وصفة تطويل الرموش بمكونات طبيعية وآمنة في أقل من أسبوع

تطويل الرموش، تحب الكثير من الفتيات أن تهتم دائما بالبشرة والعناية بها بجانب الاهتمام بالرموش حتى تصبح طويلة وكثيفة إلى أنها تعطي مظهر جميل ومميز إلى العينين وبالتالي تحاول البحث عن افضل المكونات الطبيعيه التي يمكن استخدامها لتكثيف الرموش دون أن تتسبب في حدوث أي آثار سلبية على العين، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة أفضل الطرق الطبيعية لتطويل وتكثيف الرموش بمكونات طبيعية وآمنة وفي وقت قليل.

وصفة تطويل الرموش

اولا يجب تنظيف الرموش بشكل دائم من الغبار والأتربة التي تتراكم عليها وذلك من خلال استخدام فرشاة ماسكرا قديمة تم تنظيفها جيداً وتجفيفها ونقوم بوضع عليها الفازلين وتنشيط شعيرات الرموش مرتين في اليوم حتى تتمكني من تنشيط الدورة الدموية، وبالتالي يتم تحفيز بصيلات شعر الرموش ويتم تكرار هذه الطريقة مرتين في اليوم بشكل متواصل حتى تتمكني من الحصول على أفضل النتائج.

زيت الخروع لتطويل الرموش

يعتبر زيت الخروع من أفضل الزيوت الطبيعية القوية التي تحتوي على نسبة كبيرة من المركبات والعناصر الهامة بجانب أنه يعمل على تنشيط بصيلات الشعر، حيث يمكنك وضع فرشة نظيفة في زيت الخروع ووضعها على الرموش قبل النوم وفي الصباح يتم شطفها بالماء الفاتر ويتم تكرار بشكل يومي لمدة أربع أسابيع لكي تتمكني من الحصول على نتائج سريعة.

الصبار لتطويل الرموش

يعتبر على الصبار من أكثر النباتات الطبيعية التي تحتوي على مواد فعالة وقوية للغاية ويتم استخدامها للشعر والبشره بشكل آمن بجانب أنه يتم استخدام الصبار في تجهيز جميع مستحضرات التجميل المفيدة للشعر والبشرة، لهذا يمكنك استخراج جيل الصبار أو يمكنك شراءه جاهز و يتم تمشيط به الرموش بشكل يومي وغسله في الصباح وبعد المداومة على استخدام وسوف تلاحظين نتائج فعالة.