طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بالقهوة والصوص بالصور والخطوات في المنزل بطريقة سهلة

العديد من الأشخاص يفضلون عمل كيكة الشوكولاتة باستخدام القهوة، حيث أن القهوة من المشروبات المفضلة لدى العديد منا كما أنها تدخل في صناعة المشروبات المختلفة ومنها الموكا والكابتشينو، وفي هذا المقال سنذكر لكم أفضل طريقة لعمل صينية حلوي كيكة الشوكولاتة بالقهوة. طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بالقهوة مقادير كيكة الوشكولاتة

2 ملعقة كبيرة من القهوة الجاهزة.

كوب واحد من الماء الساخن.

كوب واحد من اللبن الزبادي.

1/2 كوب من الزيت.

2 كوب من السكر.

2 بيضة.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيلا.

2 كوب من الدقيق.

2 ملعق صغيرة من بيكربونات الصودا.

1/2 ملعقة صغير من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة من الباكنج باودر.

3/4 كوب من بودرة الكاكاو السادة. مقادير كريمة القهوة كوب واحد من الزبدة.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيلا.

عدد 4 أكواب ونصف من السكر.

عدد 4 ملاعق من الحليب البودرة.

3/4 كوب من بودرة الكاكاو السادة.

2 ملعقة كبيرة من القهوة.

1/4 كوب من الماء الساخن.

شوكولاتة مذابة. خطوات التحضير في البداية يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ويتم وضع رفع المشبك في وسط الفرن.

يحضر قالبين ويكونوا بقياس 9 بوصة، من ثم القيام بدهن القوالب بكمية من الزبدة ويوضع قطعة من ورق الزبدة في كل قالب ويوضع فيه كمية قليلة من الدقيق.

وضع كمية من القهوة مع الماء الساخن في زبدية، ويتم مزج المقادير جيداً حتى تذوب القهوة تماماً.

وضع السكر والبيض والفانيلا واللبن والدقيق والملح والباكينج بودر والكاكاو في إناء الخلاط ويتم تشغيله على سرعة متوسطة، من أجل مزج المكونات سوياً.

يتم إضافة القهوة إلى المزيج السابق ونقوم بمزجه ونقوم بتشغيل الخلاط مرة أخرى.

وضع المزيج في القالبين بشكل متساوي، ويوضع في الفرن لمدة نصف ساعة على الأقل.

قبل إخراج الكيك من الفرن علينا باختباره أولاً عن طريق استخدام عود خشبي وغرزها في الوسط.

يتم إخراج الكيكة من الفرن وتوضع على شبك معدني لكي تبرد، من ثم قلبها على قطعة كرتونية.

يترك الكيكة بالجانب لكي تبرد تماماً. مقادير كريمة القهوة ويوجد أيضا في الصور طريقة عمل كيك الشوكلاته بطريقة مختلفة ولكنها أيضا لذيذة وشهية الوسوم

العديد من الأشخاص يفضلون عمل كيكة الشوكولاتة باستخدام القهوة، حيث أن القهوة من المشروبات المفضلة لدى العديد منا كما أنها تدخل في صناعة المشروبات المختلفة ومنها الموكا والكابتشينو، وفي هذا المقال سنذكر لكم أفضل طريقة لعمل صينية حلوي كيكة الشوكولاتة بالقهوة. طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بالقهوة مقادير كيكة الوشكولاتة

2 ملعقة كبيرة من القهوة الجاهزة.

كوب واحد من الماء الساخن.

كوب واحد من اللبن الزبادي.

1/2 كوب من الزيت.

2 كوب من السكر.

2 بيضة.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيلا.

2 كوب من الدقيق.

2 ملعق صغيرة من بيكربونات الصودا.

1/2 ملعقة صغير من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة من الباكنج باودر.

3/4 كوب من بودرة الكاكاو السادة. مقادير كريمة القهوة كوب واحد من الزبدة.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيلا.

عدد 4 أكواب ونصف من السكر.

عدد 4 ملاعق من الحليب البودرة.

3/4 كوب من بودرة الكاكاو السادة.

2 ملعقة كبيرة من القهوة.

1/4 كوب من الماء الساخن.

شوكولاتة مذابة. خطوات التحضير في البداية يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ويتم وضع رفع المشبك في وسط الفرن.

يحضر قالبين ويكونوا بقياس 9 بوصة، من ثم القيام بدهن القوالب بكمية من الزبدة ويوضع قطعة من ورق الزبدة في كل قالب ويوضع فيه كمية قليلة من الدقيق.

وضع كمية من القهوة مع الماء الساخن في زبدية، ويتم مزج المقادير جيداً حتى تذوب القهوة تماماً.

وضع السكر والبيض والفانيلا واللبن والدقيق والملح والباكينج بودر والكاكاو في إناء الخلاط ويتم تشغيله على سرعة متوسطة، من أجل مزج المكونات سوياً.

يتم إضافة القهوة إلى المزيج السابق ونقوم بمزجه ونقوم بتشغيل الخلاط مرة أخرى.

وضع المزيج في القالبين بشكل متساوي، ويوضع في الفرن لمدة نصف ساعة على الأقل.

قبل إخراج الكيك من الفرن علينا باختباره أولاً عن طريق استخدام عود خشبي وغرزها في الوسط.

يتم إخراج الكيكة من الفرن وتوضع على شبك معدني لكي تبرد، من ثم قلبها على قطعة كرتونية.

يترك الكيكة بالجانب لكي تبرد تماماً. مقادير كريمة القهوة ويوجد أيضا في الصور طريقة عمل كيك الشوكلاته بطريقة مختلفة ولكنها أيضا لذيذة وشهية

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