طريقة تحضير عجينة القطايف الرمضانية في المنزل بمكونين فقط

تعتبر القطايف الرمضانية من أشهى أنواع الحلويات التي تقدم على مائدة رمضان بشكل شبه يومي، كما تقدم كطبق حادق أيضاً حيث يمكن حشوها بالعديد من الحشوات مثل الجبنة بالفلفل أو البسطرمة والجبن الرومي أو السجق أو حشوات أخرى كثيرة.
والقطايف هي عبارة عن عجينة تصنع من الدقيق الأبيض مع الماء والخميرة وتصب على صاج لتأخذ شكل القرص الدائري الصغير، وبعد ذلك يتم حشوها بإحدى الحشوات الحلوة أو الحادقة ويتم تسويتها أما عن طريق القلي أو عن طريق وضعها في الفرن.
ويزعم البعض أن طريقة إعداد عجينة القطايف صعبة ولا يمكن تحضيرها في المنزل، ولكن الحقيقة أن طريقة عملها سهلة وبسيطة ومكوناتها موجودة في كل بيت، تابعوا موقعنا لمعرفة الطريقة والمقادير.مقادير عجينة القطايف
- ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض الفاخر.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.
- ملعقتان كبيرتان من السكر الأبيض.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- كوبان ونصف الكوب من الماء الدافئ.
ينخل الدقيق جيداً لضمان نظافته ولدخول الهواء به.
يضاف للدقيق البيكنج باودر والملح ويقلب الخليط جيداً.
تذاب الخميرة الفورية في نصف كوب من الماء الدافئ ويضاف لها السكر وتترك جانباً حتى تتفاعل.
تضاف الخميرة المتفاعلة للدقيق ويضاف الماء الدافئ تدريجياً مع استمرار العجن باليد حتى الحصول على عجينة لينة متجانسة مشابهة لعجينة الزلابيا.
تغطى العجينة بالبلاستيك وتترك في مكان دافئ حتى تتخمر لمدة لا تقل عن ساعتين.
بعد أن تخمرت العجينة وتضاعف حجمها نحضر زجاجة بلاستيكية فارغة ونقوم بثقبها من الأسفل.
نضع كمية من العجينة داخل تلك الزجاجة ونغلقها من الأعلى.
نحضر مقلاة غير قابلة للإلتصاق ثم ندهنها بالقليل من الزيت.
توضع المقلاة على نار متوسطة ثم نقوم بصب القطايف على شكل أقراص صغيرة متباعدة عن بعضها البعض.
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تعتبر القطايف الرمضانية من أشهى أنواع الحلويات التي تقدم على مائدة رمضان بشكل شبه يومي، كما تقدم كطبق حادق أيضاً حيث يمكن حشوها بالعديد من الحشوات مثل الجبنة بالفلفل أو البسطرمة والجبن الرومي أو السجق أو حشوات أخرى كثيرة.
والقطايف هي عبارة عن عجينة تصنع من الدقيق الأبيض مع الماء والخميرة وتصب على صاج لتأخذ شكل القرص الدائري الصغير، وبعد ذلك يتم حشوها بإحدى الحشوات الحلوة أو الحادقة ويتم تسويتها أما عن طريق القلي أو عن طريق وضعها في الفرن.
ويزعم البعض أن طريقة إعداد عجينة القطايف صعبة ولا يمكن تحضيرها في المنزل، ولكن الحقيقة أن طريقة عملها سهلة وبسيطة ومكوناتها موجودة في كل بيت، تابعوا موقعنا لمعرفة الطريقة والمقادير.مقادير عجينة القطايف
- ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض الفاخر.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.
- ملعقتان كبيرتان من السكر الأبيض.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- كوبان ونصف الكوب من الماء الدافئ.
ينخل الدقيق جيداً لضمان نظافته ولدخول الهواء به.
يضاف للدقيق البيكنج باودر والملح ويقلب الخليط جيداً.
تذاب الخميرة الفورية في نصف كوب من الماء الدافئ ويضاف لها السكر وتترك جانباً حتى تتفاعل.
تضاف الخميرة المتفاعلة للدقيق ويضاف الماء الدافئ تدريجياً مع استمرار العجن باليد حتى الحصول على عجينة لينة متجانسة مشابهة لعجينة الزلابيا.
تغطى العجينة بالبلاستيك وتترك في مكان دافئ حتى تتخمر لمدة لا تقل عن ساعتين.
بعد أن تخمرت العجينة وتضاعف حجمها نحضر زجاجة بلاستيكية فارغة ونقوم بثقبها من الأسفل.
نضع كمية من العجينة داخل تلك الزجاجة ونغلقها من الأعلى.
نحضر مقلاة غير قابلة للإلتصاق ثم ندهنها بالقليل من الزيت.
توضع المقلاة على نار متوسطة ثم نقوم بصب القطايف على شكل أقراص صغيرة متباعدة عن بعضها البعض.
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