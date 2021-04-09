قرص واحد بديل البوتكس لشد البشرة والرقبة وإزالة التجاعيد والترهلات الحل الجبار

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قرص واحد بديل البوتكس لشد البشرة والرقبة وإزالة التجاعيد هناك الكثير من النساء التي تعاني من ظهور التجاعيد في سن مبكر وترغب أن تتخلص من تلك المشكلات بدون أن تقوم باستخدام البوتكس أو الفلير الذي يكلفها الكثير من المال بجانب أن البعض الآخر يري بأنه يضر الجلد مع مرور الوقت ولكن يمكن من الآن أن تتحلين ببشرة مفرودة خالية من التجاعيد عن طريق استخدام أقراص الاسبرين الذي لا يقتصر استخدامها لتسكين الألم والصداع وغيرها من المشكلات المرضية المتنوعة، واليوم سوف نقدم لكم أفضل استخدامات الاسبرين لشد البشرة وإزالة التجاعيد.
قرص واحد بديل البوتكس لشد البشرة والرقبة وإزالة التجاعيد
يوجد العديد من الطرق الذي يمكن أن يتم استخدامها لشد تجاعيد البشرة التي يتم تحضيرها عن طريق استخدام بعض من المكونات الطبيعية المفيدة جداً لصحة البشرة وتجعلك تستغنين عن إجراء العمليات الجمالية ومنها التالي:الاسبرين والعسل والزبادي
المكونات:
تعتبر واحدة من أفضل الطرق الذي يمكن أن يتم استخدامها لشد البشرة والتخلص من التجاعيد وعلامات التقدم بالعمر ويتم تحضيره بكل سهولة كالتالي:
- 5 أقراص أسبرين.
- 1 ملعقة كبيرة عسل.
- 1 ملعقة كبيرة لبن زبادي.
- في وعاء قومي بخلط المكونات مع بعضها البعض حتى أن يتكون لديك عجينة متماسكة.
- ثم عليكِ بغسيل وجهك بالماء البارد ثم قومي بإحضار قطعة قماش نظيفة بلليها في الماء النقي الدافئ.
- قومي بعد ذلك بوضع قطعة القماش على الوجه وانتظري لمدة 10 دقائق فهذه الطريقة تساعد على فتح مسام البشرة حتى يكون باستطاعة البشرة امتصاص المكونات.
- ثم يتم تجفيف البشرة برفق وبعدها يطبق الخليط على البشرة ويترك لمدة نصف ساعة.
- ثم قومي بغسيل الوجه بالماء البارد وسوف تلاحظين النتائج بعد الاستخدام المستمر.
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قرص واحد بديل البوتكس لشد البشرة والرقبة وإزالة التجاعيد هناك الكثير من النساء التي تعاني من ظهور التجاعيد في سن مبكر وترغب أن تتخلص من تلك المشكلات بدون أن تقوم باستخدام البوتكس أو الفلير الذي يكلفها الكثير من المال بجانب أن البعض الآخر يري بأنه يضر الجلد مع مرور الوقت ولكن يمكن من الآن أن تتحلين ببشرة مفرودة خالية من التجاعيد عن طريق استخدام أقراص الاسبرين الذي لا يقتصر استخدامها لتسكين الألم والصداع وغيرها من المشكلات المرضية المتنوعة، واليوم سوف نقدم لكم أفضل استخدامات الاسبرين لشد البشرة وإزالة التجاعيد.
قرص واحد بديل البوتكس لشد البشرة والرقبة وإزالة التجاعيد
يوجد العديد من الطرق الذي يمكن أن يتم استخدامها لشد تجاعيد البشرة التي يتم تحضيرها عن طريق استخدام بعض من المكونات الطبيعية المفيدة جداً لصحة البشرة وتجعلك تستغنين عن إجراء العمليات الجمالية ومنها التالي:الاسبرين والعسل والزبادي
المكونات:
تعتبر واحدة من أفضل الطرق الذي يمكن أن يتم استخدامها لشد البشرة والتخلص من التجاعيد وعلامات التقدم بالعمر ويتم تحضيره بكل سهولة كالتالي:
- 5 أقراص أسبرين.
- 1 ملعقة كبيرة عسل.
- 1 ملعقة كبيرة لبن زبادي.
- في وعاء قومي بخلط المكونات مع بعضها البعض حتى أن يتكون لديك عجينة متماسكة.
- ثم عليكِ بغسيل وجهك بالماء البارد ثم قومي بإحضار قطعة قماش نظيفة بلليها في الماء النقي الدافئ.
- قومي بعد ذلك بوضع قطعة القماش على الوجه وانتظري لمدة 10 دقائق فهذه الطريقة تساعد على فتح مسام البشرة حتى يكون باستطاعة البشرة امتصاص المكونات.
- ثم يتم تجفيف البشرة برفق وبعدها يطبق الخليط على البشرة ويترك لمدة نصف ساعة.
- ثم قومي بغسيل الوجه بالماء البارد وسوف تلاحظين النتائج بعد الاستخدام المستمر.
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