أسرارتحضير مسحوق السوبيا في المنزل بطعم ورائحة خرافة

أسرار تحضير مسحوق السوبيا، مشروب السوبيا من مشروبات شهر رمضان المبارك ولا تخلو سفرة رمضان من مشروب السوبيا على الفطار وعلى السحور، لأنه غني بالحليب وطعم جوز الهند، وهذا المشروب مميز بطعم لذيذ و يعشقه الكبير والصغير، وتعتبر مكونات السوبيا بسيطة في المنزل وطريقة تحضيرة سهلة وبسيطة من مكونات من داخل منزلك فإليكم المكونات وطريقة التحضير.

مكونات وطريقة تحضير مسحوق السوبيا في المنزل

كما ذكرنا أن مشروب السوبيا مفضل في رمضان لأنه يعطي الطاقة للجسم ويفيده، لأنه مشروب مميز بطعمه المثلج بالحليب لكي نستمتع به طوال شهر رمضان المبارك.

واحد كوب من جوز الهند واحد كوب من دقيق الأرز واحد كوب من الحليب البودر واحد كوب من كريم شانتيه واحد كوب ونصف من السكر البودر 2 باكو من الفانيليا

أولا: نقوم بطحن جوز الهند في مطحنة الخلاط الكهربي.

ثانيا: نقوم بطحن السكر.

ثالثا: نطحن كوب من الأرز بعد غسله وتنشيفه.

رابعا: نقوم بخلط جوز الهند والسكر البودر والكريم شانتيه والفانيليا ودقيق الأرز والحليب البودر جيدا بالتقليب داخل بولة كبيرة حتى يسهل علينا خلط المكونات.

خامسا: نحضر برطمان زجاجي محكم الغلق للأحتفاظ بنكهة المكونات داخلة، ونحتفظ بمسحوق السوبيا داخله.

نحضر الخلاط الكهربي ونضع به كوبين من الحليب المثلج، ونضيف ملعقتان من مسحوق السوبيا الذي قومنا بتحضيره، ونضيف سكر حسب الرغبة، ونخلط داخل الخلاط جيدا.

نحضر الأكواب لتقديم السوبيا ونحضر مكعبات الثلج.

نقوم بصب السوبيا داخل الأكواب ونضع مكعبات الثلج عليها ونستمتع بالمذاق الذي لا يقاوم.

طريقة تحضير مسحوق السوبيا في المنزلطريقة تحضير مشروب السوبيا

أن هذه المكونات البسيطة وهى جوز الهند والكريم شانتيه يعطى للسوبيا مذاق ورائحة مميزة وكما ذكرنا أنه مشروب رمضاني لا يخلو أي منزل منه في شهر رمضان المبارك .