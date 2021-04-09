طريقة عمل سلطات رمضان وصفات سهلة ولذيذة

- 1/2
- 2/2
يريد الكثير من السيدات معرفة طريقة عمل سلطات رمضان خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك وكما نعلم فإن السيدات دائما ما يحبون عمل السلطات المختلفة والمتنوعة علي مائدة الطعام، وهناك بالفعل وصفات مختلفة لعمل سلطات رمضان وهو ما نقدمه لكم في هذا المقال بشكل تفصيلي.طريقة عمل سلطات رمضان
السلطة من الأطباق المميزة والأساسية علي مائدة الطعام ويمكنك تحضيرها بسهولة على مائدة الإفطار في رمضان وهناك العديد من الوصفات المختلفة التي يمكنك من خلالها تحضير السلطة، وتعد السلطة مفيدة للغاية كونها تحتوي على نسب عالية من المعادن والفيتامينات والتي تفيد الجسم.1- سلطة الزبادي بالخيار
هي واحدة من أشهر أنواع السلطات المميزة والشائعة التي يحبها الكثير وطريقة تحضيرها بسيطة للغاية ونعرض لكم مقادير تحضير الزبادي بالخيار في الخطوات الآتية.مقادير سلطة الزبادي بالخيار
- 2 كوب من الزبادي.
- 2 ملاعق كبيرة من المايونيز.
- ملعقة واحدة صغيرة من زيت الزيتون.
- فص ثوم مطحون.
- نصف ليمونة عصير.
- ربع ملعقة صغيرة من النعناع الناشف المفروم.
- فلفل أسود وملح بحسب الرغبة.
- قومي بتقشير الخيار إلى قطع صغيرة أو مفرومة.
- بعد ذلك قومي بفرم فص الثوم بشكل جيد.
- قومي بخلط كل من الزبادي مع المايونيز مع عصير الليمون وزيت الزيتون والفلفل الأسود والملح والنعناع واخلطيهما بشكل جيد.
- قومي بوضع فص الثوم المفروم علي الخليط واستمري في التقليب.
- قومي بتغطية الزبادي لمدة نصف ساعة في الثلاجة وبعد ذلك أصبحت جاهزة للتناول والتقديم.
سلطة البطاطس بالبقدونس واحدة من السلطات المفيدة والمميزة حيث إن القدوس من الخضروات المفيدة للجسم وأيضا البطاطس ونعرض لكم في الخطوات الآتية المقادير المطلوبة لعمل السلطة وطريقة التحضير.مقادير سلطة البطاطس بالبقدونس
- 3 بطاطس مسلوقة ومقطعة الي مكعبات صغيرة.
- كوب واحد من البقدونس المفروم (ناعم).
- ربع كوب من عصير الليمون.
- ربع كوب من زيت الزيتون.
- 2 فص من الثوم المفروم.
- نصف ملعقة من الملح والفلفل الأسود أو بحسب الرغبة.
- قومي بخلط كل من عصير الليمون والثوم المفروم والفلفل الأسود والملح وزيت الزيتون معا بشكل جيد لعدة دقائق.
- بعد ذلك قومي بوضع البطاطس والبقدونس في طبق وقومي بوضع الخليط عليهم واخلطيهما معا جيدا وبعد ذلك تصبح السلطة جاهزة للتقديم.
الوسوم
يريد الكثير من السيدات معرفة طريقة عمل سلطات رمضان خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك وكما نعلم فإن السيدات دائما ما يحبون عمل السلطات المختلفة والمتنوعة علي مائدة الطعام، وهناك بالفعل وصفات مختلفة لعمل سلطات رمضان وهو ما نقدمه لكم في هذا المقال بشكل تفصيلي.طريقة عمل سلطات رمضان
السلطة من الأطباق المميزة والأساسية علي مائدة الطعام ويمكنك تحضيرها بسهولة على مائدة الإفطار في رمضان وهناك العديد من الوصفات المختلفة التي يمكنك من خلالها تحضير السلطة، وتعد السلطة مفيدة للغاية كونها تحتوي على نسب عالية من المعادن والفيتامينات والتي تفيد الجسم.1- سلطة الزبادي بالخيار
هي واحدة من أشهر أنواع السلطات المميزة والشائعة التي يحبها الكثير وطريقة تحضيرها بسيطة للغاية ونعرض لكم مقادير تحضير الزبادي بالخيار في الخطوات الآتية.مقادير سلطة الزبادي بالخيار
- 2 كوب من الزبادي.
- 2 ملاعق كبيرة من المايونيز.
- ملعقة واحدة صغيرة من زيت الزيتون.
- فص ثوم مطحون.
- نصف ليمونة عصير.
- ربع ملعقة صغيرة من النعناع الناشف المفروم.
- فلفل أسود وملح بحسب الرغبة.
- قومي بتقشير الخيار إلى قطع صغيرة أو مفرومة.
- بعد ذلك قومي بفرم فص الثوم بشكل جيد.
- قومي بخلط كل من الزبادي مع المايونيز مع عصير الليمون وزيت الزيتون والفلفل الأسود والملح والنعناع واخلطيهما بشكل جيد.
- قومي بوضع فص الثوم المفروم علي الخليط واستمري في التقليب.
- قومي بتغطية الزبادي لمدة نصف ساعة في الثلاجة وبعد ذلك أصبحت جاهزة للتناول والتقديم.
سلطة البطاطس بالبقدونس واحدة من السلطات المفيدة والمميزة حيث إن القدوس من الخضروات المفيدة للجسم وأيضا البطاطس ونعرض لكم في الخطوات الآتية المقادير المطلوبة لعمل السلطة وطريقة التحضير.مقادير سلطة البطاطس بالبقدونس
- 3 بطاطس مسلوقة ومقطعة الي مكعبات صغيرة.
- كوب واحد من البقدونس المفروم (ناعم).
- ربع كوب من عصير الليمون.
- ربع كوب من زيت الزيتون.
- 2 فص من الثوم المفروم.
- نصف ملعقة من الملح والفلفل الأسود أو بحسب الرغبة.
- قومي بخلط كل من عصير الليمون والثوم المفروم والفلفل الأسود والملح وزيت الزيتون معا بشكل جيد لعدة دقائق.
- بعد ذلك قومي بوضع البطاطس والبقدونس في طبق وقومي بوضع الخليط عليهم واخلطيهما معا جيدا وبعد ذلك تصبح السلطة جاهزة للتقديم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل سلطات رمضان وصفات سهلة ولذيذة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.