سر تحضير خلطة المحشي البيتي على الطريقة المصرية للحصول على أفضل وأشهى مذاق

تعتبر خلطة المحشي هي أساس تحضير الأنواع المختلفة من المحاشي، حيث يتوقف نجاحها على نجاح الخلطة، ولذلك يجب تحضيرها على أصولها للحصول على ألذ وأشهى مذاق، وسوف نقدم لكم طريقة تحضير الخلطة وأسرارها على الطريقة المصرية، وبالتالي تتمكنون من تحضير كافة أطباق المحاشي المفضلة لديكم مثل الباذنجان والكرنب وورق العنب والفلفل والكوسا والطماطم والبصل وكافة الأنواع بسهولة. مكونات عمل خلطة المحشي كيلو جرام من الأرز المصري.

كيلو من الطماطم.

عدد 2 بصلة كبيرة الحجم.

كمية مناسبة من البقدونس والشبت والنعناع.

رشة ملح حسب الحاجة.

بهارات.

سمنة ويمكن استبدالها بالزيت. طريقة تحضير خلطة المحشي على الطريقة المصرية أولاً نجهز وعاء الخلاط الكهربائي ونضع به كلاً من البصل والطماطم، ونخلطهم بشكل جيد.

بعد ذلك نحضر وعاء واسع وعميق ونضع به السمنة أو الزيت على النار.

بعد ذلك نقوم بإضافة خليط الطماطم والبصل في الوعاء، ونتركه على النار حتى نصل إلى قوام سميك.

ويمكن أيضاً تركه حتى نلاحظ طفو السمنة على وجه الوعاء.

نقوم بإضافة الملح والبهارات إلى الخليط على النار، ونحرك بشكل جيد.

ثم نقوم برفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد جانباً.

نقوم بغسل الأرز المصري بشكل جيد حتى يتم التخلص من النشا ويكون لون الماء شفاف.

نضع الأرز في وعاء ونضيف له خليط الطماطم المحضر من قبل.

نقلب المكونات كلها مع بعضها البعض بشكل جيد لكي تتجانس مع بعضها.

نقوم بتقطيع كلاً من البقدونس والشبت والنعناع ونضيفهم إلى الأرز، وكذلك القليل من السمن، ونحرك المكونات مع بعضها.

هكذا تكون خلطة المحشي جاهزة للاستخدام، ويمكن تحضير بها ألذ أطباق المحاشي، حيث يمكن حشو الباذنجان والفلفل والكوسا والكرنب وورق العنب بها، وبالهنا والشفا. مكونات عمل خلطة المحشيطريقة تحضير خلطة المحشي على الطريقة المصرية الوسوم

تعتبر خلطة المحشي هي أساس تحضير الأنواع المختلفة من المحاشي، حيث يتوقف نجاحها على نجاح الخلطة، ولذلك يجب تحضيرها على أصولها للحصول على ألذ وأشهى مذاق، وسوف نقدم لكم طريقة تحضير الخلطة وأسرارها على الطريقة المصرية، وبالتالي تتمكنون من تحضير كافة أطباق المحاشي المفضلة لديكم مثل الباذنجان والكرنب وورق العنب والفلفل والكوسا والطماطم والبصل وكافة الأنواع بسهولة. مكونات عمل خلطة المحشي كيلو جرام من الأرز المصري.

كيلو من الطماطم.

عدد 2 بصلة كبيرة الحجم.

كمية مناسبة من البقدونس والشبت والنعناع.

رشة ملح حسب الحاجة.

بهارات.

سمنة ويمكن استبدالها بالزيت. طريقة تحضير خلطة المحشي على الطريقة المصرية أولاً نجهز وعاء الخلاط الكهربائي ونضع به كلاً من البصل والطماطم، ونخلطهم بشكل جيد.

بعد ذلك نحضر وعاء واسع وعميق ونضع به السمنة أو الزيت على النار.

بعد ذلك نقوم بإضافة خليط الطماطم والبصل في الوعاء، ونتركه على النار حتى نصل إلى قوام سميك.

ويمكن أيضاً تركه حتى نلاحظ طفو السمنة على وجه الوعاء.

نقوم بإضافة الملح والبهارات إلى الخليط على النار، ونحرك بشكل جيد.

ثم نقوم برفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد جانباً.

نقوم بغسل الأرز المصري بشكل جيد حتى يتم التخلص من النشا ويكون لون الماء شفاف.

نضع الأرز في وعاء ونضيف له خليط الطماطم المحضر من قبل.

نقلب المكونات كلها مع بعضها البعض بشكل جيد لكي تتجانس مع بعضها.

نقوم بتقطيع كلاً من البقدونس والشبت والنعناع ونضيفهم إلى الأرز، وكذلك القليل من السمن، ونحرك المكونات مع بعضها.

هكذا تكون خلطة المحشي جاهزة للاستخدام، ويمكن تحضير بها ألذ أطباق المحاشي، حيث يمكن حشو الباذنجان والفلفل والكوسا والكرنب وورق العنب بها، وبالهنا والشفا. مكونات عمل خلطة المحشيطريقة تحضير خلطة المحشي على الطريقة المصرية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر تحضير خلطة المحشي البيتي على الطريقة المصرية للحصول على أفضل وأشهى مذاق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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