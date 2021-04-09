أستخدامات وفوائد كريم البانثينول للبشرة فوائد مذهلة تعلميها لأول مرة

أستخدامات وفوائد كريم البانثينول للبشرة يعتبر من أهم الكريمات العلاجية التي تعالك العديد من المشكلات الجمالية التي تعاني منها كثير من النساء، ويتم استخدامه في صناعة أنواع عديدة من مستحضرات التجميل سواء للعناية بالشعر أو البشرة، كما يتساءل الكثير منهن عن أفضل الطرق الذي يستخدم بها كريم البانثينول لعلاج الكثير من المشكلات الجمالية.

أستخدامات وفوائد كريم البانثينول للبشرة



يعالج كريم بانثينو العديد من المشكلات الجمالية فلا يقتصر استخدامه لنوع محدد من تلك المشاكل ولكن يتم استخدامه في التالي:

يعمل على تنعيم وترطيب البشرة بعمق.

يقوم بتفتيح البشرة وتوحيد لونها ويخلص من البقع الداكنة.

يساعد على تثبيت المكياج لأطول وقت ممكن بعد أن يستخدم قبل وضعه على الوجه.

يعالج تشققات الكعبين خاصة في الشتاء.

يعالج تشقق الفاتين.

يرطب ويفتح اليدين.

يساهم في تفتيح المناطق الحساسة عندما يستخدم 3 مرات في اليوم ولعدة شهور.

عندما يستخدم 3 مرات في اليوم ولعدة شهور. يقضي على اسمرار حول الفم.

يجعل الشعر لامع وبراق.

يمنع من الالتهابات والاحتكاكات.

يقضي على قشرة فروة الرأس.

يأخر ظهور علامات التقدم في العمر وعلامات الشيخوخة.

يعمل على تطويل الأظافر وتقويتها.

يعالج تقصف الشعر .

الاستمرار على استخدامه مرتين في اليوم على الشعر يغذيه بعمق شديد.

يقضي على اسمرار الكوعين والركبتين.

يمكنه أن يخلصك من الهالات السوداء .

يتم استخدام كريم بانثينول بطريقة سهلة وبسيطة جداً، حيث يمكن أن يتم وضعه على المناطق المراد تفتيحها في البشرة أو الذي تعاني من ظهور التجاعيد، وعليكِ بتكرار الاستخدام من ساعتين إلى ثلاث ساعات على مدار اليوم الواحد حتى تحصلين على أفضل النتائج والاستمرار على ذلك حتى تحصلين على أفضل النتائج.

كما يتم استخدامه على الشعر عن طريق تدليك فروة الرأس بالكريم وتركه لمدة 30 دقيقة أو أكثر، ثم يشطف بالماء الفاتر والشامبو واحرصي على تكرار الاستخدام للحصول على نتائج فعالة ومرضية.