يعد معمول الجبن الموزاريلا مع كوكيز الجبن الكريمي من اشهي وألذ الحلويات السهلة التي تقدم في العديد من المناسبات ويقدم المعمول و الكوكيز بأكثر من شكل وطريقه مثل معمول التمر ومعمول القرفة والمكسرات أو كوكيز الليمون والشوكولاتة والنوتيلا كما يمكن عمل الكوكيز بالشوفان بطريقه سهله وصحيه . مكونات المطلوبة لعمل معمول الجبن كوب ونصف من السميد الناعم تقريبا .

2 ملعقه كبيره من الطحين .

2 ملعقه كبيره من السكر تقريبا .

1ملعقه كبيره من نبات المحلب الناعم .

ربع كيلو جرام من الزبدة .

نصف كوب من الماء الساخن .

300 جرام تقريبا من الجبن الموزاريلا المبشورة أو أي نوع اخر حسب الرغبة .

سكر بودره للتزين . طريقه تحضير معمول الجبن نخلط كل من السميد الناعم مع الطحين والسكر ونبات المحلب ثم نقوم بوضع الزبدة ويترك لمده لا تقل عن عشر ساعات ؛ نقوم بوضع القليل من الماء الساخن علي العجين ويتم الخلط جيدا .

نحضر العجين ونبدأ بالتقطيع علي شكل كرات ثم نقوم بإحضار الجبن للحشو ويتم وضعها داخل العجين ونقوم بأغلاق العجين .

نقوم بإحضار الصنية ويتم وضع كرات العجين بشكل متساوي بداخلها ووضع الصينية بالفرن لمده لا تقل عن نصف ساعه وعلي درجه حراره 180 تقريبا .

يمكن التقديم برش بعض من سكر البودره علي المعمول بعد الخروج من الفرن وهو ساخن ويصبح جاهز للتقديم . مكونات المطلوبة لعمل كوكيز الجبن الكريمي 100 جرام من الجبن الكريمي مع 3 أكواب من الدقيق .

كوب واحد من الزبد .

كوب واحد من السكر مع رشه ملح ونصف ملعقه كبيره من الفانيليا .

بيضه واحده طريقه تحضير كوكيز الجبن نحضر وعاء ونقوم بوضع كل من الدقيق والسكر والبيض والفانيليا ونقوم برش الملح ونخلطهم جيدا ثم نضيف الجبن الكريمي مع الزبدة بعد وضعهم في الخلاط الكهربائي والمزج جيدا للمكونات .

نحضر العجينة ونقوم بالتقطيع علي الشكل المطلوب حسب الرغبة ونبدأ بوضعها في الصنية بالترتيب وبشكل متباعد قليلا وبدون استخدام الزيت أو ورق زبده .

ونقوم بوضع الصينية في الفرن لمده عشر دقائق تقريبا وعلي درجه حراره 180 درجه تقريبا ويمكن التزين بعد الخروج من الفرن حسب الرغبة . مكونات المطلوبة لعمل معمول الجبنطريقه تحضير معمول الجبنمكونات المطلوبة لعمل كوكيز الجبن الكريميطريقه تحضير كوكيز الجبن الوسوم

يعد معمول الجبن الموزاريلا مع كوكيز الجبن الكريمي من اشهي وألذ الحلويات السهلة التي تقدم في العديد من المناسبات ويقدم المعمول و الكوكيز بأكثر من شكل وطريقه مثل معمول التمر ومعمول القرفة والمكسرات أو كوكيز الليمون والشوكولاتة والنوتيلا كما يمكن عمل الكوكيز بالشوفان بطريقه سهله وصحيه . مكونات المطلوبة لعمل معمول الجبن كوب ونصف من السميد الناعم تقريبا .

2 ملعقه كبيره من الطحين .

2 ملعقه كبيره من السكر تقريبا .

1ملعقه كبيره من نبات المحلب الناعم .

ربع كيلو جرام من الزبدة .

نصف كوب من الماء الساخن .

300 جرام تقريبا من الجبن الموزاريلا المبشورة أو أي نوع اخر حسب الرغبة .

سكر بودره للتزين . طريقه تحضير معمول الجبن نخلط كل من السميد الناعم مع الطحين والسكر ونبات المحلب ثم نقوم بوضع الزبدة ويترك لمده لا تقل عن عشر ساعات ؛ نقوم بوضع القليل من الماء الساخن علي العجين ويتم الخلط جيدا .

نحضر العجين ونبدأ بالتقطيع علي شكل كرات ثم نقوم بإحضار الجبن للحشو ويتم وضعها داخل العجين ونقوم بأغلاق العجين .

نقوم بإحضار الصنية ويتم وضع كرات العجين بشكل متساوي بداخلها ووضع الصينية بالفرن لمده لا تقل عن نصف ساعه وعلي درجه حراره 180 تقريبا .

يمكن التقديم برش بعض من سكر البودره علي المعمول بعد الخروج من الفرن وهو ساخن ويصبح جاهز للتقديم . مكونات المطلوبة لعمل كوكيز الجبن الكريمي 100 جرام من الجبن الكريمي مع 3 أكواب من الدقيق .

كوب واحد من الزبد .

كوب واحد من السكر مع رشه ملح ونصف ملعقه كبيره من الفانيليا .

بيضه واحده طريقه تحضير كوكيز الجبن نحضر وعاء ونقوم بوضع كل من الدقيق والسكر والبيض والفانيليا ونقوم برش الملح ونخلطهم جيدا ثم نضيف الجبن الكريمي مع الزبدة بعد وضعهم في الخلاط الكهربائي والمزج جيدا للمكونات .

نحضر العجينة ونقوم بالتقطيع علي الشكل المطلوب حسب الرغبة ونبدأ بوضعها في الصنية بالترتيب وبشكل متباعد قليلا وبدون استخدام الزيت أو ورق زبده .

ونقوم بوضع الصينية في الفرن لمده عشر دقائق تقريبا وعلي درجه حراره 180 درجه تقريبا ويمكن التزين بعد الخروج من الفرن حسب الرغبة . مكونات المطلوبة لعمل معمول الجبنطريقه تحضير معمول الجبنمكونات المطلوبة لعمل كوكيز الجبن الكريميطريقه تحضير كوكيز الجبن

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