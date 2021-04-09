كرات البطاطس بالجبنة الموزريلا في البيت مثل المطاعم لألذ طبق جانبي

نقدم لكم في الفقرات التالية طريقة عمل كرات البطاطس بالجبنة الموزريلا، والتي تعتبر من أشهى الوصفات التي يحبها جميع الأشخاص وبالأخص الأطفال، ويمكن تحضيرها بحشوات أخرى حسب الرغبة مثل اللحمة المفرومة أو الدجاج، ومن الجدير ذكره أن هذا الطبق يرجع أصله إلى المطبخ الإيطالي، ولكنه انتشر بسرعة في جميع أنحاء العالم وأصبح من الأكلات المحبوبة جداً. مكونات عمل كرات البطاطس بالجبنة الموزريلا 3 حبة بطاطس كبيرة.

1/2 كوب من البازلاء.

2 ملعقة كبيرة من النشا الذرة.

كوب واحد من البقسماط.

4 كوب من الزيت.

رشة صغيرة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

1/2 كوب من الحليب السائل.

عدد 1 بيضة كبيرة.

فصين ثوم.

كوب من الجبنة الموزريلا.

ماء لسلق البطاطس. طريقة عمل كرات البطاطس المحشية جبنة موزريلا أولاً نقوم بوضع كمية مناسبة من الماء في وعاء، ونرش عليها ملح، ونضع الوعاء على النار لكي يغلي.

بعد غليان الماء نقوم بوضع حبات البطاطس، ونغطيها، ونتركها حتى تنضج جيداً.

نقوم بوضع البازلاء والثوم في الوعاء لكي ينضجوا جيداً، وذلك بعد تسوية البطاطس.

نقوم بتصفيتهم بعد ذلك من الماء، ونتركهم جانباً.

نقوم بتقشير البطاطس بعد إخراجها من الماء.

في وعاء صغير نقوم بمزج النشا مع الحليب بشكل جيد.

في وعاء واسع وعميق نقوم بوضع حبات البطاطس والثوم والبازلاء، ونضيف لهم كلاً من الزبدة ومزيج النشا، ورشة ملح وفلفل أسود.

نبدأ في هرس البطاطس مع هذه المكونات بشكل جيد باستخدام شوكة أو أداة الهرس.

نستمر في ذلك حتى يتم هرس جميع المكونات وتتجانس مع بعضها البعض.

نقوم بإضافة البيضة إلى هذه المكونات ونمزجها بشكل جيد.

نقوم بعمل كرات صغيرة ونضع بداخها الجبنة الموزريلا، ونلفها بشكل جيد.

نقوم بوضعها في البقسماط، ثم ندخلها الثلاجة لكي تتماسك، وبعد ذلك نقليها في الزيت. مكونات عمل كرات البطاطس بالجبنة الموزريلاطريقة عمل كرات البطاطس المحشية جبنة موزريلا الوسوم

نقدم لكم في الفقرات التالية طريقة عمل كرات البطاطس بالجبنة الموزريلا، والتي تعتبر من أشهى الوصفات التي يحبها جميع الأشخاص وبالأخص الأطفال، ويمكن تحضيرها بحشوات أخرى حسب الرغبة مثل اللحمة المفرومة أو الدجاج، ومن الجدير ذكره أن هذا الطبق يرجع أصله إلى المطبخ الإيطالي، ولكنه انتشر بسرعة في جميع أنحاء العالم وأصبح من الأكلات المحبوبة جداً. مكونات عمل كرات البطاطس بالجبنة الموزريلا 3 حبة بطاطس كبيرة.

1/2 كوب من البازلاء.

2 ملعقة كبيرة من النشا الذرة.

كوب واحد من البقسماط.

4 كوب من الزيت.

رشة صغيرة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

1/2 كوب من الحليب السائل.

عدد 1 بيضة كبيرة.

فصين ثوم.

كوب من الجبنة الموزريلا.

ماء لسلق البطاطس. طريقة عمل كرات البطاطس المحشية جبنة موزريلا أولاً نقوم بوضع كمية مناسبة من الماء في وعاء، ونرش عليها ملح، ونضع الوعاء على النار لكي يغلي.

بعد غليان الماء نقوم بوضع حبات البطاطس، ونغطيها، ونتركها حتى تنضج جيداً.

نقوم بوضع البازلاء والثوم في الوعاء لكي ينضجوا جيداً، وذلك بعد تسوية البطاطس.

نقوم بتصفيتهم بعد ذلك من الماء، ونتركهم جانباً.

نقوم بتقشير البطاطس بعد إخراجها من الماء.

في وعاء صغير نقوم بمزج النشا مع الحليب بشكل جيد.

في وعاء واسع وعميق نقوم بوضع حبات البطاطس والثوم والبازلاء، ونضيف لهم كلاً من الزبدة ومزيج النشا، ورشة ملح وفلفل أسود.

نبدأ في هرس البطاطس مع هذه المكونات بشكل جيد باستخدام شوكة أو أداة الهرس.

نستمر في ذلك حتى يتم هرس جميع المكونات وتتجانس مع بعضها البعض.

نقوم بإضافة البيضة إلى هذه المكونات ونمزجها بشكل جيد.

نقوم بعمل كرات صغيرة ونضع بداخها الجبنة الموزريلا، ونلفها بشكل جيد.

نقوم بوضعها في البقسماط، ثم ندخلها الثلاجة لكي تتماسك، وبعد ذلك نقليها في الزيت. مكونات عمل كرات البطاطس بالجبنة الموزريلاطريقة عمل كرات البطاطس المحشية جبنة موزريلا

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