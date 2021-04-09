اسرار خلطه المحشي الجباره لجميع انواع المحاشى بتكات و اسرار جديده ومميزه للمحشى الرائع

طريقة عمل خلطة المحشي ، المحشي من الأطعمة الشرقية الشهيرة والمحبوبة لدى جميع الطبقات وجميع الأشخاص لمذاقة الفريد والجميل وخلطة المحشي تكون هي سر طعمة اللذيذ ورائحته الجذابة فالخلطة المضبوطة تعطي للمحشي نكهة مميزة فتابعونا لتتعرفوا على افضل واطعم طريقه لعمل خلطه اللمحشى الجباره بطريقه جديده. طريقة عمل خلطة المحشي:- طريقة عمل خلطة المحشي:- المكونات:- كيلو من الأرز.

كيلو طماطم حمراء.

بهارات الموجودة.

ملح وفلفل أسمر حسب الرغبة.

بقدونس وشبت وكزبرة.

٢ بصلة متوسطة الحجم.

كمية مناسبة من الزيت أو السمن. طريقة التحضير:- في وعاء على النار يتم تقطيع البصل قطع صغيرة ووضعها على النار كي تأخذ لون ذهبي خفيف.

يتم تقطيع الطماطم ووضعها في الخلاط الكهربائي وخلطها جيدًا ووضعها على البصل المحمر ووضع الملح والفلفل والبهارات حتى تنشف من الماء ويظهر الزيت على الوجه أي تتكون الصلصة ويتم اغلاق النار عليها.

في إناء أخر يتم غسل الأرز جيدًا بالماء وتصفيته.

وضع الصلصة على الأرز بعد التصفية تمامًا ووضع السبت والبقدونس عليهم بعد التقطيع والتقليب جيدًا وهكذا تكون تكونت الخلطة. طريقة أخرى لعمل خلطة المحشي:- طريقة التحضير:-طريقة أخرى لعمل خلطة المحشي:- المكونات:- ٢ بصلة متوسطة الحجم.

كيلو طماطم حمراء.

٢ ملعقة صلصة.

بقدونس، شبت، كزبرة خضراء.

بهارات الموجودة.

فلفل أسمر وملح حسب الرغبة.

كمية مناسبة من الزيت أو السمن.

ملعقة من النعناع الجاف. طريقة التحضير:- يتم غسل البصل والطماطم جيدًا ووضعهم في الخلاط الكهربائي وخلطهم لبعض الدقائق.

وضع إناء على النار نضع فيه الزيت حتى يسخن ونسكب خليط الطماطم والبصل ونضع عليهم الصلصة والبهارات الموجودة والفلفل والملح.

نقوم بغسل الأرز جيدًا ووضعه على الصلصة على النار مع التقليب لمدة دقيقتين وإغلاق النار حتى يبرد ونضع السبت والبقدونس والكزبرة الخضراء وهكذا تكون خلطة المحشي جاهزه.

جاهزه. ويمكنكِ سيدتي اتباع أياً من الطرق السابقة وعمل خلطة المحشي والاستمتاع بطعمه الرائع وسط ورائحته الجذابة. طريقة التحضير:- الوسوم

طريقة عمل خلطة المحشي ، المحشي من الأطعمة الشرقية الشهيرة والمحبوبة لدى جميع الطبقات وجميع الأشخاص لمذاقة الفريد والجميل وخلطة المحشي تكون هي سر طعمة اللذيذ ورائحته الجذابة فالخلطة المضبوطة تعطي للمحشي نكهة مميزة فتابعونا لتتعرفوا على افضل واطعم طريقه لعمل خلطه اللمحشى الجباره بطريقه جديده. طريقة عمل خلطة المحشي:- طريقة عمل خلطة المحشي:- المكونات:- كيلو من الأرز.

كيلو طماطم حمراء.

بهارات الموجودة.

ملح وفلفل أسمر حسب الرغبة.

بقدونس وشبت وكزبرة.

٢ بصلة متوسطة الحجم.

كمية مناسبة من الزيت أو السمن. طريقة التحضير:- في وعاء على النار يتم تقطيع البصل قطع صغيرة ووضعها على النار كي تأخذ لون ذهبي خفيف.

يتم تقطيع الطماطم ووضعها في الخلاط الكهربائي وخلطها جيدًا ووضعها على البصل المحمر ووضع الملح والفلفل والبهارات حتى تنشف من الماء ويظهر الزيت على الوجه أي تتكون الصلصة ويتم اغلاق النار عليها.

في إناء أخر يتم غسل الأرز جيدًا بالماء وتصفيته.

وضع الصلصة على الأرز بعد التصفية تمامًا ووضع السبت والبقدونس عليهم بعد التقطيع والتقليب جيدًا وهكذا تكون تكونت الخلطة. طريقة أخرى لعمل خلطة المحشي:- طريقة التحضير:-طريقة أخرى لعمل خلطة المحشي:- المكونات:- ٢ بصلة متوسطة الحجم.

كيلو طماطم حمراء.

٢ ملعقة صلصة.

بقدونس، شبت، كزبرة خضراء.

بهارات الموجودة.

فلفل أسمر وملح حسب الرغبة.

كمية مناسبة من الزيت أو السمن.

ملعقة من النعناع الجاف. طريقة التحضير:- يتم غسل البصل والطماطم جيدًا ووضعهم في الخلاط الكهربائي وخلطهم لبعض الدقائق.

وضع إناء على النار نضع فيه الزيت حتى يسخن ونسكب خليط الطماطم والبصل ونضع عليهم الصلصة والبهارات الموجودة والفلفل والملح.

نقوم بغسل الأرز جيدًا ووضعه على الصلصة على النار مع التقليب لمدة دقيقتين وإغلاق النار حتى يبرد ونضع السبت والبقدونس والكزبرة الخضراء وهكذا تكون خلطة المحشي جاهزه.

جاهزه. ويمكنكِ سيدتي اتباع أياً من الطرق السابقة وعمل خلطة المحشي والاستمتاع بطعمه الرائع وسط ورائحته الجذابة. طريقة التحضير:-

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اسرار خلطه المحشي الجباره لجميع انواع المحاشى بتكات و اسرار جديده ومميزه للمحشى الرائع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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