أسرار كيكة الزبادي القطنية في الخلاط في 5 دقائق احلي والذ كيكة سريعة

كيكة الزبادي القطنية نقدمها لكم اليوم على موقعكم المحبوب، وتعتبر كيكة الزبادي الهشة والسريعة من الوصفات القديمة الجميلة والتى تتميز بسهولتها وجمالها وطعمها الرائع،فاذا كنتي تبحثين عن طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة والسريعة في ٥ دقائق وأقل وبالوصفة الأصلية وكما عودناكم، ستجدون كل الأسرار والتكات هنا فقط ومن خلال متابعتكم المقال حتى النهاية ولا تنسوا المشاركة، لن نطيل عليكم وهيا بنا لنبدأ. مكونات كيكة الزبادي القطنية ٣كوب من الدقيق.

٣بيضات.

كوب ونصف سكر.

كوب إلا ربع من الزيت.

باكو بيكنج بودر.

رشة ملح.

كوب زبادي(معيار كوب ولبس علبة)

نصف كوب لبن.

٢ باكو ڤانيليا.

لتزيين الوجه(شربات/جوز هند). طريقة عمل كيكة الزبادي أولا وقبل كل شئ نود إعلامك أن ٣ أكواب من الدقيق كافية جدا ولعمل هذا المقدار نود أن نخبرك أنك ستحتاجين إلي صينية كبيرة مقاس ٣٠والآن إلي الطريقة: نحضر الخلاط، ثم نبدأ في وضع البيض(يجب كسر البيض فى طبق جانبي بالواحدة لتجنب احتمال فسادها او عدم صلاحيتها)، ثم بعد ذلك نقوم بإضافة كمية السكر، ثم نضع بالخلاط أيضا الزبادي، ثم نضيف اللبن والزيت والڤانيليا ونضربهم جيدا حتي يتمكن السكر من الذوبان ويصبح أيضا الزيت مع المزيج ذو قوام كريمي ناجح. علي الجانب الآخر نحضر وعاء لمزج المكونات الجافة، فنقوم بإضافة كمية الدقيق، ثم نضع عليه باكو البيكنج بودر، وكذلك رشة الملح ويفضل وضع ملعقة صغيرة من الخل ويمكنك الإستغناء عنها وذلك حسب الرغبة. نقوم بمزج المكونات الجافة مع بعضها البعض جيدا داخل الوعاء، واحذري من وضع أي من المكونات الجافة داخل الخلاط لأن ذلك من شأنه إفساد الكيكة. بعد التأكد من تمام امتزاج الخليط بالخلاط الكهربائي نبدأ بصبه على المكونات الجافة ونقلبه بملعقة من أسفل لأعلي حتي لا نخرج الهواء منها. نقوم بدهن الصينية بالسمن المفضل، ثم نقوم بصب الخليط في الصينية، ويسوى بالفرن (على الرف الأوسط)، على درجة حرارة ١٨٠°. الوسوم

كيكة الزبادي القطنية نقدمها لكم اليوم على موقعكم المحبوب، وتعتبر كيكة الزبادي الهشة والسريعة من الوصفات القديمة الجميلة والتى تتميز بسهولتها وجمالها وطعمها الرائع،فاذا كنتي تبحثين عن طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة والسريعة في ٥ دقائق وأقل وبالوصفة الأصلية وكما عودناكم، ستجدون كل الأسرار والتكات هنا فقط ومن خلال متابعتكم المقال حتى النهاية ولا تنسوا المشاركة، لن نطيل عليكم وهيا بنا لنبدأ. مكونات كيكة الزبادي القطنية ٣كوب من الدقيق.

٣بيضات.

كوب ونصف سكر.

كوب إلا ربع من الزيت.

باكو بيكنج بودر.

رشة ملح.

كوب زبادي(معيار كوب ولبس علبة)

نصف كوب لبن.

٢ باكو ڤانيليا.

لتزيين الوجه(شربات/جوز هند). طريقة عمل كيكة الزبادي أولا وقبل كل شئ نود إعلامك أن ٣ أكواب من الدقيق كافية جدا ولعمل هذا المقدار نود أن نخبرك أنك ستحتاجين إلي صينية كبيرة مقاس ٣٠والآن إلي الطريقة: نحضر الخلاط، ثم نبدأ في وضع البيض(يجب كسر البيض فى طبق جانبي بالواحدة لتجنب احتمال فسادها او عدم صلاحيتها)، ثم بعد ذلك نقوم بإضافة كمية السكر، ثم نضع بالخلاط أيضا الزبادي، ثم نضيف اللبن والزيت والڤانيليا ونضربهم جيدا حتي يتمكن السكر من الذوبان ويصبح أيضا الزيت مع المزيج ذو قوام كريمي ناجح. علي الجانب الآخر نحضر وعاء لمزج المكونات الجافة، فنقوم بإضافة كمية الدقيق، ثم نضع عليه باكو البيكنج بودر، وكذلك رشة الملح ويفضل وضع ملعقة صغيرة من الخل ويمكنك الإستغناء عنها وذلك حسب الرغبة. نقوم بمزج المكونات الجافة مع بعضها البعض جيدا داخل الوعاء، واحذري من وضع أي من المكونات الجافة داخل الخلاط لأن ذلك من شأنه إفساد الكيكة. بعد التأكد من تمام امتزاج الخليط بالخلاط الكهربائي نبدأ بصبه على المكونات الجافة ونقلبه بملعقة من أسفل لأعلي حتي لا نخرج الهواء منها. نقوم بدهن الصينية بالسمن المفضل، ثم نقوم بصب الخليط في الصينية، ويسوى بالفرن (على الرف الأوسط)، على درجة حرارة ١٨٠°.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسرار كيكة الزبادي القطنية في الخلاط في 5 دقائق احلي والذ كيكة سريعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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