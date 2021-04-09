طريقة عمل الحوواشى الاسكندراني بكل تكاته أحلي من المطاعم

طريقة عمل الحوواشى الاسكندراني لكل ست بيت تريد أن تصنعه لأسرتها بأسهل طريقة يمكن عملها، حيث أن الحوواشى من الأكلات التي يقبل عليها الأشخاص، ومشهورة جدا في المحلات وتباع علي العربات المنتشرة علي الرصيف، ويمكن عملها بداية من الدقيق وعجنه ثم وضع اللحمة المفرومة المتبله فيه، كما يمكن شراء عيش بلدي من الأفران ووضع اللحمة المفرومة فيه. مكونات الحوواشى الاسكندراني واحد كيلو دقيق

نصف كيلو لحمة مفرومة

بصلتين

علبة زبادي بلدي

كوب لبن دافىء

ماء دافىء للعجن

خميرة فورية

بيضة

ربع كوب زيت طريقة تحضير الحوواشى نقوم بوضع الخميرة في كوب مع ملعقة سكر وملعقة ماء دا فيء ونتركها عدة دقائق حتي تتفاعل ثم نقوم بنخل الدقيق ونضيف المكونات وهي الزبادي واللبن والزيت وذرة ملح والخميرة المتفاعلة ونقوم بالعجن ويمكن عجنها باليد أو باستخدام العجان نتركه يختمر في مكان دافىء نأتي بإناء نضع فيه اللحمة المفرومة والبصلتين وفلفل اخضر ونفرم البصل والفلفل ومعهم ثمرة طماطم وكزبرة خضرا ونضعهم في الكبة ثم بعد الفرم نضيفهم للحمة المفرومة، ونضيف عليها بهارات السبع بهارات وملح وفلفل اسود وملعقة طحينه ونخلطهم جيدا بعد أن اختمر العجين نقوم بتقسيمه إلي أرغفة بالمقاس الذي تريده ونتركه عشر دقائق يرتاح، ونبدأ في عمل رغيف الحوواشى ونفرد الرغيف في صنية ثم نضع عليها حشو اللحمة المفرومة ونغطيها بطبقة عيش اخري ويمكن التنوع في فرد العيش حيث يكون طبقتين الطبقة الكبيرة في القاع ثم نضع اللحم المفروم ثم نضع الطبقة الأصغر وقفلها جيدا ونضع في صنية ونقوم بإدخاله الفرن علي درجة حرارة 180 في الرف الأوسط لمدة ربع ساعة ويمكن أن نضع علي الرغيف من الخارج جبنه موتزريلا ليكون شبيه البيتزا مكونات الحوواشى الاسكندرانيطريقة تحضير الحوواشى الوسوم

طريقة عمل الحوواشى الاسكندراني لكل ست بيت تريد أن تصنعه لأسرتها بأسهل طريقة يمكن عملها، حيث أن الحوواشى من الأكلات التي يقبل عليها الأشخاص، ومشهورة جدا في المحلات وتباع علي العربات المنتشرة علي الرصيف، ويمكن عملها بداية من الدقيق وعجنه ثم وضع اللحمة المفرومة المتبله فيه، كما يمكن شراء عيش بلدي من الأفران ووضع اللحمة المفرومة فيه. مكونات الحوواشى الاسكندراني واحد كيلو دقيق

نصف كيلو لحمة مفرومة

بصلتين

علبة زبادي بلدي

كوب لبن دافىء

ماء دافىء للعجن

خميرة فورية

بيضة

ربع كوب زيت طريقة تحضير الحوواشى نقوم بوضع الخميرة في كوب مع ملعقة سكر وملعقة ماء دا فيء ونتركها عدة دقائق حتي تتفاعل ثم نقوم بنخل الدقيق ونضيف المكونات وهي الزبادي واللبن والزيت وذرة ملح والخميرة المتفاعلة ونقوم بالعجن ويمكن عجنها باليد أو باستخدام العجان نتركه يختمر في مكان دافىء نأتي بإناء نضع فيه اللحمة المفرومة والبصلتين وفلفل اخضر ونفرم البصل والفلفل ومعهم ثمرة طماطم وكزبرة خضرا ونضعهم في الكبة ثم بعد الفرم نضيفهم للحمة المفرومة، ونضيف عليها بهارات السبع بهارات وملح وفلفل اسود وملعقة طحينه ونخلطهم جيدا بعد أن اختمر العجين نقوم بتقسيمه إلي أرغفة بالمقاس الذي تريده ونتركه عشر دقائق يرتاح، ونبدأ في عمل رغيف الحوواشى ونفرد الرغيف في صنية ثم نضع عليها حشو اللحمة المفرومة ونغطيها بطبقة عيش اخري ويمكن التنوع في فرد العيش حيث يكون طبقتين الطبقة الكبيرة في القاع ثم نضع اللحم المفروم ثم نضع الطبقة الأصغر وقفلها جيدا ونضع في صنية ونقوم بإدخاله الفرن علي درجة حرارة 180 في الرف الأوسط لمدة ربع ساعة ويمكن أن نضع علي الرغيف من الخارج جبنه موتزريلا ليكون شبيه البيتزا مكونات الحوواشى الاسكندرانيطريقة تحضير الحوواشى

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