اسرار النوتيلا الاصلية بطريقة المصنع لاول مره اقتصاديه وسهله وبنفس الطعم والقوام الرائع

طريقة عمل النوتيلا ، الشكولاتة النوتيلا من الحلويات اللذيذة التي تسبب السعادة لدى الكبار والصغار والنوتيلا نوع من أنواع الشكولاتة التي تدخل في إعداد الكثير من أصناف الحلويات والمخبوزات كما أنها تساعد في تحسين الحالة المزاجية للأشخاص. طريقة عمل النوتيلا:- طريقة عمل النوتيلا:- المكونات:- ملعقتان من الزيت.

أربع ملاعق من الكاكاو البودرة.

نصف كوب من اللبن البودرة.

ملعقتان نسكافية.

عائلتان من القشطة.

كوب من السكر المطحون.

نصف كوب سكر.

ملعقتان صغيرتان فانيليا. طريقة التحضير:- طريقة التحضير:- كل هذه المكونات يتم وضعها في الخلاط الكهربائي ويتم ضربهم لمدة عشر دقائق ووضعهم في وعاء زجاجي ووضعه في الثلاجة ويمكن الاستخدام كما تريد. طريقة اخرى لعمل النوتيلا في المنزل:- طريقة اخرى لعمل النوتيلا في المنزل:- المكونات:- ٤ ملاعق كبيرة من الحليب.

أربع ملاعق كبيرة من المكسرات بندق لوز فول سوداني حسب الرغبة.

٦ ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

قالب زبدة.

أربع ملاعق كبيرة من السكر.

أربع ملاعق كبيرة من الدقيق. طريقة التحضير:- في وعاء نضع الدقيق والكاكاو والسكر وخلطهم ووضع عليهم الحليب مع التقليب كي لا يحدث تكتلات ثم وضع الخليط على نار هادئة.

يتم التقليب في هذا الخليط جيدًا على نار هادئة وفي الخلاط الكهربي يتم وضع الزبدة والفانيليا والمكسرات وطحنهم جيدًا ووضعهم على الخليط.

يتم التقليب جيدًا حتى نحصل على القوام المناسب ونتركها تبرد تمام ثم نضعها في إناء زجاجي ونضعها في الثلاجة وتستخدمها كما نريد و بهذا تكون النوتيلا جاهزه. طريقة عمل النوتيلا كالجاهزة:- طريقة التحضير:-طريقة عمل النوتيلا كالجاهزة:- المكونات:- ربع كوب ماء.

ربع كوب حليب.

٤ ملاعق زيت.

رشة فانيليا.

ربع كوب سكر.

٤ ملاعق كبيرة كاكاو خام.

قطعة بسيطة من الشكولاتة الذائبة. طريقة التحضير:- وضع المكونات الجافة مع بعضها البعض.

في الخلاط نضع المكونات الجافة والسائلة وضربهم جيدًا وتركها ٥ي وعاء زجاجي في الثلاجة طريقة التحضير:- الوسوم

طريقة عمل النوتيلا ، الشكولاتة النوتيلا من الحلويات اللذيذة التي تسبب السعادة لدى الكبار والصغار والنوتيلا نوع من أنواع الشكولاتة التي تدخل في إعداد الكثير من أصناف الحلويات والمخبوزات كما أنها تساعد في تحسين الحالة المزاجية للأشخاص. طريقة عمل النوتيلا:- طريقة عمل النوتيلا:- المكونات:- ملعقتان من الزيت.

أربع ملاعق من الكاكاو البودرة.

نصف كوب من اللبن البودرة.

ملعقتان نسكافية.

عائلتان من القشطة.

كوب من السكر المطحون.

نصف كوب سكر.

ملعقتان صغيرتان فانيليا. طريقة التحضير:- طريقة التحضير:- كل هذه المكونات يتم وضعها في الخلاط الكهربائي ويتم ضربهم لمدة عشر دقائق ووضعهم في وعاء زجاجي ووضعه في الثلاجة ويمكن الاستخدام كما تريد. طريقة اخرى لعمل النوتيلا في المنزل:- طريقة اخرى لعمل النوتيلا في المنزل:- المكونات:- ٤ ملاعق كبيرة من الحليب.

أربع ملاعق كبيرة من المكسرات بندق لوز فول سوداني حسب الرغبة.

٦ ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

قالب زبدة.

أربع ملاعق كبيرة من السكر.

أربع ملاعق كبيرة من الدقيق. طريقة التحضير:- في وعاء نضع الدقيق والكاكاو والسكر وخلطهم ووضع عليهم الحليب مع التقليب كي لا يحدث تكتلات ثم وضع الخليط على نار هادئة.

يتم التقليب في هذا الخليط جيدًا على نار هادئة وفي الخلاط الكهربي يتم وضع الزبدة والفانيليا والمكسرات وطحنهم جيدًا ووضعهم على الخليط.

يتم التقليب جيدًا حتى نحصل على القوام المناسب ونتركها تبرد تمام ثم نضعها في إناء زجاجي ونضعها في الثلاجة وتستخدمها كما نريد و بهذا تكون النوتيلا جاهزه. طريقة عمل النوتيلا كالجاهزة:- طريقة التحضير:-طريقة عمل النوتيلا كالجاهزة:- المكونات:- ربع كوب ماء.

ربع كوب حليب.

٤ ملاعق زيت.

رشة فانيليا.

ربع كوب سكر.

٤ ملاعق كبيرة كاكاو خام.

قطعة بسيطة من الشكولاتة الذائبة. طريقة التحضير:- وضع المكونات الجافة مع بعضها البعض.

في الخلاط نضع المكونات الجافة والسائلة وضربهم جيدًا وتركها ٥ي وعاء زجاجي في الثلاجة طريقة التحضير:-

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اسرار النوتيلا الاصلية بطريقة المصنع لاول مره اقتصاديه وسهله وبنفس الطعم والقوام الرائع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.