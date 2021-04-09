مكون سحري لعمل لقمة القاضي المقرمشة بشكلها الدائري مثل محلات الحلواني في المنزل

لقمة القاضي المقرمشة، يحب كثير من الأشخاص تناول الحلويات المتنوعة وبالتالي تهتم طوال الوقت الأم بتجهيز أشهى الحلويات في المنزل حيث يمكنك عمل لقمة القاضي في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة وفي وقت سريع، ويمكن تناولها بجانب الحليب أو الشاي تعتبر لقمة القاضي من الحلويات المفضلة لدى الأطفال لأنها تكون عبارة عن كور دائرية، وبالتالي تجذب الأطفال وخاصة اللون الذهبي ومذاقها شهي ولذيذ بجانبك أنها لا تحتاج الكثير من الوقت عند تجهيزها في المنزل بمكونات بسيطة وسهلة ويمكن تجهيزها في أي وقت، لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم على طريقة عمل لقمة القاضي بالتفاصيل. لقمة القاضي المقرمشة لقمة القاضي المقرمشة نقدم لكم عبر موقعنا المكونات كوب طحين ملعقة سكر ملعقة خميرة ملعقة ملح ماء للعجن ملعقتين زيت للقلي عسل أو سكر لتزيين. طريقة تجهيز لقمة القاضي في الخطوة الأولى نبدأ بتجهيز وعاء ونضع جميع المقادير مع بعضها ثم نبدأ تقليبها و اضافة الماء الدافئ بشكل تدريجي مع الاستمرار في عملية التقليب حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها تصبح عجينة متجانسة، وبالتالي لا تلتصق باليدين بعد ذلك نقوم بوضع في وعاء ويتم تغطيتها وتصرف لمدة ساعة على الأقل حتى تختمر.

في الخطوه التاليه نبدأ بتسخين الزيت على النار نقوم بأخذ كمية صغيرة من العجين ونبدأ بتشكيلها على هيئة كرات صغيرة وتقليبها وبعد أن يصبح لونها ذهبي نقوم بوضعها من على النار.

وتكرر هذه الطريقة حتى انتهاء الكميه ثم نبدأ باضافتها في العسل أو السكر لمدة 10 دقائق ثم نقوم بوضعها فى أطباق التقديم ويمكن تقديمها للأطفال، بجانب الحليب او العصائر الطبيعية المجهزة في المنزل بعيداً عن العصائر التي تحتوي على المواد الحافظة أو يمكن تناولها بجانب الشاي أو القهوة وتناولها وبالهناء والشفاء. طريقة تجهيز لقمة القاضي الوسوم

لقمة القاضي المقرمشة، يحب كثير من الأشخاص تناول الحلويات المتنوعة وبالتالي تهتم طوال الوقت الأم بتجهيز أشهى الحلويات في المنزل حيث يمكنك عمل لقمة القاضي في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة وفي وقت سريع، ويمكن تناولها بجانب الحليب أو الشاي تعتبر لقمة القاضي من الحلويات المفضلة لدى الأطفال لأنها تكون عبارة عن كور دائرية، وبالتالي تجذب الأطفال وخاصة اللون الذهبي ومذاقها شهي ولذيذ بجانبك أنها لا تحتاج الكثير من الوقت عند تجهيزها في المنزل بمكونات بسيطة وسهلة ويمكن تجهيزها في أي وقت، لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم على طريقة عمل لقمة القاضي بالتفاصيل. لقمة القاضي المقرمشة لقمة القاضي المقرمشة نقدم لكم عبر موقعنا المكونات كوب طحين ملعقة سكر ملعقة خميرة ملعقة ملح ماء للعجن ملعقتين زيت للقلي عسل أو سكر لتزيين. طريقة تجهيز لقمة القاضي في الخطوة الأولى نبدأ بتجهيز وعاء ونضع جميع المقادير مع بعضها ثم نبدأ تقليبها و اضافة الماء الدافئ بشكل تدريجي مع الاستمرار في عملية التقليب حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها تصبح عجينة متجانسة، وبالتالي لا تلتصق باليدين بعد ذلك نقوم بوضع في وعاء ويتم تغطيتها وتصرف لمدة ساعة على الأقل حتى تختمر.

في الخطوه التاليه نبدأ بتسخين الزيت على النار نقوم بأخذ كمية صغيرة من العجين ونبدأ بتشكيلها على هيئة كرات صغيرة وتقليبها وبعد أن يصبح لونها ذهبي نقوم بوضعها من على النار.

وتكرر هذه الطريقة حتى انتهاء الكميه ثم نبدأ باضافتها في العسل أو السكر لمدة 10 دقائق ثم نقوم بوضعها فى أطباق التقديم ويمكن تقديمها للأطفال، بجانب الحليب او العصائر الطبيعية المجهزة في المنزل بعيداً عن العصائر التي تحتوي على المواد الحافظة أو يمكن تناولها بجانب الشاي أو القهوة وتناولها وبالهناء والشفاء. طريقة تجهيز لقمة القاضي

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