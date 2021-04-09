بسكويت شاي إيطالي بالشوكولاته والزبيب وصفة مميزة بطريقة جديدة

بسكويت مقرمش، يعد من الحلويات سهلة الصنع التي يحبها جدا الكبار والصغار وتفضل تحضيره أيضا أغلب ربات البيوت لأنه نوع من أنواع الحلوى لا يحتاج إلى الكثير من الوقت أو الجهد، ولكن إذا مللت من كثرة عمل البسكويت والحلويات بالطرق والوصفات التقليدية لذا أحضرنا لكم وصفة بسكويت إيطالي مقرمش بالزبيب والفواكه المجففة، وتلك من أنواع البسكويت الشهية والمنتشرة بكثر في الآونة الأخيرة، ولا تحتاج إلى وقت أو مجهود أو تكلفة عالية، لذا فإنها تعتبر خيار مثالي لمن يرغب في كسر روتين الصنع الاعتيادية لعمل البسكويت البيتي.

لذلك من خلال موقعنا ثقفني سنتشارك معكم كافة خطوات وطرق صنع بسكويت مقرمش من المطبخ الإيطالي بأقل جهد وتكاليف، فجهزي معنا مكونات وخطوات العمل حتى تحصلي على النتيجة التي ترغبين بها في أشهى وصفات عمل بسكويت.

نحتاج إلى ثلاث ملاعق كبيرة من دقيق الذرة. ربع كيلو دقيق فاخر للبسكويت. عدد 6 ملاعق طعام كبيرة من الزبدة. ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب. نصف ملعقة كبيرة من بيكنج باودر. عدد 6 ملاعق كبيرة من السكر الناعم. صفار بيضة مع نصف ملعقة ملح. كوب من زبيب الجاف. نصف كوب من شوكولاته شيبس. للتزيين ربع كوب من سكر بودرة.

أولا ينخل الدقيق والبيكنج باودر ويضاف عليهم دقيق الذرة وتعجن مع الملح والسكر.

ثم يخلط كل من الزبدة مع الدقيق والعجن يكون بأصابع اليد حتى تحصل على عجينة غير متجانس مثل حبات الرمل المبلل.

ثم يضاف عليهم صفار البيضة والحليب وتخلط كل المقادير مرة أخرى مع بعضها حتى تتأكدي من الحصول على عجينة متجانسة.

يفرد العجين على طاولة مرشوشة بالقليل من الدقيق وتفرد على شكل قطعة مربعة بسمك رفيع متساوي الحجم.

ثم تقطع إلى جزأين وتحشى بالزبيب وعليها حبيبات الشوكولاته وتغطى بالجزء الثاني من العجينة.

ثم أضغطي عليها باليد حتى تلتصق قطعتين مع بعضهما وتفرد النشابة ثم تقطع إلى مربعات متساوية الحجم.

ثم في صينية الفرن تدهن بالقليل من الزبدة ويرص عليها قطع البسكويت وتدخل فرن ساخن على حرارة 200 مئوية.

يحتاج بسكويت حتى ينضج حوالي ربع ساعة وتنضج وتخرج وترش عليها سكر ناعم.

احضري أثنين كوب و3/4 الكوب من دقيق. ربع كوب من النشا الأبيض. كوب وربع الكوب من السكر البودرة. رشة صغيرة من الملح. نصف ملعقة صغيرة من بيكنج باودر. عدد أثنين حبة بيض بحرارة الغرفة. ملعقة صغيرة من الفانيليا. كوب من زبدة طرية بحرارة غرفة.

بوعاء يخلط كل مكونات الجافة بملعقة خشبية من أسفل لأعلى جيدا، وتترك جانبا لتحضير باقي المزيج.

ثم في وعاء آخر يخلط كل من زبدة وسكر والفانيليا ثم يوضع البيضة وتخلط جيدا بالمضرب اليدوي.

ثم يضاف عليها البيضة الأخرى وتخلط كل مكونات معا، حتى تحصلي على مزيج كريمي.

يوضع مكونات الجافة بالتدريج في على مكونات سائلة وتعجن تدريجيا حتى تكون عجينة سهلة تشكيل.

يفرد العجينة بالبسكويت بالنشابة ما بين ورقتين وتقطع بقطاعة بسكويت على حسب الأشكال التي ترغبين بها.

يمكن إضافة السكر الخشن أو قطع زبيب أو قطع شوكولاته الشيبس، وترص في صينية الفرن مبطنة بورق الزبدة، وتدخل فرن ساخن.

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