الدقيق إليه تدريجياً، مع التناوب بإضافة الحليب الدافئ.

يجب الاستمرار في التقليب مع إضافة هذه المكونات.

نقوم بتجهيز صينية مستطيلة، ونضع بها ورق زبدة، وبعد ذلك نصب بها خليط الكيكة.

ندخل الصينية إلى الفرن الساخن.

بعد إخراج الكيك من الفرن نقوم بلفها.

نحضر الحشو من خلال مزج كلاً من كريمة الخفق واللبن البودرة والكريمة والماء والقشطة بالمضرب الكهربائي حتى تتجانس المكونات.

نقوم بوضع الحشو في الكيك ونلفها على شكل رول. مكونات عمل سويسرول الشوكولاتةطريقة تحضير سويسرول الشوكولاتة بالخطوات الوسوم

نقدم لحضراتكم اليوم طريقة عمل سويسرول الشوكولاتة، وهي وصفة جديدة وغربية من أصناف الحلويات، وتتميز بطعمها اللذيذ، وتعتبر من أكثر أنواع الحلويات التي يحبها الصغار، ويتم تحضيرها بكل سهولة في البيت، ولكن يجب اتباع بعض الخطوات للحصول على نفس طعم الجاهزة بدون أي مجهود، والجدير بالذكر أنه يمكن تحضير السويسرول بحشوات أخرى حسب الرغبة مثل الكريمة أو مربى الفراولة أو الفواكه. مكونات عمل سويسرول الشوكولاتة 2 كوب من الدقيق.

كوب ونصف كوب من السكر.

نصف كوب من مسحوق الكاكو.

رشة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

عدد 5 بيضة.

ملعقة كبيرة الحجم من الفانيليا.

كوب وربع كوب من الحليب الدافئ.

ربع كوب زيت نباتي.

3 كيس من كريمة الخفق البودرة.

3 ملعقة كبيرة من اللبن البودرة.

نصف كوب من الكريمة السائلة.

علبة إلا ربع من القشطة.

ثلث كوب ماء بارد.

150 جرام من الشوكولاتة.

ملعقة كبيرة من النوتيلا. طريقة تحضير سويسرول الشوكولاتة بالخطوات في وعاء نقوم بوضع الدقيق والملح والبيكنج باودر والكاكاو، ونقلبهم مع بعضهما البعض بشكل جيد.

في وعاء الخلاط الكهربائي نقوم بخفق البيض مع الفانيليا حتى نحصل على خليط كريمي.

نقوم بإضافة السكر للخليط ونستمر في التقليب، ثم نقوم بإضافة الزيت.

بعد ذلك نقوم بإضافة خليط الدقيق إليه تدريجياً، مع التناوب بإضافة الحليب الدافئ.

يجب الاستمرار في التقليب مع إضافة هذه المكونات.

نقوم بتجهيز صينية مستطيلة، ونضع بها ورق زبدة، وبعد ذلك نصب بها خليط الكيكة.

ندخل الصينية إلى الفرن الساخن.

بعد إخراج الكيك من الفرن نقوم بلفها.

نحضر الحشو من خلال مزج كلاً من كريمة الخفق واللبن البودرة والكريمة والماء والقشطة بالمضرب الكهربائي حتى تتجانس المكونات.

نقوم بوضع الحشو في الكيك ونلفها على شكل رول. مكونات عمل سويسرول الشوكولاتةطريقة تحضير سويسرول الشوكولاتة بالخطوات

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