ايه اللي ممكن يحصل لجسمك لو لبستي البرا كل يوم

البرا او حمالات الصدر متوفر منها دلوقتي اشكال وتصاميم مختلفة ، عشان تناسب كل بنت ، وحمالة الصدر اتصممت في الاساس عشان تفيدك بطرق مختلفة ، والنهاردة من خلال السطور الجايه هنقولك تأثير لبس البرا كل يوم.

تأثير لبس البرا:

1- هيقلل من الم الرقبة:

اكيد سمعتي قبل كده ان الصدر الكبير ممكن انه يأثر على الضهر ، ويسبب اجهاد للرقبة وآلام الضهر والكتفين ، عشان كده لبس حمالة صدر مناسبة ومريحة مهم جدا لانها هتساعدك على دعم الصدر وتخفيف الالم.

2- هيخلي وضعية العمود الفقري عندك افضل:

وزن الثدي خصوصا لو كان كبير ممكن انه يسبب عدم راحة ، وممكن انه يأثر على عمودك الفقري ، واكيد لبس حمالة الصدر المناسبة هيبقى دعم للصدر هيساعدك للحصول على وضعية افضل للعمود الفقري ، وتقليل مشاكل العمود الفقري.

3- صدرك مش هيتأذي اثناء التمرين:

لسوء الحظ ، ان بعض البنات بيعانوا من آلام الصدر اثناء التمرين ، وده بيحصل بسبب حركة انسجة الصدر اثناء الجري او ممارسة التمارين بشكل عام ، والحل بسيط جدا للمشكلة دي وهو لبس حمالة صدر رياضية.

ده هيساعد على دعم الجزء العلوي من ضهرك ، واكيد هيقلل من الالم اللي ممكن تسببه التمارين الرياضية.

4- هتبقي واثقة اكتر في نفسك:

البسي دايما حمالة الصدر المناسبة اللي تظهر لبسك بشكل احلى ، ده هيديكي شعور بالثقة بنفسك اكتر ، وهتحسي انك مستعدة ليومك.

5- هيكون عندك تجربة افضل اثناء الرضاعة:

لو ام وبترضعي طفلك رضاعة طبيعية ، اختاري حمالة صدر مريحة من غير سلك او قطعة حديد فيه ، دي هتبقى اريح بالنسبة لك في فترة الرضاعة للحصول على دعم افضل وتجنب الالم ، ولو بتعاني من احتقان (وهي عملية طبيعية جدا لتسرب الحليب من الصدر) ممكن تحاولي تجربي ضمادات الرضاعة الماصة اللي بتتحط تحت البرا عشان تحميكي من تسريب الحليب.

9 حيل للبس حمالة الصدر بشكل مثالي مكنتيش تعرفيهم قبل كده !