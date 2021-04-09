سر هريسة جوز الهند الاصلية بطعمها الشهي سهله وسريعة بالخطوات

سر هريسة جوز الهند الاصلية بطعمها الشهي الهند حيث أنها من الحلويات الشرقية التي تتم في الكثير من دول الوطن العربي، وتعد من أكثر الحلويات المتميزة سواء بالطعم والقوام الناعم المرغوب به من قبل الكثير، كما أنها يوجد بها الكثير من السعرات الحرارية، التي تساعد في زيادة الوزن بسرعة، فيجب القيام بممارسة التمارين الرياضية للقيام بحرقها، وعلى الرغم من ذلك أنها من الأطعمة الشهية وذات قوام جيد ويحرص على تناولها الكثير، ولكننا نحتاج دائماً لشرائها من الخارج، ولكن نحن اليوم جئنا لكم كيفية عمل هريسة جوز الهند بخطوات بسيطة وطعم لا يقاوم.

سر هريسة جوز الهند الاصلية بطعمها الشهي

إليكم الآن كيفية عمل هريسة جوز الهند بمطبخك على الرغم من كثرة الطرق ولكن حرصنا أن نوفر لكي طريقة ناجحة:

كوب من الدقيق.

كوب من السميد.

كوب من السكر.

3 حبات من البيض.

كوب من جوز الهند.

كوب من الحليب السائل.

ملعقة فانيليا.

ملعقة بيكنج بودر.

شربات حلويات.