طريقة عمل كيكة عيش السرايا بكل سهولة وبألذ وأشهى مذاق وأحلى من الجاهزة

كيكة عيش السرايا ، من ألذ وأشهى أنواع الحلويات والتي تتمتع بشعبية كبيرة في الشرق الأوسط، وترجع أصولها إلى بلاد الشام ومصر وتركيا. كما أنها من الحلويات التي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم، حيث تحظى بإقبال الجميع. وهي من الحلويات التي يشتهر تحضيرها في الأعياد والمناسبات، وخاصة في شهر رمضان الكريم، لما تتمتع به من مذاق غني وشهي وجميل لا مثيل له. وتتميز بقيمتها الغذائية العالية، نظرا لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة ومفيدة للجسم. كما تتميز بسهولة التحضير، فلا تتطلب وقت ولا مجهود، ويمكن لكل ست بيت تحضيرها في المنزل بكل سهولة، وبدون مشقة وعناء. وهي من الحلويات الخفيفة، والتي تمد الجسم بالطاقة والحيوية أيضا. ويعرف عن حلى عيش السرايا أنه حلى فخم وعريق، حيث اعتاد الملوك والأمراء على تناوله منذ قديم الأذل. وفيما يلي متابعينا سوف نتعرف في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على مكونات كيكة عيش السرايا وطريقة تحضيرها بألذ وأسهل طريقة لم تجربوها من قبل.

مكونات كيكة عيش السرايا

تتكون كيكة عيش السرايا من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها الرائع واللذيذ، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير الكيك

3 بيضات.

كوب سكر بودرة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

كوب إلا ربع حليب.

نصف كوب زيت.

كوب ونصف دقيق.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

مقادير الطبقة الثانية

ثلث كوب سكر بودرة.

5 ملعقة كبيرة نشا.

4 ملعقة كبيرة دقيق.

لتر حليب.

2 ملعقة كبيرة ماء ورد.

ملعقة كبيرة زبدة.

مقادير الطبقة الثالثة

كوب ماء بارد.

90 جم كريمة شانتيه.

للتزيين

فستق حلبي.

جلي.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير كيكة عيش السرايا بطريقة سهلة وبسيطة وشهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الدقيق والبيكنج بودر والملح ونخلطهم جيدا.

نحضر الخلاط ونضيف إليه البيض والسكر البودرة والفانيليا والحليب والزيت ونخلطهم جيدا لمدة لا تقل عن خمس دقائق.

نسكب خليط البيض على خليط الدقيق ونقلب جيدا حتى يتجانس الخليط.

نحضر صينية مقاس 30*20 سم وندهنها بالزيت، ثم نرش عليها دقيق، ونسكب فيها خليط الكيك.

ندخل الصينية فرن مسخنة مسبقا على درجة حرارة 170 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة.

نخرج الصينية من الفرن ونترك الكيكة تبرد تماما.

عندما تبرد الكيكة نسقيها بالشربات الدافئ، ونتركها تتشرب الشربات

نحضر الطبقة الثانية، نحضر حلة ونضيف إليها السكر والنشا والدقيق والحليب ونقلب جيدا على البارد.

نضع الحلة على نار متوسطة ونقلب باستمرار حتى يثقل الخليط.

نضيف ماء الورد والزبدة ونقلب لمدة دقيقة، ثم نرفع الحلة من على النار ونسكب الخليط فوق الكيكة ونتركها تبرد وتتجمد.

نحضر الطبقة الثالثة، نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الماء البارد وكريمة شانتيه ونخفق جيدا بالمضرب الكهربائي حتى تثقل الكريمة.

نقوم بتوزيع الكريمة جيدا على وجه الكيكة، ونضع الكيكة في الثلاجة لمدة أربع ساعات على الأقل لكي تبرد الكريمة وتتجمد.

نخرج كيكة عيش السرايا من الثلاجة ونقطعها، ثم نزينها بالمكسرات والجلي.

ثم تقدم في طبق التقديم، وبالهنا والشفا.

طريقة عمل شربات كيكة عيش السرايا

مقادير الشربات

كوب سكر.

2 كوب ماء ساخن.

ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة التحضير

إليكم في هذه الخطوات طريقة تحضير الشربات بطريقة سهلة، وهي كالآتي: