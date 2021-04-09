أسرار عمل عجينة الكريب الاصلية السائلة كريب المحلات علي اصوله

عجينة الكريب، الجميع تقريباً كبار وصغار يعشقون الكريب ويفضلون تناوله كوجبة غداء أو عشاء وكذلك فى النزهات كوجبة صحية ومغذية متكاملة، ونحن هنا اليوم نقدم لكم كل ما يتعلق بعجينة الكريب من المقادير الى التحضيرات وحتى طريقة الاعداد وكذلك أسرار نجاح الكريب وأنواعه، لذلك احرص على قراءة كل المقال حتى نهايته وتأكد من مشاركته حتى تعم الفائدة على الجميع. مقاديرعجينة الكريب ٢كوب دقيق أبيض.

٣كوب حليب( ومن الممكن الاستعانة ببعض الماء فى حالة عدم الرغبة في وضع الثلاثة أكواب من الحليب).

٢بيضة.

٢ملعقة كبيرة زيت.

رشة ملح.

باكو أو اثنان ڤانيليا.

ملعقة صغيرة سكر. طريقة تحضير عجينة الكريب نضع اللبن والبيض والسكر والڤانيليا والملح والزيت داخل وعاء الخلاط ونقوم بضربهم جيدا للحصول على مزيج متجانس.

بعد هذه الخطوة نبدأ فى إضافة الدقيق إلى المزيج في الخلاط، وفى حالة إذا كان وعاء الخلاط لن يتسع لكل ذلك؛ احضري وعاء كبير ضعي به الدقيق وصبي عليه المزيج فى الوعاء بدلا من الخلاط ثم امزجيه جيدا اما بمضرب كهربائى أو يدوى ولكن تأكدي من تمام امتزاجهم وعدم وجود أى كلكعة.

وأهم سر لنجاح عجينة الكريب هو أن ندع هذا الخليط السابق فى الثلاجة يستريح ويتجانس لمدة لاتقل عن نصف ساعة.

تدهن الطاسة -سواءا المخصصة للكريب أو أى طاسة غير لاصقة السطح أخري- بالقليل من الزيت، ولا داعي للإكثار حيث يفضل وضع بضع قطرات أو رشات إذا كان لديك بخاخة للزيت.

نبدأ في إخراج مزيج عجينة الكريب من الثلاجة، ثم نبدأ باستخدام الكبشة فى وضع كمية مناسبة من المزيج داخل الطاسة الساخنة(حوالى كبسة او كيشة ونصف) ونقلبها أكثر من مرة حتى لا تحترق وحتى نضمن طمام نضجها. الوسوم

عجينة الكريب، الجميع تقريباً كبار وصغار يعشقون الكريب ويفضلون تناوله كوجبة غداء أو عشاء وكذلك فى النزهات كوجبة صحية ومغذية متكاملة، ونحن هنا اليوم نقدم لكم كل ما يتعلق بعجينة الكريب من المقادير الى التحضيرات وحتى طريقة الاعداد وكذلك أسرار نجاح الكريب وأنواعه، لذلك احرص على قراءة كل المقال حتى نهايته وتأكد من مشاركته حتى تعم الفائدة على الجميع. مقاديرعجينة الكريب ٢كوب دقيق أبيض.

٣كوب حليب( ومن الممكن الاستعانة ببعض الماء فى حالة عدم الرغبة في وضع الثلاثة أكواب من الحليب).

٢بيضة.

٢ملعقة كبيرة زيت.

رشة ملح.

باكو أو اثنان ڤانيليا.

ملعقة صغيرة سكر. طريقة تحضير عجينة الكريب نضع اللبن والبيض والسكر والڤانيليا والملح والزيت داخل وعاء الخلاط ونقوم بضربهم جيدا للحصول على مزيج متجانس.

بعد هذه الخطوة نبدأ فى إضافة الدقيق إلى المزيج في الخلاط، وفى حالة إذا كان وعاء الخلاط لن يتسع لكل ذلك؛ احضري وعاء كبير ضعي به الدقيق وصبي عليه المزيج فى الوعاء بدلا من الخلاط ثم امزجيه جيدا اما بمضرب كهربائى أو يدوى ولكن تأكدي من تمام امتزاجهم وعدم وجود أى كلكعة.

وأهم سر لنجاح عجينة الكريب هو أن ندع هذا الخليط السابق فى الثلاجة يستريح ويتجانس لمدة لاتقل عن نصف ساعة.

تدهن الطاسة -سواءا المخصصة للكريب أو أى طاسة غير لاصقة السطح أخري- بالقليل من الزيت، ولا داعي للإكثار حيث يفضل وضع بضع قطرات أو رشات إذا كان لديك بخاخة للزيت.

نبدأ في إخراج مزيج عجينة الكريب من الثلاجة، ثم نبدأ باستخدام الكبشة فى وضع كمية مناسبة من المزيج داخل الطاسة الساخنة(حوالى كبسة او كيشة ونصف) ونقلبها أكثر من مرة حتى لا تحترق وحتى نضمن طمام نضجها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسرار عمل عجينة الكريب الاصلية السائلة كريب المحلات علي اصوله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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