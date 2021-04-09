طريقة عمل فطائر الخلاط بدون عجن ولا تخمير باللحمة المفرومة شئ روعة

تعتبر فطائر الخلاط من الفطائر البسيطة التي يمكن القيام بها في أي وقت، وتختلف طريقة عملها من طريقة لأخرى وأيضاً طريقة الحشو تختلف فمن الممكن حشوها بالجبنة والزيتون أو اللحمة المفرومة او الفراخ المقطع، وهي من اشهى الأكلات التي يفضلها الأطفال الصغار والكبار وهي من الوجبات اللذيذة التي يمكن تناولها دائما بدون ملل، وتعد طريقة تحضيرها سهلة جداً لأنها تتم بدون عجن ولا تحتاج وقت لكي تخمر، ودائماً نقدم لحضراتكم كل ما هو جديد وسريع في التحضير لذلك نعرض لكم الآن طريقة عمل فطائر الخلاط باللحمة المفرومة.

مكونات عمل فطائر الخلاط باللحمة المفرومة

تتكون فطائر الخلاط من عدد من المكونات السهلة البسيطة وهي كما يلي:

3 أكواب من الدقيق.

3 أكواب من الماء.

ملعقة من الزيت النباتي.

رشة صغيرة من الملح.

الحشو

نصف كيلو من اللحمة المفرومة ( أو صدور دجاج ).

حبة كبيرة من البصل المقطع.

جبن.

فلفل حار.

زعتر.

ملح ( حسب الرغبة ).

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

عصير ليمون.

زيت.

بابريكا.

طريقة الإعداد والتحضير

طريقة عمل فطائر الخلاط من أبسط الطرق لأنها لا تحتاج عجن ولا أي وقت للتخمير وهي كما يلي: