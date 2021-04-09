سر نجاح اصابع زينب في المنزل بسهولة بأقل تكلفة وأقصر وقت

أصابع زينب من الوصفات اللذيذة والمحببة لدي العديد من الناس، حيث أنها تعتبر من الوصفات الشهيرة والشعبية التي تنتشر في العديد من البلاد العربية وخاصة الشعب المصري، وتبحث العديد من السيدات عن طريقة اعداد أصابع زينب في المنزل، وهذا ما سنتحدث عنه في هذا المقال.

سر نجاح اصابع زينب

نقدم لكم عبر موقعنا مقادير أصابع زينب

500 جرام من الدقيق الأبيض المنخول.

200 جرام من سميد البسبوسة.

أربع ملاعق كبيرة من السمن.

أربع ملاعق كبيرة من الزيت المقدوح والبارد.

ملعقتين صغيرتين من الخميرة الفورية.

رشة من الملح.

ملعقتين كبيرتين من السكر.

نصف كوب من الماء الدافئ.

زيت ساخن لقلى أصابع زينب.

كوبين من السكر.

كوب من الماء.

عصرة ليمون.

فانيليا

مكونات شربات أصابع زينبطريقة اعداد الشربات

في اناء على النار نقوم باضافة كل من مقدار السكر والماء، وننتظر حتى تمام الغليان، بعد ذلك نقوم باضافة الليمون والفانيليا.

وننتظر عشر دقائق ثم نقوم باغلاق النار على الشربات.