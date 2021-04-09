طرق تتبيل وتفريز الدجاج المشوي بالفرن في رمضان مثل المطاعم بالضبط وبتتبيلات جديدة

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تعرفي علي طريقة تتبيل وتفريز الدجاج، تحرص كل أم وسيده علي تحضير وتجهيز أغراض رمضان وخاصة الطعام وذلك بغرض تقليل الوقت والجهد في أعداد طعام الإفطار والعزومات خاصة، كما أن الدجاج يعد من أهم الأطباق الرئيسية التي تحرص كل أم علي تواجدها علي السفرة وفي كل عزومة، كما أننا يمكننا أن نعد الدجاج المشوى والدجاج العادي بطرق مختلفة ومثل افضل المحلات.تتبيل وتفريز الدجاج
تبقي أيام قليلة تفصلنا عن استقبال شهر رمضان المبارك هذا الشهر الكريم الذي يكثر فيه العزومات وتجمع العائلات والأصحاب، لذلك تحرص فيه كل أم وامرأة علي استقبال هذا الشهر بطريقتها الخاصة حيث يتم فيه الاستعداد في بدأ تجهيز وتحضير الطعام لتوفير الوقت للعبادة، لذلك سوف نتعرف علي اهم وصفات تتبيلات الدجاج المختلفة.تتبيلة الزبادي بالقرفة
المقادير
- كوبين من الزبادي
- نصف بصلة صغيرة مفرومة
- ثلاثة فصوص من الثوم المفروم
- ملعقة كبيرة من الصلصة الجاهزة
- ملعقة صغيرة من خل الأبيض
- ملعقة صغيرة من الكاري
- ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود
- ملعقة صغيرة من البابريكا
- ملعقة كبيرة من القرفة
- رشه من الزنجبيل
طريقة التتبيل والتفريز
- قومي بإحضار وعاء وضعي فيه كل تلك المكونات التي ذكرنها وقومي بتقلبيهم ببعض جيدا.
- احضري الدجاج بعد أن تقومي بغسله بالماء جيدا ثم ضعي عليه تلك الخلطة وقومي بحشو الدجاج بها.
- قومي بوضع الدجاج بعد تتبيله في الثلاجة لمدة 3 ساعات ثم قومي بوضعه في الفرن
- للتخزين قومي بوضع الدجاج في أكياس بلاستيكية محكمة الغلق وضعيها في الفريزر.
المقادير
-
حبيتين من البصل المفروم
-
حبيتين من الطماطم المفرومة
-
خمس فصوص من الثوم المفروم
-
كوب صغير من الخل
-
ملعقة كبيرة من زيت الزيتون
-
ملعقة كبيرة من الكاتشب الحار
-
ملعقة كبيرة من الصلصة الفرنسية
-
ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود
-
ملعقة صغيرة من القرفة
-
ملعقة صغيرة من بهارات الدجاج
طريقة التتبيل
- قومي بإحضار وعاء وضعي فيه كل تلك المكونات التي ذكرنها في المقادير ثم قومي بتقلبيهم ببعض جيدا حتي يتجانسوا.
- احضري الدجاج بعد أن تقومي بشطفه بالماء الفاتر جيدا، ثم ضعي الخليط علي الدجاج وقومي بحشو الدجاج بها أيضآ.
- قومي بوضع الدجاج بعد تتبيله في الثلاجة لمدة 6 ساعات ثم قومي بطهيه بوضعه في الفرن.
- لتخزين الدجاج المتبل قومي بوضع الدجاج في أكياس بلاستيكية محكمة الغلق ثم قومي بوضعيها في الفريزر.
الوسوم
تعرفي علي طريقة تتبيل وتفريز الدجاج، تحرص كل أم وسيده علي تحضير وتجهيز أغراض رمضان وخاصة الطعام وذلك بغرض تقليل الوقت والجهد في أعداد طعام الإفطار والعزومات خاصة، كما أن الدجاج يعد من أهم الأطباق الرئيسية التي تحرص كل أم علي تواجدها علي السفرة وفي كل عزومة، كما أننا يمكننا أن نعد الدجاج المشوى والدجاج العادي بطرق مختلفة ومثل افضل المحلات.تتبيل وتفريز الدجاج
تبقي أيام قليلة تفصلنا عن استقبال شهر رمضان المبارك هذا الشهر الكريم الذي يكثر فيه العزومات وتجمع العائلات والأصحاب، لذلك تحرص فيه كل أم وامرأة علي استقبال هذا الشهر بطريقتها الخاصة حيث يتم فيه الاستعداد في بدأ تجهيز وتحضير الطعام لتوفير الوقت للعبادة، لذلك سوف نتعرف علي اهم وصفات تتبيلات الدجاج المختلفة.تتبيلة الزبادي بالقرفة
المقادير
- كوبين من الزبادي
- نصف بصلة صغيرة مفرومة
- ثلاثة فصوص من الثوم المفروم
- ملعقة كبيرة من الصلصة الجاهزة
- ملعقة صغيرة من خل الأبيض
- ملعقة صغيرة من الكاري
- ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود
- ملعقة صغيرة من البابريكا
- ملعقة كبيرة من القرفة
- رشه من الزنجبيل
طريقة التتبيل والتفريز
- قومي بإحضار وعاء وضعي فيه كل تلك المكونات التي ذكرنها وقومي بتقلبيهم ببعض جيدا.
- احضري الدجاج بعد أن تقومي بغسله بالماء جيدا ثم ضعي عليه تلك الخلطة وقومي بحشو الدجاج بها.
- قومي بوضع الدجاج بعد تتبيله في الثلاجة لمدة 3 ساعات ثم قومي بوضعه في الفرن
- للتخزين قومي بوضع الدجاج في أكياس بلاستيكية محكمة الغلق وضعيها في الفريزر.
المقادير
-
حبيتين من البصل المفروم
-
حبيتين من الطماطم المفرومة
-
خمس فصوص من الثوم المفروم
-
كوب صغير من الخل
-
ملعقة كبيرة من زيت الزيتون
-
ملعقة كبيرة من الكاتشب الحار
-
ملعقة كبيرة من الصلصة الفرنسية
-
ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود
-
ملعقة صغيرة من القرفة
-
ملعقة صغيرة من بهارات الدجاج
طريقة التتبيل
- قومي بإحضار وعاء وضعي فيه كل تلك المكونات التي ذكرنها في المقادير ثم قومي بتقلبيهم ببعض جيدا حتي يتجانسوا.
- احضري الدجاج بعد أن تقومي بشطفه بالماء الفاتر جيدا، ثم ضعي الخليط علي الدجاج وقومي بحشو الدجاج بها أيضآ.
- قومي بوضع الدجاج بعد تتبيله في الثلاجة لمدة 6 ساعات ثم قومي بطهيه بوضعه في الفرن.
- لتخزين الدجاج المتبل قومي بوضع الدجاج في أكياس بلاستيكية محكمة الغلق ثم قومي بوضعيها في الفريزر.
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