طريقة تلقيمة الشاي “الخمسينة” زي شاي القهوة بالظبط

تعتمد طريقة تلقيمة الشاي على مقدار الماء ومقدار الشاي الذي تمت إضافته، وذلك لأنه يجب أن يتم وضع الشاي بمقدار مناسب مع الماء، فلا يكون أي عنصر أكثر من الآخر، كما أن هناك العديد من الفوائد المختلفة للشاي، لذلك دعونا نأخذكم في جولة قصيرة نتعرف من خلالها على أفضل طريقة لتلقيمة الشاي.

يُعد الشاي من أكثر المشروبات استهلاكًا على مستوى العالم، وذلك لأنه يحتوي على العديد من الفوائد الصحية ومضادات الأكسدة التي تعمل على الحد من أمراض مختلفة، حيث إن للشاي العديد من الفوائد المختلفة مثل تعزيز صحة القلب، والتقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب، والحد أيضًا من الإصابة بأمراض الشرايين القلبية.

كما يحمي الشاي من السكتات القلبية والحد من اضطرابات المعدة، لذلك سوف نعرض لكم طريقة تلقيمة الشاي للاستمتاع به من خلال السطور التالية.

كوب فارغ.

كوب ماء.

سكر.

شاي.

ملعقة صغيرة.

نعناع (حسب الرغبة).