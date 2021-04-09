تكات تحضير السمبوسة بالخضار بخطوات سحرية وبسيطة في مطبخك

يمكنك معرفة طريقة عمل السمبوسة بالخضار من خلال اتباع الخطوات التي ينصح بها خبراء الطبخ والتي تجعلك تقدميها بأفضل شكل وألذ طعم على السفرة، حيث ارتبطت السمبوسة بشهر رمضان ارتباط وثيق، لذلك سوف نعرض لكم من خلال الموضوع التالي الطريقة المُثلى لتحضير السمبوسة بالخضار.

تكات تحضير السمبوسة بالخضار

تُعد السمبوسة واحدة من أفضل المقبلات التي يتهافت عليها الجميع، كما أنها من أهم الأطباق التي يتم وضعها في العزام بجانب الوجبة الأساسية، ويرجع ذلك إلى مذاقها الشهي، ويمكن تحضيرها بأكثر من حشوة مختلفة، وسوف نعرض لكم طريقة عمل السمبوسة بالخضار من خلال السطور التالية.

2 كوب دقيق منخول.

2 ملعقة صغيرة من الخميرة المنخولة.

كوب من الماء الدافئ.

4 ملاعق من الزيت.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

3 حبات من البطاطس مقطعة إلى مكعبات صغيرة.

2 بصلة مفرومة.

نصف كوب من البازلاء.

نصف كوب من الجزر.

3 ملاعق كبيرة بقدونس مفروم.

2 ملعقة صغيرة صلصة صويا.

2 ملعقة صغيرة خل بلسميك.

ملعقة كبيرة صلصة بيتزا.

مكعب مرق خضار ماجي.

ملعقة فلفل أسود مطحون.

نصف ملعقة جوزة الطيب.

ملعقة كاري.

نصف ملعقة كمون.

ملعقة ملح.

زيت نباتي للقلي.