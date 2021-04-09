أسهل طريقة عمل عجينة القطايف بالطريقة الصحيحة في البيت

يبحث العديد من الأشخاص خلال شهر رمضان الكريم عن أسهل طريقة عمل عجينة القطايف في المنزل، والتي يعشقها الجميع بدون استثناء، حيث تعد القطائف من أساسيات مائدة السحور لدى جميع الأمة العربية والإسلامية خلال شهر رمضان، ويوجد العديد من الوصفات التي قدمت القطايف بالعديد من النكهات فمنها قطايف بكريمة الشكولاتة وقطايف بالقشطة وأخرى بالمكسرات، وسوف نقدم لكم الآن طريقة تحضير عجينة القطايف المحشوة بكريمة الشكولاتة التي يعشقها الجميع كبار وصغار. طريقة عمل عجينة القطايف في البيت طريقة عمل عجينة القطايف في البيت أولا: المقادير 2 كوب دقيق أبيض.

1/2 كوب سميد ناعم.

3 ملاعق صغيرة بيكنج بودر.

3 أكواب ماء.

رشة بندق مجروش لتزيين القطايف. مقادير كريمة الشكولاتة معلقة صغيرة عسل.

كوب قشطة.

معلقة صغيرة فانيليا. أسهل طريقة تحضير عجينة القطايف قومي بخلط السميد مع الدقيق مع البيكنج بورد والماء داخل وعاء الخلط الكهربائية. شغلي الخلاط على سعة متوسطة، حتى تتكون أمامك عجينة شبه سائلة وناعمة خالية من أي تكتلات. اتركي العجينة لمدة ربع ساعة حتى ترتاح. قومي بتحضير كريمة الشكولاتة من خلال وضع القشطة، بوعاء على نار متوسطة حتى تسخن. ثم قومي بإضافة الشكولاتة والعسل والفانيليا، واستمري في التقليب على نار هادئة حتي تذوب الشكولاتة تماماً ويتكون لديك شكولاتة ناعمة. ارفعيها من على النار واتركيها حتى تبرد. قومي بتجهيز صاج أو مقلاة سميكة، وصينية بها فوطة مطبخ نظيفة. ضعي المقلاة علي نار متوسطة حتى تسخن، واسكبي كميات متساوية علي هيئة أقراص بالحجم الذي ترغبين فيه. قومي برفع أقراص القطايف عندما تظهر على سطحها ثقوب، ويجف الملمس السائل للعجينة. ضعي القطايف على الفوطة النظيفة واتركيها لتبرد، حتى تسهل عملية تشكيها وحشوها. قومي بغلق قرص القطايف على هيئة قمع صغير، واملئيها بكريمة الشكولاتة وزينيها بالبندق المجروش. يمكنك استبدال حشوة كريمة الشكولاتة بالمكسرات والزبيب وجوز الهند، وقومي بقليها لتحصلي على ألذ حلوي قطايف مقرمشة. ضعي القطايف المحشوة والمزينة بالبندق عي طبق التقديم، وزينيها ببعض المكسرات المجروش. أسهل طريقة تحضير عجينة القطايف الجدير بالذكر أن الطريقة المذكورة سالفاً، تعتبر أسهل طريقة عمل عجينة القطايف في البيت مثل الجاهزة تماماً، كما أنها آمنة وصحية في ظل الظروف الصحية الحالية، وللوقاية من تداعيات انتشار الجائحة. الوسوم

يبحث العديد من الأشخاص خلال شهر رمضان الكريم عن أسهل طريقة عمل عجينة القطايف في المنزل، والتي يعشقها الجميع بدون استثناء، حيث تعد القطائف من أساسيات مائدة السحور لدى جميع الأمة العربية والإسلامية خلال شهر رمضان، ويوجد العديد من الوصفات التي قدمت القطايف بالعديد من النكهات فمنها قطايف بكريمة الشكولاتة وقطايف بالقشطة وأخرى بالمكسرات، وسوف نقدم لكم الآن طريقة تحضير عجينة القطايف المحشوة بكريمة الشكولاتة التي يعشقها الجميع كبار وصغار. طريقة عمل عجينة القطايف في البيت طريقة عمل عجينة القطايف في البيت أولا: المقادير 2 كوب دقيق أبيض.

1/2 كوب سميد ناعم.

3 ملاعق صغيرة بيكنج بودر.

3 أكواب ماء.

رشة بندق مجروش لتزيين القطايف. مقادير كريمة الشكولاتة معلقة صغيرة عسل.

كوب قشطة.

معلقة صغيرة فانيليا. أسهل طريقة تحضير عجينة القطايف قومي بخلط السميد مع الدقيق مع البيكنج بورد والماء داخل وعاء الخلط الكهربائية. شغلي الخلاط على سعة متوسطة، حتى تتكون أمامك عجينة شبه سائلة وناعمة خالية من أي تكتلات. اتركي العجينة لمدة ربع ساعة حتى ترتاح. قومي بتحضير كريمة الشكولاتة من خلال وضع القشطة، بوعاء على نار متوسطة حتى تسخن. ثم قومي بإضافة الشكولاتة والعسل والفانيليا، واستمري في التقليب على نار هادئة حتي تذوب الشكولاتة تماماً ويتكون لديك شكولاتة ناعمة. ارفعيها من على النار واتركيها حتى تبرد. قومي بتجهيز صاج أو مقلاة سميكة، وصينية بها فوطة مطبخ نظيفة. ضعي المقلاة علي نار متوسطة حتى تسخن، واسكبي كميات متساوية علي هيئة أقراص بالحجم الذي ترغبين فيه. قومي برفع أقراص القطايف عندما تظهر على سطحها ثقوب، ويجف الملمس السائل للعجينة. ضعي القطايف على الفوطة النظيفة واتركيها لتبرد، حتى تسهل عملية تشكيها وحشوها. قومي بغلق قرص القطايف على هيئة قمع صغير، واملئيها بكريمة الشكولاتة وزينيها بالبندق المجروش. يمكنك استبدال حشوة كريمة الشكولاتة بالمكسرات والزبيب وجوز الهند، وقومي بقليها لتحصلي على ألذ حلوي قطايف مقرمشة. ضعي القطايف المحشوة والمزينة بالبندق عي طبق التقديم، وزينيها ببعض المكسرات المجروش. أسهل طريقة تحضير عجينة القطايف الجدير بالذكر أن الطريقة المذكورة سالفاً، تعتبر أسهل طريقة عمل عجينة القطايف في البيت مثل الجاهزة تماماً، كما أنها آمنة وصحية في ظل الظروف الصحية الحالية، وللوقاية من تداعيات انتشار الجائحة.

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