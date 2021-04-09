أفضل طريقة لعمل كنافة الكب كيك ممكن تقدميها في رمضان بأسهل وأبسط الخطوات

تعد كنافة الكب كيك ، من أشهي وألذ الحلويات الشرقية، التي يمكن تقديمها لأفراد أسرتك في شهر رمضان كنوع من التحلية، وللحلويات الشرقية عشقها عند الكبار والصغار، فهذا النوع من الكنافة يتربع علي عرش الحلوى، فهي من أنواع الحلويات ألذيذة التي يمكن تقديمها في المناسبات، فهناك أنواع كثيرة تقدم بيها الكنافة مثل بالكسترد وبالقشطة وبالمكسرات، وتسأل دائماً جميع السيدات عن الطريقة الصحيحة لتحضيرها في المنزل بأبسط وأسهل الطرق، واليوم سوف نقدم لكم من موقعنا ثقفني، أسهل طريقة لعمل كنافة الكب كيك بخطوات سهلة وسريعة.

مكونات عمل كنافة الكب كيك

سوف نعرض من خلال هذا الموقع أبسط طريقة لعمل كناقة الكب كيك من المنزل وهي كما يلي:-

نصف كيلو من الكنافة.

كوب إلا من السمنة.

ربع كوب من سكر البودرة.

مكسرات مشكلة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من هنا علي طريقة تحضير كنافة الكب كيك أللذيذة وهي كالاتي:-

نقوم بفرك كيلو الكنافة مع السمنة والسكر حتي تتشبع بالسمنة جيداً، نقوم بإحضارالقوالب ونضع فيه قليل من السمن. ثم نقوم بوضع كمية من عجينة الكنافة في القوالب مع الضغط الجيد عليها، بعد ذلك نضع قليل من المكسرات، ونرجع نضع عليه مقدار من الكنافة. نقوم بتسخين الفرن علي درجة حرارة 250 مئوية، ونقوم بوضع القوالب فيها، لمدة لا تقل عن نصف ساعة، حتي تنضج وتأخذ الون الذهبي من الجوانب. يتم سقي الكنافة بالشربات البارد، ويوضع علي الوجه فستق أو مكسرات للتزين وتقدم بالهناء والشفاء.

مقادير الشربات

2 كوب من السكر.

كوب من الماء.

معلقة عصير ليمون.

سوف نتعرف علي طريقة تحضير الشربات وهي كالاتي:-