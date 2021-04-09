طريقة عمل الحواوشي المصري في المنزل في تحضيرات رمضان المبارك وحفظه في الفريزر لأوقات طويلة

يعتبر الحواوشي المصري من أشهر الأكلات الشعبية التي تحتوي على نسبة عالية من الفوائد، فهو من الوجبات المتكاملة العناصر الغذائية، والتي تحتوي على اللحم والخبز والخضروات، مما يجعلها غنية بالبروتين والكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن اتي يحتاج إليها الجسم، والت تمده بالطاقة اللازمة على مدار اليوم، وهناك عدد كبير من السيدات التي تقوم بتجهيز العديد من الوجبات والاحتفاظ بها في الفريزر لتسهيل العمل عليها في الشهر المبارك ، ومن أبرز تلك الأشياء هو الحواوشي المصري. طريقة عمل الحواوشي المصري طريقة عمل الحواوشي المصري دم لكم عبر موقعنا المكونات 1/2 كيلو من اللحم المفروم.

1 حبة كبيرة من البصل المكعبات.

1 حبة كبيرة من الطماطم المقطعة إلى مكعبات.

1 حبة من الفلفل الأخضر الرومي.

فلفل حار حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.

ملعقة صغيرة من توابل اللحم.

خبز أسمر بلدي.

1/4 كوب من الزيت النباتي.

1 كوب كبير من البقدونس المفروم ناعماً. طريقة التحضير نقوم أولاً بتقطيع جميع الخضروات حبات صغيرة من الطماطم والبصل والفلفل، وإضافتها إلى الكبة الكهربائية. مزج جميع الخضروات سوياً حتى تصبح ناعمة للغاية. يضاف إليها التوابل من الملح والفلفل وتوابل اللحم وجوزة الطيب. الاستمرار في المزج حتى تندمج التوابل مع الخضروات. نضيف مزيج الخضروات إلى اللحم المفروم والعجن جيداً حتى تندمج المكونات. نضيف البقدونس إليها والعجن مرة ثانية حتى يصبح لدينا خليط متجانس تماماً. نبدأ في تقطيع الخبز أو فتحه كاملاً وحشوه بكمية مناسبة من اللحم حسب الرغبة. يوضع في صينية الخبز ويدهن بالقليل من الزيت النباتي. يدخل إلى فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 200 حتى ينضج تماماً. طريقة تخزين الحواوشي في الفريزر طريقة تخزين الحواوشي في الفريزر من الممكن الاحتفاظ بالحواوشي في الفريزر حتى 6 أِشهر، من خلال تعبئة مزيج اللحم الجاهز في أكياس حسب الكمية المطلوبة وغلقها جيداً والاحتفاظ بها في االفريزر لحين الاستخدام. الوسوم

يعتبر الحواوشي المصري من أشهر الأكلات الشعبية التي تحتوي على نسبة عالية من الفوائد، فهو من الوجبات المتكاملة العناصر الغذائية، والتي تحتوي على اللحم والخبز والخضروات، مما يجعلها غنية بالبروتين والكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن اتي يحتاج إليها الجسم، والت تمده بالطاقة اللازمة على مدار اليوم، وهناك عدد كبير من السيدات التي تقوم بتجهيز العديد من الوجبات والاحتفاظ بها في الفريزر لتسهيل العمل عليها في الشهر المبارك ، ومن أبرز تلك الأشياء هو الحواوشي المصري. طريقة عمل الحواوشي المصري طريقة عمل الحواوشي المصري دم لكم عبر موقعنا المكونات 1/2 كيلو من اللحم المفروم.

1 حبة كبيرة من البصل المكعبات.

1 حبة كبيرة من الطماطم المقطعة إلى مكعبات.

1 حبة من الفلفل الأخضر الرومي.

فلفل حار حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.

ملعقة صغيرة من توابل اللحم.

خبز أسمر بلدي.

1/4 كوب من الزيت النباتي.

1 كوب كبير من البقدونس المفروم ناعماً. طريقة التحضير نقوم أولاً بتقطيع جميع الخضروات حبات صغيرة من الطماطم والبصل والفلفل، وإضافتها إلى الكبة الكهربائية. مزج جميع الخضروات سوياً حتى تصبح ناعمة للغاية. يضاف إليها التوابل من الملح والفلفل وتوابل اللحم وجوزة الطيب. الاستمرار في المزج حتى تندمج التوابل مع الخضروات. نضيف مزيج الخضروات إلى اللحم المفروم والعجن جيداً حتى تندمج المكونات. نضيف البقدونس إليها والعجن مرة ثانية حتى يصبح لدينا خليط متجانس تماماً. نبدأ في تقطيع الخبز أو فتحه كاملاً وحشوه بكمية مناسبة من اللحم حسب الرغبة. يوضع في صينية الخبز ويدهن بالقليل من الزيت النباتي. يدخل إلى فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 200 حتى ينضج تماماً. طريقة تخزين الحواوشي في الفريزر طريقة تخزين الحواوشي في الفريزر من الممكن الاحتفاظ بالحواوشي في الفريزر حتى 6 أِشهر، من خلال تعبئة مزيج اللحم الجاهز في أكياس حسب الكمية المطلوبة وغلقها جيداً والاحتفاظ بها في االفريزر لحين الاستخدام.

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