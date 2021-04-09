ايه اللي ممكن يحصل لجسمك لو لبستي البرا كل يوم

البرا او حمالات الصدر متوفر منها دلوقتي اشكال وتصاميم مختلفة ، عشان تناسب كل بنت ، وحمالة الصدر اتصممت في الاساس عشان تفيدك بطرق مختلفة ، والنهاردة من خلال السطور الجايه هنقولك تأثير لبس البرا كل يوم.
تأثير لبس البرا:
1- هيقلل من الم الرقبة:
اكيد سمعتي قبل كده ان الصدر الكبير ممكن انه يأثر على الضهر ، ويسبب اجهاد للرقبة وآلام الضهر والكتفين ، عشان كده لبس حمالة صدر مناسبة ومريحة مهم جدا لانها هتساعدك على دعم الصدر وتخفيف الالم.
2- هيخلي وضعية العمود الفقري عندك افضل:
وزن الثدي خصوصا لو كان كبير ممكن انه يسبب عدم راحة ، وممكن انه يأثر على عمودك الفقري ، واكيد لبس حمالة الصدر المناسبة هيبقى دعم للصدر هيساعدك للحصول على وضعية افضل للعمود الفقري ، وتقليل مشاكل العمود الفقري.
3- صدرك مش هيتأذي اثناء التمرين:
لسوء الحظ ، ان بعض البنات بيعانوا من آلام الصدر اثناء التمرين ، وده بيحصل بسبب حركة انسجة الصدر اثناء الجري او ممارسة التمارين بشكل عام ، والحل بسيط جدا للمشكلة دي وهو لبس حمالة صدر رياضية.
ده هيساعد على دعم الجزء العلوي من ضهرك ، واكيد هيقلل من الالم اللي ممكن تسببه التمارين الرياضية.
4- هتبقي واثقة اكتر في نفسك:
البسي دايما حمالة الصدر المناسبة اللي تظهر لبسك بشكل احلى ، ده هيديكي شعور بالثقة بنفسك اكتر ، وهتحسي انك مستعدة ليومك.
5- هيكون عندك تجربة افضل اثناء الرضاعة:
لو ام وبترضعي طفلك رضاعة طبيعية ، اختاري حمالة صدر مريحة من غير سلك او قطعة حديد فيه ، دي هتبقى اريح بالنسبة لك في فترة الرضاعة للحصول على دعم افضل وتجنب الالم ، ولو بتعاني من احتقان (وهي عملية طبيعية جدا لتسرب الحليب من الصدر) ممكن تحاولي تجربي ضمادات الرضاعة الماصة اللي بتتحط تحت البرا عشان تحميكي من تسريب الحليب.
9 حيل للبس حمالة الصدر بشكل مثالي مكنتيش تعرفيهم قبل كده !
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