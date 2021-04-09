لطالما كانت وجبات الدجاج بالصوص والأكلات الستير فراي عموما من الأطعمة الجذابة والمطلوبة بكثرة في المطاعم الغربية والعربية والتي يطلبها الكثيرون من الكبار والصغار في البيوت ، ولتحضير وجبات مماثله يلجأ ستات البيوت للبحث عن الوصفات عبر الإنترنت واليوم نقدم لكم خلال موقعنا طريقة تحضير دجاج ستير فراي ذو الطعم المميز والرائحة الجذابة الفاتحة للشهية والذي يتكون أساساً من الدجاج والبروكلي وخضروات مثل الفلفل الألوان والبصل وهو طبق شهي يمكن تقديمه بجانب سلطة الافوكادو بالبروكلي والبيض الشهية التي قدمناها لكم سابقاً ويمكنكم من خلال موقعنا التعرف علي كثير من النصائح الخاصة بالقيمة الغذائية للأكلات ومعرفة قيمة السعرات الحرارية بكل وجبة.

المقادير اللازمة لعمل الوجبة

نقدم لكم مقادير و طريقة تحضير دجاج ستير فراي الوجبة الشهية لتكون أحد وجبات الدجاج الشهي مثل طريقة عمل سكالوب الدجاج المقرمش الذي عرضانه لكم في مقال سابق ووجبة اليوم تتكون من مكونات سهله ومتوفرة في كل بيت ومحال تجارية وهي كالآتي :

عدد اثنين فص ثوم مهروس في طبق صغير.

مقدار واحد ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج المبشور.

نصف كوب صغير من عصير البرتقال الطازج.

نصف كوب صغير من الماء.

عدد ثلاث ملاعق كبيرة من صوص الصويا.

مقدار ملعقة كبيرة من زيت السمسم.

مقدار ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.

مقدار ثلاث ملاعق كبيرة من السكر البني الغامق.

مدار ملعقتين من زيت الذرة النباتي.

مقدار نصف كيلو غرام من الدجاج مخلي العظام مقطع لشرائح أصابع.

مقدار كوب كامل من البروكلي المقطع لقطع صغيرة.

عدد واحد حبة بصل مقطع شرائح.

عدد ثلاث حبات فلفل ألوان مقطع مكعبات صغيرة.

عدد واحد عود بصل أخضر مفروم.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من الملح.

مقدار ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

طريقة تحضير دجاج ستير فراي

نتعرف معاً علي طريقة تحضير دجاج ستير فراي اللذيذة كالآتي :

نقوم بغسل شرائح الدجاج ورشها بالنشا والملح والفلفل الأسود جيداً من كلا الجهات.

نقوم بتسخين مقلاه علي النار بها ملعقة من زيت الذرة ونقلي شرائح الدجاج بها حتي ينضج ويتحول للون الذهبي الغامق.

نرفع الشرائح الناضجة في طبق واسع.

نقوم بوضع البصل والفلفل الألوان والبروكلي في المقلاة ونضيف عليه باقي كمية الزيت ونقلبها علي نار عالية لخمس دقائق ثم يضاف لها الدجاج مرة أخري بالمقلاة.

نقوم بإعداد الصوص عن طريق خلط السكر البني مع الصويا والثوم والزنجبيل وعصير البرتقال والماء وزيت السمسم في وعاء وتقليبهم جيداً ليختلطوا.

يضاف الصوص وملعقة نشا للخليط الموجود بالمقلاة ويتم التقليب ثم يترك ليغلي لمدة ثلاث دقائق ويشتد قوام الصلصلة.

يمكن تقديم الطبق جوار مقبلات مثل الخيار المخلل المقرمش ويتبعه بتحلية مثل طريقة تحضير بسبوسة لمرضي السكري وهي تحلية صحية ومتناسبة مع الأنظمة الغذائية وسعراتها منخفضة وصحية.