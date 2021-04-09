سر نجاح اصابع زينب في المنزل بسهولة بأقل تكلفة وأقصر وقت

أصابع زينب من الوصفات اللذيذة والمحببة لدي العديد من الناس، حيث أنها تعتبر من الوصفات الشهيرة والشعبية التي تنتشر في العديد من البلاد العربية وخاصة الشعب المصري، وتبحث العديد من السيدات عن طريقة اعداد أصابع زينب في المنزل، وهذا ما سنتحدث عنه في هذا المقال.سر نجاح اصابع زينب
نقدم لكم عبر موقعنا مقادير أصابع زينب
- 500 جرام من الدقيق الأبيض المنخول.
- 200 جرام من سميد البسبوسة.
- أربع ملاعق كبيرة من السمن.
- أربع ملاعق كبيرة من الزيت المقدوح والبارد.
- ملعقتين صغيرتين من الخميرة الفورية.
- رشة من الملح.
- ملعقتين كبيرتين من السكر.
- نصف كوب من الماء الدافئ.
- زيت ساخن لقلى أصابع زينب.
- كوبين من السكر.
- كوب من الماء.
- عصرة ليمون.
- فانيليا
في اناء على النار نقوم باضافة كل من مقدار السكر والماء، وننتظر حتى تمام الغليان، بعد ذلك نقوم باضافة الليمون والفانيليا.
وننتظر عشر دقائق ثم نقوم باغلاق النار على الشربات.طريقة اعداد أصابع زينب
- نضع كل من السميد والدقيق الأبيض ويضاف اليه السكر والخميرة، ثم نضع رشة ملح.
- نضع اناء على النار ونقوم باضافة مقدار ملعقتين من الزيت ونقوم بقدحهم وبعد ذلك نغلق النار.
- على المكونات الجافة نضيف كل من الزيت والسمن، يتم عجنهم جيدا.
- يتم اضافة الماء الدافىء بصورة تدريجية حتى لا تصبح العجينة غير لاصقة، نترك العجينة نصف ساعة حتى ترتاح.
- نكور العجين الى كرات صغيرة ويجب أن تكون متساوية في الحجم، وباستخدام مبشرة نقوم بتشكيل أصابع زينب، ننتظر ساعة حتى ترتاح اصابع زينب.
- يتم قلي أصابع زينب في زيت غزير، وبعد أن تحصل على اللون الذهبي نقوم باخراجها من الزيت، ثم توضع في الشربات وتقدم بألف هنا.
الوسوم
أصابع زينب من الوصفات اللذيذة والمحببة لدي العديد من الناس، حيث أنها تعتبر من الوصفات الشهيرة والشعبية التي تنتشر في العديد من البلاد العربية وخاصة الشعب المصري، وتبحث العديد من السيدات عن طريقة اعداد أصابع زينب في المنزل، وهذا ما سنتحدث عنه في هذا المقال.سر نجاح اصابع زينب
نقدم لكم عبر موقعنا مقادير أصابع زينب
- 500 جرام من الدقيق الأبيض المنخول.
- 200 جرام من سميد البسبوسة.
- أربع ملاعق كبيرة من السمن.
- أربع ملاعق كبيرة من الزيت المقدوح والبارد.
- ملعقتين صغيرتين من الخميرة الفورية.
- رشة من الملح.
- ملعقتين كبيرتين من السكر.
- نصف كوب من الماء الدافئ.
- زيت ساخن لقلى أصابع زينب.
- كوبين من السكر.
- كوب من الماء.
- عصرة ليمون.
- فانيليا
في اناء على النار نقوم باضافة كل من مقدار السكر والماء، وننتظر حتى تمام الغليان، بعد ذلك نقوم باضافة الليمون والفانيليا.
وننتظر عشر دقائق ثم نقوم باغلاق النار على الشربات.طريقة اعداد أصابع زينب
- نضع كل من السميد والدقيق الأبيض ويضاف اليه السكر والخميرة، ثم نضع رشة ملح.
- نضع اناء على النار ونقوم باضافة مقدار ملعقتين من الزيت ونقوم بقدحهم وبعد ذلك نغلق النار.
- على المكونات الجافة نضيف كل من الزيت والسمن، يتم عجنهم جيدا.
- يتم اضافة الماء الدافىء بصورة تدريجية حتى لا تصبح العجينة غير لاصقة، نترك العجينة نصف ساعة حتى ترتاح.
- نكور العجين الى كرات صغيرة ويجب أن تكون متساوية في الحجم، وباستخدام مبشرة نقوم بتشكيل أصابع زينب، ننتظر ساعة حتى ترتاح اصابع زينب.
- يتم قلي أصابع زينب في زيت غزير، وبعد أن تحصل على اللون الذهبي نقوم باخراجها من الزيت، ثم توضع في الشربات وتقدم بألف هنا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر نجاح اصابع زينب في المنزل بسهولة بأقل تكلفة وأقصر وقت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.