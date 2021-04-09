طريقة عمل سلطات رمضان وصفات سهلة ولذيذة

يريد الكثير من السيدات معرفة طريقة عمل سلطات رمضان خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك وكما نعلم فإن السيدات دائما ما يحبون عمل السلطات المختلفة والمتنوعة علي مائدة الطعام، وهناك بالفعل وصفات مختلفة لعمل سلطات رمضان وهو ما نقدمه لكم في هذا المقال بشكل تفصيلي.

طريقة عمل سلطات رمضان

السلطة من الأطباق المميزة والأساسية علي مائدة الطعام ويمكنك تحضيرها بسهولة على مائدة الإفطار في رمضان وهناك العديد من الوصفات المختلفة التي يمكنك من خلالها تحضير السلطة، وتعد السلطة مفيدة للغاية كونها تحتوي على نسب عالية من المعادن والفيتامينات والتي تفيد الجسم.

1- سلطة الزبادي بالخيار

هي واحدة من أشهر أنواع السلطات المميزة والشائعة التي يحبها الكثير وطريقة تحضيرها بسيطة للغاية ونعرض لكم مقادير تحضير الزبادي بالخيار في الخطوات الآتية.

2 كوب من الزبادي.

2 ملاعق كبيرة من المايونيز.

ملعقة واحدة صغيرة من زيت الزيتون.

فص ثوم مطحون.

نصف ليمونة عصير.

ربع ملعقة صغيرة من النعناع الناشف المفروم.

فلفل أسود وملح بحسب الرغبة.

قومي بتقشير الخيار إلى قطع صغيرة أو مفرومة.

بعد ذلك قومي بفرم فص الثوم بشكل جيد.

قومي بخلط كل من الزبادي مع المايونيز مع عصير الليمون وزيت الزيتون والفلفل الأسود والملح والنعناع واخلطيهما بشكل جيد.

قومي بوضع فص الثوم المفروم علي الخليط واستمري في التقليب.

قومي بتغطية الزبادي لمدة نصف ساعة في الثلاجة وبعد ذلك أصبحت جاهزة للتناول والتقديم.

مقادير سلطة الزبادي بالخيارطريقة تحضير سلطة الزبادي بالخيار2- سلطة البطاطس بالبقدونس

سلطة البطاطس بالبقدونس واحدة من السلطات المفيدة والمميزة حيث إن القدوس من الخضروات المفيدة للجسم وأيضا البطاطس ونعرض لكم في الخطوات الآتية المقادير المطلوبة لعمل السلطة وطريقة التحضير.

3 بطاطس مسلوقة ومقطعة الي مكعبات صغيرة.

كوب واحد من البقدونس المفروم (ناعم).

ربع كوب من عصير الليمون.

ربع كوب من زيت الزيتون.

2 فص من الثوم المفروم.

نصف ملعقة من الملح والفلفل الأسود أو بحسب الرغبة.

قومي بخلط كل من عصير الليمون والثوم المفروم والفلفل الأسود والملح وزيت الزيتون معا بشكل جيد لعدة دقائق.

بعد ذلك قومي بوضع البطاطس والبقدونس في طبق وقومي بوضع الخليط عليهم واخلطيهما معا جيدا وبعد ذلك تصبح السلطة جاهزة للتقديم.

مقادير سلطة البطاطس بالبقدونسطريقة تحضير سلطة البطاطس بالبقدونس