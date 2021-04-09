طريقة تلقيمة الشاي “الخمسينة” زي شاي القهوة بالظبط

تعتمد طريقة تلقيمة الشاي على مقدار الماء ومقدار الشاي الذي تمت إضافته، وذلك لأنه يجب أن يتم وضع الشاي بمقدار مناسب مع الماء، فلا يكون أي عنصر أكثر من الآخر، كما أن هناك العديد من الفوائد المختلفة للشاي، لذلك دعونا نأخذكم في جولة قصيرة نتعرف من خلالها على أفضل طريقة لتلقيمة الشاي.طريقة تلقيمة الشاي
يُعد الشاي من أكثر المشروبات استهلاكًا على مستوى العالم، وذلك لأنه يحتوي على العديد من الفوائد الصحية ومضادات الأكسدة التي تعمل على الحد من أمراض مختلفة، حيث إن للشاي العديد من الفوائد المختلفة مثل تعزيز صحة القلب، والتقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب، والحد أيضًا من الإصابة بأمراض الشرايين القلبية.
كما يحمي الشاي من السكتات القلبية والحد من اضطرابات المعدة، لذلك سوف نعرض لكم طريقة تلقيمة الشاي للاستمتاع به من خلال السطور التالية.مكونات تحضير الشاي
- كوب فارغ.
- كوب ماء.
- سكر.
- شاي.
- ملعقة صغيرة.
- نعناع (حسب الرغبة).
- نقوم بوضع إبريق به مقدار مناسب من الماء وليكن كوب، ومن ثم نقوم بتركه على نار متوسطة، ومن ثم ننتظر حتى يتم الغليان.
- من ثم نقوم بإضافة مقدار مناسب من الشاي، ثم نقوم بتخفيف النار، حتى يتم الغليان.
- نترك الشاي يغلي لمدة 3 دقائق، ومن ثم نقوم برفع الشاي عن النار.
- نقوم بتصفية الشاي في الأكواب الخاص بالتقديم.
- من ثم نقوم بإضافة السكر إلى الأكواب على حسب الأذواق، ونقلب السكر جيدًا حتى يذوب.
- من ثم إذا كنا نرغب في إضافة نكهة النعناع إلى الشاي أن نقوم بإضافة أوراق النعناع أو النعناع المطحون على الشاي ونقلبه ونتركه قليلًا حتى يتشرب الشاي طعم النعناع، ويمكن تصفية الشاي أو شربه بعد وضع النعناع مباشرةً.
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تعتمد طريقة تلقيمة الشاي على مقدار الماء ومقدار الشاي الذي تمت إضافته، وذلك لأنه يجب أن يتم وضع الشاي بمقدار مناسب مع الماء، فلا يكون أي عنصر أكثر من الآخر، كما أن هناك العديد من الفوائد المختلفة للشاي، لذلك دعونا نأخذكم في جولة قصيرة نتعرف من خلالها على أفضل طريقة لتلقيمة الشاي.طريقة تلقيمة الشاي
يُعد الشاي من أكثر المشروبات استهلاكًا على مستوى العالم، وذلك لأنه يحتوي على العديد من الفوائد الصحية ومضادات الأكسدة التي تعمل على الحد من أمراض مختلفة، حيث إن للشاي العديد من الفوائد المختلفة مثل تعزيز صحة القلب، والتقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب، والحد أيضًا من الإصابة بأمراض الشرايين القلبية.
كما يحمي الشاي من السكتات القلبية والحد من اضطرابات المعدة، لذلك سوف نعرض لكم طريقة تلقيمة الشاي للاستمتاع به من خلال السطور التالية.مكونات تحضير الشاي
- كوب فارغ.
- كوب ماء.
- سكر.
- شاي.
- ملعقة صغيرة.
- نعناع (حسب الرغبة).
- نقوم بوضع إبريق به مقدار مناسب من الماء وليكن كوب، ومن ثم نقوم بتركه على نار متوسطة، ومن ثم ننتظر حتى يتم الغليان.
- من ثم نقوم بإضافة مقدار مناسب من الشاي، ثم نقوم بتخفيف النار، حتى يتم الغليان.
- نترك الشاي يغلي لمدة 3 دقائق، ومن ثم نقوم برفع الشاي عن النار.
- نقوم بتصفية الشاي في الأكواب الخاص بالتقديم.
- من ثم نقوم بإضافة السكر إلى الأكواب على حسب الأذواق، ونقلب السكر جيدًا حتى يذوب.
- من ثم إذا كنا نرغب في إضافة نكهة النعناع إلى الشاي أن نقوم بإضافة أوراق النعناع أو النعناع المطحون على الشاي ونقلبه ونتركه قليلًا حتى يتشرب الشاي طعم النعناع، ويمكن تصفية الشاي أو شربه بعد وضع النعناع مباشرةً.
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