كباب الحلة الرهيب بالطريقه الاصليه الاقتصاديه بطعم مميز ورائع مثل المحلات باسهل واسرع طريقه

طريقة عمل كباب الحلة ، كباب الحلة أكلة مصرية شهيرة تتكون من اللحم المقطع ومعها بعض من انواع الخضار وبهاراتها اللذيذة ومن الأفضل تحضيرها منزليًا لضمان جودتها وصحتها وسوف نتعرف على اكثر من وصفة سهله وسريعه لتحضير كباب الحلة يمكنكم تجربة هذه الوصفات والاستمتاع بطعم كباب الحلة الرائع. طريقة عمل كباب الحلة:- طريقة عمل كباب الحلة:- المكونات:- كيلو لحم خالي العظم مقطع مكعبات.

بصلتان مفرومتان خشن.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

أربع فصوص ثوم مفروم.

نصف ملعقة صغيرة بهارات مشكل.

قرنان فلفل أخضر متقطعين ناعم.

قطع فحم صغيرة.

ملعقتان من الزيت أو السمن. طريقة التحضير:- في حلة على نار متوسطة نضع ملعقتان الزيت حتى التسخين ونضع البصل ونرفع النار مع التقليب حتى يأخذ البصل اللون الذهبي.

وضع الثوم والفلفل الأخضر على البصلة مع التقليب المستمر لمدة دقيقة أو دقيقتين ثم وضع اللحمة عليهم.

تقليب اللحمة مع البصل والفلفل ووضع البهارات والملح عليهم مع التقليب حتى تأخذ اللحمة اللون البني وتنشف من الماء تمامًا.

نتأكد من تشويح اللحمة جيدًا ثم نضع نصف كوب من الماء والتقليب وتغطية الحلة.

نتركها لمدة نصف ساعة ومن ثم نضع كوب أخر من الماء ونتركها ساعة أخرى حتى يتم الطهي ومن الممكن بدلًا من استخدام الماء نقوم باستخدام مرقة اللحمة أو الفراخ.

على النار نضع قطع الفحم حتى تحمر ووضعها على ورقة خضار ناشفة في وسط الحلة ووضع عليها ملعقة زيت زيتون وغلق الحلة بإحكام لمدة خمس دقائق كي تتشرب الرائحة جيدًا.

إزالة قطع اللحم وغلق النار ويتُقدم كباب الحلة ساخن في الأطباق.

يمكن استخدام نفس خطوات الطريقة السابقة لكن بدلًا من استخدام اللحم نستخدم الفراخ ويمكننا استخدام البطاطس على هيئة مكعبات أيضًا.

وتعتبر الطريقة السابقة واحدة من أفضل الطرق لعمل كباب الحلة في المنزل بكل سهولة وبأقل التكاليف طريقة التحضير:- الوسوم

طريقة عمل كباب الحلة ، كباب الحلة أكلة مصرية شهيرة تتكون من اللحم المقطع ومعها بعض من انواع الخضار وبهاراتها اللذيذة ومن الأفضل تحضيرها منزليًا لضمان جودتها وصحتها وسوف نتعرف على اكثر من وصفة سهله وسريعه لتحضير كباب الحلة يمكنكم تجربة هذه الوصفات والاستمتاع بطعم كباب الحلة الرائع. طريقة عمل كباب الحلة:- طريقة عمل كباب الحلة:- المكونات:- كيلو لحم خالي العظم مقطع مكعبات.

بصلتان مفرومتان خشن.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

أربع فصوص ثوم مفروم.

نصف ملعقة صغيرة بهارات مشكل.

قرنان فلفل أخضر متقطعين ناعم.

قطع فحم صغيرة.

ملعقتان من الزيت أو السمن. طريقة التحضير:- في حلة على نار متوسطة نضع ملعقتان الزيت حتى التسخين ونضع البصل ونرفع النار مع التقليب حتى يأخذ البصل اللون الذهبي.

وضع الثوم والفلفل الأخضر على البصلة مع التقليب المستمر لمدة دقيقة أو دقيقتين ثم وضع اللحمة عليهم.

تقليب اللحمة مع البصل والفلفل ووضع البهارات والملح عليهم مع التقليب حتى تأخذ اللحمة اللون البني وتنشف من الماء تمامًا.

نتأكد من تشويح اللحمة جيدًا ثم نضع نصف كوب من الماء والتقليب وتغطية الحلة.

نتركها لمدة نصف ساعة ومن ثم نضع كوب أخر من الماء ونتركها ساعة أخرى حتى يتم الطهي ومن الممكن بدلًا من استخدام الماء نقوم باستخدام مرقة اللحمة أو الفراخ.

على النار نضع قطع الفحم حتى تحمر ووضعها على ورقة خضار ناشفة في وسط الحلة ووضع عليها ملعقة زيت زيتون وغلق الحلة بإحكام لمدة خمس دقائق كي تتشرب الرائحة جيدًا.

إزالة قطع اللحم وغلق النار ويتُقدم كباب الحلة ساخن في الأطباق.

يمكن استخدام نفس خطوات الطريقة السابقة لكن بدلًا من استخدام اللحم نستخدم الفراخ ويمكننا استخدام البطاطس على هيئة مكعبات أيضًا.

وتعتبر الطريقة السابقة واحدة من أفضل الطرق لعمل كباب الحلة في المنزل بكل سهولة وبأقل التكاليف طريقة التحضير:-

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