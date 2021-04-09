طريقة عمل كفتة الدجاج المشوية بالخلطة السرية مثل المطاعم

تعتبر كفتة الدجاج المشوية ، من الأطباق المفضلة لدي الصغار والكبار، ويفضلون تناولها في سندويتشات بالطحينة والسلطة الخضراء، وهى من الأطباق الخفيفة التي لا تحتوي على كمية كبيرة من الدهون الضارة بالجسم، ومصدر جيد للبروتينات والفيتامينات، ويدخل الدجاج في كثير من الأطعمة مثل طاجن البطاطس بالدجاج، وكفتة الصلصة، وأصابع الدجاج المقلية، والفطائر، والشوربات وأطعمة أخرى مختلفة، وله العديد من العناصر المهمة لصحة الجسم، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كفتة الدجاج المشوية اللذيذة بخلطة سرية عجيبة سوف تجعل طعمها مختلف عن باقي أنواع المشويات الأخرى، ويمكن تجهيزها في المنزل بكل سهولة بدل من شرائها من الخارج لتضمني السلامة لأطفالك في ظل الظروف التي نمر بها. مكونات كفتة الدجاج المشوية مكونات كفتة الدجاج المشوية توجد بعض المكونات البسيطة لعمل الكفتة بطريقة سهلة وهى كما يلي:- كيلو من صدور الدجاج المفرومة. بصلة كبيرة مفرومة. ملعقة من الثوم المفروم. طبق صغير من البقدونس المفروم. طبق صغير من الكزبرة الخضراء المفرومة. قطعة صغير من لبابة الخبز المبلولة. ملعقة من الملح. ملعقة من الفلفل الأسود. ملعقة من الكزبرة المطحونة. ملعقة من بهارات الدجاج. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كفتة الدجاج المشوية بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر بولة كبيرة ونضع بها جميع المكونات ونعجنهم جيداً حتى تدخل جميع المكونات مع بعضها، ثم نضعها في الثلاجة لمدة ساعة حتى تتماسك تماماً.

نخرج عجينة الكفتة من الثلاجة، ثم نصبعها على شكل أصابع طويلة الحجم.

نحضر صينية كبيرة، ثم نرص أصابع الكفتة فيها ونتركها جانباً.

نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة عالية ونتركها حتى تسخن تماماً.

ندخل الصينية الفرن ونتركها حتى تنضج وتتحمر جيداً.

نخرج الصينية من الفرن، ثم نحضر طبق كبير ونضع عليه البقدونس المقطع، ثم نرص عليه أصابع الكفتة.

نقوم بتقديم الطبق بجانب سلطة الطحينة، والسلطة الخضراء، والخبز الشامي، وبالهناء والشفاء. طريقة عمل كفتة الدجاج بالصلصة سوف نتعرف على طريقة تحضير كفتة الصلصة وهى كما يلي:- نحضر طبق كبير ونضع به نصف كيلو من صدور الدجاج المفرومة، وكزبرة مفرومة، وبقدونس مفروم، وبصلة مفرومة، وملعقة من الثوم المفروم، ونقلبهم جيداً مع بعض حتى يصبح لدينا عجينة متماسكة، ثم نشكلها على شكل كور صغيرة الحجم ونتركها في الهواء حتى تنشف تماماً. نحضر طاسة متوسطة الحجم ونضعها على النار، ونضع بها كمية من الزيت ونتركها حتى تسخن تماماً. نقوم بقلي الكفتة في الزيت ونتركها حتى تتحمر، ثم نخرجها من الزيت ونصفيها تماماً. نحضر حلة متوسطة الحجم ونضعها على النار، ونضع داخلها ثلاث ملاعق من الزيت، وبصلة كبيرة مفرومة، ونقلبها حتى تتحمر. نضع على الخليط السابق ثلاث أكواب من عصير الطماطم ونتركه حتى يتسبك، ثم نضيف اليه كوب من مرقة الدجاج ونتركه يغلي. نحضر طاجن من الفخار ونرص كرات الكفتة فيه، ثم نضع الصلصة عليه ونضعه في الفرن ونتركه حتى يتحمر. نخرج الطاجن من الفرن ونقدمه بجانب الأرز المعمر وبالهناء والشفاء. الوسوم

تعتبر كفتة الدجاج المشوية ، من الأطباق المفضلة لدي الصغار والكبار، ويفضلون تناولها في سندويتشات بالطحينة والسلطة الخضراء، وهى من الأطباق الخفيفة التي لا تحتوي على كمية كبيرة من الدهون الضارة بالجسم، ومصدر جيد للبروتينات والفيتامينات، ويدخل الدجاج في كثير من الأطعمة مثل طاجن البطاطس بالدجاج، وكفتة الصلصة، وأصابع الدجاج المقلية، والفطائر، والشوربات وأطعمة أخرى مختلفة، وله العديد من العناصر المهمة لصحة الجسم، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كفتة الدجاج المشوية اللذيذة بخلطة سرية عجيبة سوف تجعل طعمها مختلف عن باقي أنواع المشويات الأخرى، ويمكن تجهيزها في المنزل بكل سهولة بدل من شرائها من الخارج لتضمني السلامة لأطفالك في ظل الظروف التي نمر بها. مكونات كفتة الدجاج المشوية مكونات كفتة الدجاج المشوية توجد بعض المكونات البسيطة لعمل الكفتة بطريقة سهلة وهى كما يلي:- كيلو من صدور الدجاج المفرومة. بصلة كبيرة مفرومة. ملعقة من الثوم المفروم. طبق صغير من البقدونس المفروم. طبق صغير من الكزبرة الخضراء المفرومة. قطعة صغير من لبابة الخبز المبلولة. ملعقة من الملح. ملعقة من الفلفل الأسود. ملعقة من الكزبرة المطحونة. ملعقة من بهارات الدجاج. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كفتة الدجاج المشوية بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر بولة كبيرة ونضع بها جميع المكونات ونعجنهم جيداً حتى تدخل جميع المكونات مع بعضها، ثم نضعها في الثلاجة لمدة ساعة حتى تتماسك تماماً.

نخرج عجينة الكفتة من الثلاجة، ثم نصبعها على شكل أصابع طويلة الحجم.

نحضر صينية كبيرة، ثم نرص أصابع الكفتة فيها ونتركها جانباً.

نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة عالية ونتركها حتى تسخن تماماً.

ندخل الصينية الفرن ونتركها حتى تنضج وتتحمر جيداً.

نخرج الصينية من الفرن، ثم نحضر طبق كبير ونضع عليه البقدونس المقطع، ثم نرص عليه أصابع الكفتة.

نقوم بتقديم الطبق بجانب سلطة الطحينة، والسلطة الخضراء، والخبز الشامي، وبالهناء والشفاء. طريقة عمل كفتة الدجاج بالصلصة سوف نتعرف على طريقة تحضير كفتة الصلصة وهى كما يلي:- نحضر طبق كبير ونضع به نصف كيلو من صدور الدجاج المفرومة، وكزبرة مفرومة، وبقدونس مفروم، وبصلة مفرومة، وملعقة من الثوم المفروم، ونقلبهم جيداً مع بعض حتى يصبح لدينا عجينة متماسكة، ثم نشكلها على شكل كور صغيرة الحجم ونتركها في الهواء حتى تنشف تماماً. نحضر طاسة متوسطة الحجم ونضعها على النار، ونضع بها كمية من الزيت ونتركها حتى تسخن تماماً. نقوم بقلي الكفتة في الزيت ونتركها حتى تتحمر، ثم نخرجها من الزيت ونصفيها تماماً. نحضر حلة متوسطة الحجم ونضعها على النار، ونضع داخلها ثلاث ملاعق من الزيت، وبصلة كبيرة مفرومة، ونقلبها حتى تتحمر. نضع على الخليط السابق ثلاث أكواب من عصير الطماطم ونتركه حتى يتسبك، ثم نضيف اليه كوب من مرقة الدجاج ونتركه يغلي. نحضر طاجن من الفخار ونرص كرات الكفتة فيه، ثم نضع الصلصة عليه ونضعه في الفرن ونتركه حتى يتحمر. نخرج الطاجن من الفرن ونقدمه بجانب الأرز المعمر وبالهناء والشفاء.

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