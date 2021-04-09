الكنافة بالشيكولاتة والنوتيلا.. على طريقة ساليه سوكريه وكل أسرار الطعم الذي يذوب في الفم

الكنافة بالشيكولاتة تعد من ألذ أنواع الحلويات الشرقية الشهيرة، في الوطن العربي بشكل عام وفي مصر وبلاد الشام بشكل خاص، وترتبط مع أغلب الأشخاص بشهر رمضان المبارك، على الرغم من توفرها طوال العام، إلا أنها مرتبطة كحلوى شرقية أساسية على مائدة رمضان، وتبدع جميع محلات الحلواني في إعدادها، وتحاول ربة كل منزل أن تصنع أحلى كنافة لأفراد أسرتها، اليوم سنقدم لكم طريقة عمل الكنافة باستخدام الشيكولاتة والنوتيلا. الكنافة بالشيكولاتة الكنافة بالشيكولاتة المقادير 450 غرام من الكنافة النيئة.

1 كوب من الزبدة الذائبة.

250 جرام من قطع الشوكولاتة.

1 كوب من الزبدة.

½1 كوب من السكر.

½ كوب من الماء.

1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون. طريقة عمل الكنافة بالشوكولاتة قومي بتحضير الشربات أولاً، وذلك عن طريق وضع الماء والسكر والليمون على النار حتى يغلي ويصبح ذو قوام ثقيل، ويمكن تركه لمدة خمس دقائق فقط من بدء الغليان.

ضعي الكنافة في الفريزر، وعندما تصبح شبه مجمدة، أخرجيها، وقومي بفركها ستلاحظين أنها تتكسر بسهولة، دون الحاجة للتقطيع بالطريقة التقليدية والتي تأخذ الكثير من الوقت والجهد.

أحضري الزبدة والشوكولاتة ثم ضعيهم في حمام مائي ساخن، ويمكن استخدام الميكروويف أيضاً.

قومي بوضع الكنافة في الصينية ثم إضغطي عليها بيديكِ جيداً، ثم أضيفي الشيكولاتة والزبدة، ثم أضيفي طبقة أخرى من الكنافة.

قومي بإدخالها الفرن على درجة حرارة حوالي 200 درجة لمدة ثلث ساعة فقط.

بمجرد أن يتحمر الوجه، قومي بإخراجها من الفرن ثم قومي بسقيها بالشربات. كنافة بشوكولاتة النوتيلا طريقة عمل الكنافة بالشوكولاتةكنافة بشوكولاتة النوتيلا نصف كيلو من الكنافة.

100جرام من الزبدة.

كوب من شوكولاتة النوتيلا.

كمية مناسبة من الشربات. طريقة عمل كنافة بشوكولاتة النوتيلا قومي بتفتيت الكنافة وتكسيرها لقطع صغيرة جداً، ثم أضيفي الزبدة الذائبة وقلبيها بيديكِ جيداً.

قومي بتقسيم الكنافة إلى كميتين متساويتين، ضعي كل جزء في صينية، وأدخليها الفرن على درجة حرارة 200 حتى تكتسب اللون الذهبي.

بعد أن تنضج تماماً، أخرجيها وأضيفي القليل من الشربات، ثم أضيفي طبقة كبيرة من النوتيلا، وضعي النصف الآخر فوقها وطبقة أخرى من النوتيلا، ويمكنك تزيين الكنافة بالشيكولاتة بالقليل من البندق أو أي مكسرات حسب الرغبة. طريقة عمل كنافة بشوكولاتة النوتيلا الوسوم

الكنافة بالشيكولاتة تعد من ألذ أنواع الحلويات الشرقية الشهيرة، في الوطن العربي بشكل عام وفي مصر وبلاد الشام بشكل خاص، وترتبط مع أغلب الأشخاص بشهر رمضان المبارك، على الرغم من توفرها طوال العام، إلا أنها مرتبطة كحلوى شرقية أساسية على مائدة رمضان، وتبدع جميع محلات الحلواني في إعدادها، وتحاول ربة كل منزل أن تصنع أحلى كنافة لأفراد أسرتها، اليوم سنقدم لكم طريقة عمل الكنافة باستخدام الشيكولاتة والنوتيلا. الكنافة بالشيكولاتة الكنافة بالشيكولاتة المقادير 450 غرام من الكنافة النيئة.

1 كوب من الزبدة الذائبة.

250 جرام من قطع الشوكولاتة.

1 كوب من الزبدة.

½1 كوب من السكر.

½ كوب من الماء.

1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون. طريقة عمل الكنافة بالشوكولاتة قومي بتحضير الشربات أولاً، وذلك عن طريق وضع الماء والسكر والليمون على النار حتى يغلي ويصبح ذو قوام ثقيل، ويمكن تركه لمدة خمس دقائق فقط من بدء الغليان.

ضعي الكنافة في الفريزر، وعندما تصبح شبه مجمدة، أخرجيها، وقومي بفركها ستلاحظين أنها تتكسر بسهولة، دون الحاجة للتقطيع بالطريقة التقليدية والتي تأخذ الكثير من الوقت والجهد.

أحضري الزبدة والشوكولاتة ثم ضعيهم في حمام مائي ساخن، ويمكن استخدام الميكروويف أيضاً.

قومي بوضع الكنافة في الصينية ثم إضغطي عليها بيديكِ جيداً، ثم أضيفي الشيكولاتة والزبدة، ثم أضيفي طبقة أخرى من الكنافة.

قومي بإدخالها الفرن على درجة حرارة حوالي 200 درجة لمدة ثلث ساعة فقط.

بمجرد أن يتحمر الوجه، قومي بإخراجها من الفرن ثم قومي بسقيها بالشربات. كنافة بشوكولاتة النوتيلا طريقة عمل الكنافة بالشوكولاتةكنافة بشوكولاتة النوتيلا نصف كيلو من الكنافة.

100جرام من الزبدة.

كوب من شوكولاتة النوتيلا.

كمية مناسبة من الشربات. طريقة عمل كنافة بشوكولاتة النوتيلا قومي بتفتيت الكنافة وتكسيرها لقطع صغيرة جداً، ثم أضيفي الزبدة الذائبة وقلبيها بيديكِ جيداً.

قومي بتقسيم الكنافة إلى كميتين متساويتين، ضعي كل جزء في صينية، وأدخليها الفرن على درجة حرارة 200 حتى تكتسب اللون الذهبي.

بعد أن تنضج تماماً، أخرجيها وأضيفي القليل من الشربات، ثم أضيفي طبقة كبيرة من النوتيلا، وضعي النصف الآخر فوقها وطبقة أخرى من النوتيلا، ويمكنك تزيين الكنافة بالشيكولاتة بالقليل من البندق أو أي مكسرات حسب الرغبة. طريقة عمل كنافة بشوكولاتة النوتيلا

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