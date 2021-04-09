طريقة تحضير المخلل المشكل في يومين في المنزل بكل سهولة

المخلل المشكل ، يعتبر نوع من أنواع المقبلات الفاتحة للشهية والتي يحبها الكثير وتتكون من كذا نوع من الخضروات ، ولا يخلو أي منزل من وجودة ويمكن تحضيره في وقت قصير، ويعتبر التحليل من أيام القدماء حيث كانت هي الطريقة لحفظ المأكولات، ويقبل عليها الناس بكثرة وتختلف طريقة تحضيره من بلد لآخر، ويتم تقديمه مع الوجبات الدهنية، ويجب عدم الإكثار في تناوله لأنه يزيد من ارتفاع ضغط الدم، يعتبر مصدر غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات التي تقلل من الإصابة بالعديد من الأمراض، ويقلل من التشنجات وتقلصات العضلات، ويعتبر غني بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسرع طريقة لعمل المخلل المشكل في المنزل خطوة بخطوة.

مكونات عمل المخلل المشكل

يحتوي المخلل المشكل من بعض المكونات اللذيذة وهي كالتالي:-

نصف كيلو من القرنبيط.

نصف كيلو من الجزر.

نصف كيلو من اللفت.

نصف كيلو من الليمون.

نصف كيلو من الشطة الخضراء.

كوب من اللوبياء الخضراء الطازجة.

٥ فصوص من الثوم.

٨ أكواب من الماء النقي.

كوب ونصف من ملح البحر.

ملعقة كبيرة من حبة البركة.

نصف كوب من الخل الأبيض.

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض الناعم.

٥ ورقات لورا.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير المخلل المشكل خطوة بخطوة من خلال موقعنا ثقفني وهي كالتالي:-