طريقة عمل فطائر الدجاج المقلية لسفرة شهر رمضان أكلة سريعة ولذيذة

تعد فطائر الدجاج المقلية ، من الأكلات التي تقدم على السفرة في شهر رمضان الكريم وهي أكلات سريعة وخفيفة، وتمتاز بمذاق شهي ولذيذ حيث نحتار كثيراً ماذا نقدم على الإفطار في شهر رمضان، فتعد هي من الأكلات البسيطة التي يمكن عملها في المنزل، ويمكن عملها داخل الفرن أو قليها في الزيت حسب الرغبة، وتعد مكوناتها بسيطة جداً فمن خلال اثنين من صدور الدجاج الخالي من العظم عمل كمية وفيرة للأسرة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل فطائر الدجاج المقلية بخطوات سهلة وسريعة.

مكونات عمل فطائر الدجاج المقلية

من الأمور المهمة تحضير مكونات فطائر الدجاج المقلية قبل البدء في عملها وهي كما يلي:ـ

3 أكواب من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ربع كوب من الزيت.

ماء أو حليب للعجن (حسب احتياج الدقيق).

مكونات الحشوة

2 من صدور الدجاج المخلي.

بصلة متوسطة الحجم.

قرن من الفلفل الأخضر.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

طريقة التحضير

تحضير فطائر الدجاج المقلية يتم باتباع الطريقة التالية:ـ

نعمل على تحضير العجينة وهي تتم باستخدام وعاء كبير ومتسع، نضع به الدقيق ثم نضيف الملح ونقلب المكونات. نعمل على إذابة الخميرة والسكر في نصف كوب من الماء الدافئ، ثم تضاف إلى الخليط ونقلب المكونات ثم يضاف الزيت ونستمر في العجن. يضاف الماء تدريجياً كلما احتاج العجين، حتي تتكون لدينا عجينة متماسكة وطرية. نترك العجينة لكي تختمر في مكان دافئ حتي يتضاعف حجمها، بعدها يتم تشكيل العجينة حسب الرغبة يمكن تشكيلها إلى كرات صغيرة. يتم فرد كرات العجين فرداً خفيفا ثم يتم حشوها بملعقة من حشوة الدجاج المتبلة، ثم يتم غلق العجينة جيداً بالضغط عليها. تكرر هذه الخطوة مع باقي الكمية، ثم تقلي في زيت ساخن وغزير حتي تأخذ اللون الذهبي. نخرجها من الزيت على ورق المطبخ وتقدم بالهنا والشفا.

طريقة تحضير حشوة الدجاج

يتم غسل صدور الدجاج جيداً ثم يتم تقطيعها إلى مكعبات صغيرة جداً، ثم يقطع البصل والفلفل الأخضر إلى شرائح رفيعة، بعدها توضع مقلاة على النار ونضيف إليها 2 ملعقة زيت كبيرة، ثم نضيف شرائح البصل والفلفل ونضيف إليها الملح نقلب المكونات حتي تذبل، ثم نضيف قطع الدجاج ونستمر في التقليب نضيف الفلفل الأسود ونقلب المكونات، ونتركها على نار هادئة حتي تنضج تماماً مع مراعاة تغطيتها.