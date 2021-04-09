طريقة عمل البسبوسة بكل التفاصيل لفاطمة أبو حاتي

البسبوسة من أشهر الحلويات الشرقية خاصة في شهر رمضان المبارك لما لها من طعم جذاب يجعل جميع الأشخاص يتناولونها بشكل مستمر، فنلاحظ أن معظم مواقع التواصل الإجتماعي خلال هذه الأيام بمناسبه حلول شهر رمضان المبارك تقدم معظم أنواع الحلويات التي نتناولها خلال هذا الشهر المبارك، ومن موقعنا هذا نقدم لكم طريقة عمل البسبوسة في المنزل مثل الجاهزة بل أفضل بكثير للشيف فاطمه أبو حاتي فتعالوا معنا.

مكونات البسبوسة للشيف فاطمه أبو حاتي:

الكثير منا يتساءلون عن طريقة عمل البسبوسة بكل تفاصيلها وأسرارها لذا نقدم لكم أنجح وأسهل طريقة لتحضيرها بكل سهولة، ولكي نقوم بتحضير البسبوسة سوف نحتاج إلى:

عدد ثلاث ملاعق كبيرة من العسل الأبيض.

حوالي ثلاث ملاعق كبيرة من الماء.

ثلاث ملاعق كبيرة من السمن البلدي.

نجهز خليط البسبوسة لتحضير صينية مقاس 28.

نحضر ملعقة صغيرة من البيكنج باودر، وكوب من السكر.

نجهز كوب من اللبن الدافئ.

ثلاثة أكواب من خليط بسبوسة. نحضر كيلو جرام من دقيق سمولينا.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت، ورشة قليلة من الملح.

نجهز كبيرة من الفانيليا، ونصف كوب من جوز الهند المبشور.

نجهز خليط بسبوسة جاهز.

أما بالنسبة لعمل الشربات:

نحتاج ملعقة كبيرة من السمن البلدي، مع كوب ونصف من السكر، وكوب ونصف من الماء.

نحضر إناء ونضع فيه دقيق السميد مع جوز الهند مع الملح مع الفانيليا مع السكر مع البيكنج باودر، ونقلبهم جيدا. نقوم بالاحتفاظ بهم في برطمان نظيف. نحضر إناء مناسب ونضع فيه دقيق السمولينا، ونتركه جانبا. نحضر وعاء ونضعه على النار، ونصع معه الماء والسكر ونتركه لحين ملاحظة أن السكر تكرمل وأصبح لونه واحد. نقوم باطفاء النار ووضع نصف كمية اللبن، ونقلبه لحين ذوبان السكر مع اللبن نهائياً. نضع العسل والسمنة والمتبقى من اللبن مع تقليبه بإستمرار. نقوم بوضع الخليط على دقيق السمولينا ونقلبه فقط. نحضر صينية البسبوسة وندهنها بالسمن، ونضع فيها العجينه مع مراعاة تسويتها جيداً. نقوم بادخالها الفرن المسخن على من قبل على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ونتركها لحين تحميرها من أسفل وأعلى. نقوم بتجهيز الشربات عن طريق وضع السكر مع الماء، ونتركهم حتى تمام الغليان. نقوم بوضع السمنة ونقلبهم جيدا. نقوم بإخراج البسبوسة ونضع الشربات الساخنة فوقها وهي ساخنة. نقوم بتغطيتها لمدة عشر دقائق، ونقطعها ونضعها في طبق التقديم ونتناولها.

كيفية تجهيز البسبوسة للشيف فاطمه أبو حاتي: