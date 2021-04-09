طريقة تحضير كيك الرواني اليمني الهش

طريقة تحضير كيك الرواني اليمني من ألذ الأطباق المشهورة لأنها تعد من الحلويات الشعبية وغير ذلك يعد من الأطباق الرئيسية على الموائد في بلاد اليمن بمنطقة صنعاء القديمة ويتم تحضيره و تناوله في فصل الشتاء لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من السعرات الحرارية التي تمد الجسم بالطاقة والحرارة والنشاط كما يتميز طبق الرواني اليمني بمكونات بسيطة متوفرة لدى كل منزل من خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة تحضير الرواني اليمني بخطوات سهلة ولنجاح كيكة الرواني من أول مرة يجب اتباع المقادير بدقة.

طريقة تحضير كيك الرواني اليمني ومكوناته

المكونات:

4 حبات بيض.

كاس من السكر.

ملعقه صغيره من الفانيليا.

رشه ملح.

ملعقة كبيرة خل.

كاس من الحليب.

نصف كاس من الزيت النباتي.

كاس إلا ربع من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمالات ومنخول.

ثلاثة كؤوس من دقيق السميد.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

نصف كاس من جوز الهند المبشور.

كمية قليلة من القطر البارد.

أولا احضري وعاء عميق وضعي فيه كل من: البيض والسكر والفانيليا والزيت والخل والحليب وبالمضرب الكهربائي قومي بخلط كل المكونات حتى تمتزج ببعضها. ثم احضري وعاء اخر وضعي فيه كل من: الدقيق الأبيض و السميد والبيكنج باودر وتقلب جيدا حتى تختلط ببعضها. قومي بإضافة المواد الجافة السابقة التي تم خلطها إلى الخليط الأول و قومى بخلطها جيدا حتى يصبح الخليط متماسك. احضري صينية متوسطة الحجم وقومي بدهنها بالسمن. ثم قومي بسكب المزيج في الصينية. ثم ندخل الصينية فرن سابق التسخين على درجة حرارة 180 درجة وتترك حتى يتم النضج لمدة 40 دقيقة. بعد أن تنضج تخرج صينية كيكة الرواني من الفرن ثم يسكب القطر عليها وهو بارد حتى تتشرب كيكة الرواني اليمنية القطر وتزين بجوز الهند وتقدم بالهناء والشفاء.

طريقة التحضيرملاحظات هامة الكيكة الرواني

أولا يجب أن يكون القطر بارد قبل تحضير كيكة الرواني ويسكب عليها عند خروج الصينية وهي ساخنة فيجب أن يكون احدهما بارد أما الكيكه أو القطر.

يمكن تزيين كيكة الرواني بأي نوع من أنواع المربات المفضل لديكي و يمكن استخدام أي نوع من المكسرات.

القيمة الغذائية الكيكه الرواني

كيكه الرواني من اجمل الوصفات الشرقية اللذيذة تحضر بالزبادي ويضاف إليها جوز الهند والبيض واللبن والسميد والسكر والبيكنج بودر كيك الرواني تشبه في مكوناتها البسبوسه مع اختلاف في شكل وقوام الكيك كما يمكن تزيين كيكه الرواني بالشكل المناسب و المفضل لديكي من الشيكولاته أو الكريمة مع القليل من المكسرات كما أن كيكه الرواني مفيدة في تناولها خاصة للأشخاص الذين يعانون من سوء الهضم كيكه الرواني سريع الهضم لأنها تحتوي على العديد من القيم الغذائية الهامة والسعرات الحرارية والدهون والبروتينات وأيضا الكربوهيدرات المفيدة لصحة الجسم غير أن المكسرات المضاف إليها تمد الجسم بالفيتامينات.

أتمني أن اكون قدمت وصفتنا اليوم بطريقة سهلة ومبسطة على كل ربه منزل من خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني الإخباري.