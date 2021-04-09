سر نجاح سويسرول الليمون في المنزل بمكونات اقتصادية في أقصر وقت

سر نجاح سويسرول الليمون، تهتم الكثير من سيدات المنزل بتجهيز أشهى أنواع الحلويات طوال الوقت وتجهيز الحلويات الجديدة والمختلفة حتى تتمكن من تقديمها لأطفالها ويحبون تناولها، لهذا يمكنك عمل سويسرول الليمون في المنزل الذي يتميز بمذاق شهي ولذيذ ولكنه يحتاج الى بعض الخطوات الهامة التي ينبغي تنفيذها بشكل صحيح حتى تتمكني من عمل سويسرول الليمون في المنزل بطريقة صحيحة وشهية، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على طريقه تجهيز سويسرول بالمكونات والخطوات المطلوبة. سر نجاح سويسرول الليمون سر نجاح سويسرول الليمون نقدم لكم عبر موقعنا المكونات نصف كوب سكر ربع ملعقة فانيليا ربع كوب زيت ثلاث أرباع كوب دقيق ملعقة بشر ليمون نصف ملعقة بيكنج بودر ثلاث بيضات. مكونات الحشو مكونات الحشو كريمه شوكولاته حشو توت جاهز. للتزيين، لوز شرائح محمص كريمة مخفوقة ليمون شرائح. طريقه تجهيز سويسرول الليمون في الخطوة الأولى نقوم بتجهيز وعاء ونضع فيه السكر والزيت وتقلب المكونات مع بعضها ثم نبدأ باضافة البيض تدريجياً مع الاستمرار في عملية التقليب جيداً، بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق مع البيكنج بودر ونضيف على هذا الخفق والاستمرار في عملية التقليب حتى تتجانس المكونات مع بعضها جيداً.

بعد ذلك نقوم بإضافة بشر الليمون وتقلب المكونات ثم نقوم بتجهيز صينية يتم اضافة عليها ورق الزبدة وإضافة الخليط ويتم وضعها في الفرن بعد أن يتم تسخينه قبلها لمدة عشر دقائق، وتترك على نار متوسطة حتى تنضج بعد ذلك يتم لف الكيك في رول

ثم يتم تركها قليلا حتى تهدأ، وبعد ذلك يتم فتحها ووضع فيها الكريمة والتوت الجاهز ثم يتم لفها مرة أخرى واضافة عليها الحشو والتزيين بشرائح الليمون والتوت الأحمر. واللوز المحمص وتترك لمدة 30 دقيقة بعد ذلك يتم تقديمها باردة وتناولها بجانب العصائر الطبيعية وبالهناء والشفاء. طريقه تجهيز سويسرول الليمون الوسوم

سر نجاح سويسرول الليمون، تهتم الكثير من سيدات المنزل بتجهيز أشهى أنواع الحلويات طوال الوقت وتجهيز الحلويات الجديدة والمختلفة حتى تتمكن من تقديمها لأطفالها ويحبون تناولها، لهذا يمكنك عمل سويسرول الليمون في المنزل الذي يتميز بمذاق شهي ولذيذ ولكنه يحتاج الى بعض الخطوات الهامة التي ينبغي تنفيذها بشكل صحيح حتى تتمكني من عمل سويسرول الليمون في المنزل بطريقة صحيحة وشهية، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على طريقه تجهيز سويسرول بالمكونات والخطوات المطلوبة. سر نجاح سويسرول الليمون سر نجاح سويسرول الليمون نقدم لكم عبر موقعنا المكونات نصف كوب سكر ربع ملعقة فانيليا ربع كوب زيت ثلاث أرباع كوب دقيق ملعقة بشر ليمون نصف ملعقة بيكنج بودر ثلاث بيضات. مكونات الحشو مكونات الحشو كريمه شوكولاته حشو توت جاهز. للتزيين، لوز شرائح محمص كريمة مخفوقة ليمون شرائح. طريقه تجهيز سويسرول الليمون في الخطوة الأولى نقوم بتجهيز وعاء ونضع فيه السكر والزيت وتقلب المكونات مع بعضها ثم نبدأ باضافة البيض تدريجياً مع الاستمرار في عملية التقليب جيداً، بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق مع البيكنج بودر ونضيف على هذا الخفق والاستمرار في عملية التقليب حتى تتجانس المكونات مع بعضها جيداً.

بعد ذلك نقوم بإضافة بشر الليمون وتقلب المكونات ثم نقوم بتجهيز صينية يتم اضافة عليها ورق الزبدة وإضافة الخليط ويتم وضعها في الفرن بعد أن يتم تسخينه قبلها لمدة عشر دقائق، وتترك على نار متوسطة حتى تنضج بعد ذلك يتم لف الكيك في رول

ثم يتم تركها قليلا حتى تهدأ، وبعد ذلك يتم فتحها ووضع فيها الكريمة والتوت الجاهز ثم يتم لفها مرة أخرى واضافة عليها الحشو والتزيين بشرائح الليمون والتوت الأحمر. واللوز المحمص وتترك لمدة 30 دقيقة بعد ذلك يتم تقديمها باردة وتناولها بجانب العصائر الطبيعية وبالهناء والشفاء. طريقه تجهيز سويسرول الليمون

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