سر هريسة جوز الهند الاصلية بطعمها الشهي سهله وسريعة بالخطوات

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سر هريسة جوز الهند الاصلية بطعمها الشهي الهند حيث أنها من الحلويات الشرقية التي تتم في الكثير من دول الوطن العربي، وتعد من أكثر الحلويات المتميزة سواء بالطعم والقوام الناعم المرغوب به من قبل الكثير، كما أنها يوجد بها الكثير من السعرات الحرارية، التي تساعد في زيادة الوزن بسرعة، فيجب القيام بممارسة التمارين الرياضية للقيام بحرقها، وعلى الرغم من ذلك أنها من الأطعمة الشهية وذات قوام جيد ويحرص على تناولها الكثير، ولكننا نحتاج دائماً لشرائها من الخارج، ولكن نحن اليوم جئنا لكم كيفية عمل هريسة جوز الهند بخطوات بسيطة وطعم لا يقاوم.سر هريسة جوز الهند الاصلية بطعمها الشهي
إليكم الآن كيفية عمل هريسة جوز الهند بمطبخك على الرغم من كثرة الطرق ولكن حرصنا أن نوفر لكي طريقة ناجحة:مكونات هريسة جوز الهند
- كوب من الدقيق.
- كوب من السميد.
- كوب من السكر.
- 3 حبات من البيض.
- كوب من جوز الهند.
- كوب من الحليب السائل.
- ملعقة فانيليا.
- ملعقة بيكنج بودر.
- شربات حلويات.
- تحضير الهريسة في المنزل في إناء عميق يتم خفق البيض مع السكر بشكل جيد حتى تتجانس المكونات معاً ويضاف لها الفانيليا مع التقليب بالخفق حتى أن نحصل على قوام كريمي.
- نبدأ بإضافة الدقيق ثم السميد مع التقليب المستمر لتتجانس المكونات سوياً.
- نقوم بإضافة جوز الهند والبيكنج بودر واللبن السائل وتقلب المكونات سوياً حتى أن نحصل على القوام المرغوب به المتجانس.
- نقوم بتحضير الصينية وتهن بالزبدة ونقوم بفرد الهريسة بها مع الضغط عليها برفق حتى تتماسك.
- نضع الصينية بالفرن على درجة حرارة 180 وتترك حتى تمام النضج ويصبح لونها ذهبي.
- نقوم بوضع إناء على النار به كوب من السكر وكوب من الماء وتترك على النار حتى تمام الغليان.
- نضيف لها بعض قطرا الليمون والقليل من الفانيليا وتترك حتى نحصل على قطر الحلويات المتماسك قليلاً.
- نسكب الخليط على الهريسة وتترك حتى تبرد وتقطع وتقدم وبألف هنا وشفا.
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سر هريسة جوز الهند الاصلية بطعمها الشهي الهند حيث أنها من الحلويات الشرقية التي تتم في الكثير من دول الوطن العربي، وتعد من أكثر الحلويات المتميزة سواء بالطعم والقوام الناعم المرغوب به من قبل الكثير، كما أنها يوجد بها الكثير من السعرات الحرارية، التي تساعد في زيادة الوزن بسرعة، فيجب القيام بممارسة التمارين الرياضية للقيام بحرقها، وعلى الرغم من ذلك أنها من الأطعمة الشهية وذات قوام جيد ويحرص على تناولها الكثير، ولكننا نحتاج دائماً لشرائها من الخارج، ولكن نحن اليوم جئنا لكم كيفية عمل هريسة جوز الهند بخطوات بسيطة وطعم لا يقاوم.سر هريسة جوز الهند الاصلية بطعمها الشهي
إليكم الآن كيفية عمل هريسة جوز الهند بمطبخك على الرغم من كثرة الطرق ولكن حرصنا أن نوفر لكي طريقة ناجحة:مكونات هريسة جوز الهند
- كوب من الدقيق.
- كوب من السميد.
- كوب من السكر.
- 3 حبات من البيض.
- كوب من جوز الهند.
- كوب من الحليب السائل.
- ملعقة فانيليا.
- ملعقة بيكنج بودر.
- شربات حلويات.
- تحضير الهريسة في المنزل في إناء عميق يتم خفق البيض مع السكر بشكل جيد حتى تتجانس المكونات معاً ويضاف لها الفانيليا مع التقليب بالخفق حتى أن نحصل على قوام كريمي.
- نبدأ بإضافة الدقيق ثم السميد مع التقليب المستمر لتتجانس المكونات سوياً.
- نقوم بإضافة جوز الهند والبيكنج بودر واللبن السائل وتقلب المكونات سوياً حتى أن نحصل على القوام المرغوب به المتجانس.
- نقوم بتحضير الصينية وتهن بالزبدة ونقوم بفرد الهريسة بها مع الضغط عليها برفق حتى تتماسك.
- نضع الصينية بالفرن على درجة حرارة 180 وتترك حتى تمام النضج ويصبح لونها ذهبي.
- نقوم بوضع إناء على النار به كوب من السكر وكوب من الماء وتترك على النار حتى تمام الغليان.
- نضيف لها بعض قطرا الليمون والقليل من الفانيليا وتترك حتى نحصل على قطر الحلويات المتماسك قليلاً.
- نسكب الخليط على الهريسة وتترك حتى تبرد وتقطع وتقدم وبألف هنا وشفا.
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