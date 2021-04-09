بالخطوات احلي سويسرول إقتصادي طري زي القطن علي طريقة الشيف نجلاء

الخطوات احلي سويسرول إقتصادي طري زي القطن يعتبر السويسرول من أفضل أنواع الحلويات التي يتم يمكن أن يتم تقديمها وتحضيرها في المنزل بكل سهولة وبمكونات اقتصادية غير مكلفة، كما أن السويسرول يمكن يحضر بأكثر من نكهة كما ترغبين أنت وأفراد أسرتك تابعي معنا سيدتي طريقة عمل السويسرول القطنيالهش بالخطوات من منزلك. الخطوات احلي سويسرول إقتصادي طري زي القطن الخطوات احلي سويسرول إقتصادي طري زي القطن

نقدم إليكم طريقة عمل سويسرول بأفضل المكونات المفيدة جداً للصحة ويتم تحضيرها بالطريقة التالية: المقادير: كوب واحد دقيق.

نصف كوب حليب.

ملعقة صغيرة خل.

ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف كوب زبدة طرية.

ثلث أرباع كوب سكر ناعم.

1 بيضة حجم كبير.

نصف ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا.

رشة ملح. طريقة تحضير سويسرول أولاً لابد من أن تقومين بإشعال الفرن درجة حرارة 190 درجة مئوية لتجهيز سويسرول هش .

. قومي بعد ذلك بإحضار قالب السويسرول وبطنيه بورق الألومنيوم.

ثم احضري وعاء للخلط وانخلي به الدقيق مع الملح، ثم عليك بخفق الزبدة مع السكر حتى يصبح لديك خليط كريمي.

بعدها يتم إضافة بيكربونات الصودا والخل وقلبيهم معاً ومن ثم يضاف البيضة والفانيليا معاً.

ثم بعد ذلك عليك بإضافة الدقيق والملح تدريجياً إلى خليط البيض.

عليك بالاستمرار في تحريك الخليط وبعدها يضاف الحليب وقلبي بشكل جيد حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

بعد الانتهاء من عملية الخلط قومي بسكب خليط الكيك في قالب السويسرول مع خفض الحواف وجعلها متساوية.

ثم ادخليها للفرن ليتم خبزها لمدة 12 دقيقة.

بعدها قومي بقلب الكيك على ورق الزبدة ولفيه على هيئة رول مع الضغط عليها بطريقة جيدة حتى أن تتماسك.

ثم يتم تركها ساعة ثم أزيلي ورقة الزبدة، بعدها يتم وضع كمية مناسبة من المربى على ثلث الكيك من الداخل مع التأكد من عدم وصولها لكافة الأطراف.

ثم ضعي المكسرات على المربى ولفيها مرة أخرى ثم يرش عليها قليل من السكر الناعم، وقدميها بعد ذلك بالهناء والشفاء. الوسوم

الخطوات احلي سويسرول إقتصادي طري زي القطن يعتبر السويسرول من أفضل أنواع الحلويات التي يتم يمكن أن يتم تقديمها وتحضيرها في المنزل بكل سهولة وبمكونات اقتصادية غير مكلفة، كما أن السويسرول يمكن يحضر بأكثر من نكهة كما ترغبين أنت وأفراد أسرتك تابعي معنا سيدتي طريقة عمل السويسرول القطنيالهش بالخطوات من منزلك. الخطوات احلي سويسرول إقتصادي طري زي القطن الخطوات احلي سويسرول إقتصادي طري زي القطن

نقدم إليكم طريقة عمل سويسرول بأفضل المكونات المفيدة جداً للصحة ويتم تحضيرها بالطريقة التالية: المقادير: كوب واحد دقيق.

نصف كوب حليب.

ملعقة صغيرة خل.

ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف كوب زبدة طرية.

ثلث أرباع كوب سكر ناعم.

1 بيضة حجم كبير.

نصف ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا.

رشة ملح. طريقة تحضير سويسرول أولاً لابد من أن تقومين بإشعال الفرن درجة حرارة 190 درجة مئوية لتجهيز سويسرول هش .

. قومي بعد ذلك بإحضار قالب السويسرول وبطنيه بورق الألومنيوم.

ثم احضري وعاء للخلط وانخلي به الدقيق مع الملح، ثم عليك بخفق الزبدة مع السكر حتى يصبح لديك خليط كريمي.

بعدها يتم إضافة بيكربونات الصودا والخل وقلبيهم معاً ومن ثم يضاف البيضة والفانيليا معاً.

ثم بعد ذلك عليك بإضافة الدقيق والملح تدريجياً إلى خليط البيض.

عليك بالاستمرار في تحريك الخليط وبعدها يضاف الحليب وقلبي بشكل جيد حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

بعد الانتهاء من عملية الخلط قومي بسكب خليط الكيك في قالب السويسرول مع خفض الحواف وجعلها متساوية.

ثم ادخليها للفرن ليتم خبزها لمدة 12 دقيقة.

بعدها قومي بقلب الكيك على ورق الزبدة ولفيه على هيئة رول مع الضغط عليها بطريقة جيدة حتى أن تتماسك.

ثم يتم تركها ساعة ثم أزيلي ورقة الزبدة، بعدها يتم وضع كمية مناسبة من المربى على ثلث الكيك من الداخل مع التأكد من عدم وصولها لكافة الأطراف.

ثم ضعي المكسرات على المربى ولفيها مرة أخرى ثم يرش عليها قليل من السكر الناعم، وقدميها بعد ذلك بالهناء والشفاء.

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