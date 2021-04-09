في 5 دقائق بيتزا الطاسة السريعة بدون فرن الذ وأسرع طريقة لعمل البيتزا

بيتزا الطاسة السريعة هى الحل الأمثل لربة المنزل العاملة وتلك التي تجد صعوبة في تنويع طعام أولادها وتلك المبتدأة التى تخطو خطواتها الأولى فى عالم الطهى والمطبخ فبيتزا الطاسة السريعة حقا كما يقولون اسم على مسمى وستوفر عليكم الكثير من مشقة حفظ الوصفات المطولة والمعقدة لسهولة وبساطة مكوناتها،وأيضا لسهولة طهيها داخل الطاسة فقط، والان نقوم بتحضر أشهى بيتزا طاسة سريعة فهيا بنا. مقاديرعمل البيتزا مقاديرعمل البيتزا ٢كوب دقيق.

ملعقة كبيرة خميرة.

ملعقة كبيرة لبن بودر.

نصف ملعقة سكر.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ربع كوب من الزيت. حشو البيتزا (صلصة البيتزا الجاهزة “أو الكاتشب بدلا منها”/ فلفل رومى ألوان/ تونة/ زيتون أسود حلقات/ بصل/ جبنة موتزاريلا/ جبنة رومى). طريقة صلصة البيتزا {صلصة البيتزا المنزلية (ويتم إعدادها من ٢ كوب من عصير الطماطم مضافا إليها زعترو ثوم مفروم وزيت وملح وفلفل ونتركها تتسبك) طريقة إعداد البيتزا : نضع الدقيق والخميرة ورشة السكر والملح داخل وعاء العجان ويتم خلطهم جافين أولا لمزج المكونات الجافة.

نضيف الزيت تدريجياً، ويتم إضافة ماء للعجن تدريجياً أيضا.

نضع فى نهاية العجن رشة او اثنتان من الدقيق كى نجمع العجين داخل وعاء العجان، ونتركها لمدة عشر دقائق لتخمر، ثم نرش

دقيق على السطح المستخدم للفرد ونفردها باستخدام النشابة لجعلها رفيعة السمك قدر الإمكان لنتمكن من تسويتها داخل الطاسة وتلك الخطوة هامة جدا.

يجب استخدام طاسه ذات غطاء لتسوية بيتزا الطاسة السريعة ، ونشعل النار ثم نقوم بتخفيضها، ثم نضع عجينة البيتزا داخل

، ونشعل النار ثم نقوم بتخفيضها، ثم نضع عجينة البيتزا داخل الطاسة ونقوم بفرد طبقة من صلصة البيتزا الجاهزة أو المنزلية أو الكاتشب.

ونقوم بتوزيعها على كافة الجوانب، ثم نضيف الفلفل الألوان والزيتون والجبنة الرومى والموتزاريلا، ثم نقوم بتغطيتها حتى تمام النضج. الوسوم

بيتزا الطاسة السريعة هى الحل الأمثل لربة المنزل العاملة وتلك التي تجد صعوبة في تنويع طعام أولادها وتلك المبتدأة التى تخطو خطواتها الأولى فى عالم الطهى والمطبخ فبيتزا الطاسة السريعة حقا كما يقولون اسم على مسمى وستوفر عليكم الكثير من مشقة حفظ الوصفات المطولة والمعقدة لسهولة وبساطة مكوناتها،وأيضا لسهولة طهيها داخل الطاسة فقط، والان نقوم بتحضر أشهى بيتزا طاسة سريعة فهيا بنا. مقاديرعمل البيتزا مقاديرعمل البيتزا ٢كوب دقيق.

ملعقة كبيرة خميرة.

ملعقة كبيرة لبن بودر.

نصف ملعقة سكر.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ربع كوب من الزيت. حشو البيتزا (صلصة البيتزا الجاهزة “أو الكاتشب بدلا منها”/ فلفل رومى ألوان/ تونة/ زيتون أسود حلقات/ بصل/ جبنة موتزاريلا/ جبنة رومى). طريقة صلصة البيتزا {صلصة البيتزا المنزلية (ويتم إعدادها من ٢ كوب من عصير الطماطم مضافا إليها زعترو ثوم مفروم وزيت وملح وفلفل ونتركها تتسبك) طريقة إعداد البيتزا : نضع الدقيق والخميرة ورشة السكر والملح داخل وعاء العجان ويتم خلطهم جافين أولا لمزج المكونات الجافة.

نضيف الزيت تدريجياً، ويتم إضافة ماء للعجن تدريجياً أيضا.

نضع فى نهاية العجن رشة او اثنتان من الدقيق كى نجمع العجين داخل وعاء العجان، ونتركها لمدة عشر دقائق لتخمر، ثم نرش

دقيق على السطح المستخدم للفرد ونفردها باستخدام النشابة لجعلها رفيعة السمك قدر الإمكان لنتمكن من تسويتها داخل الطاسة وتلك الخطوة هامة جدا.

يجب استخدام طاسه ذات غطاء لتسوية بيتزا الطاسة السريعة ، ونشعل النار ثم نقوم بتخفيضها، ثم نضع عجينة البيتزا داخل

، ونشعل النار ثم نقوم بتخفيضها، ثم نضع عجينة البيتزا داخل الطاسة ونقوم بفرد طبقة من صلصة البيتزا الجاهزة أو المنزلية أو الكاتشب.

ونقوم بتوزيعها على كافة الجوانب، ثم نضيف الفلفل الألوان والزيتون والجبنة الرومى والموتزاريلا، ثم نقوم بتغطيتها حتى تمام النضج.

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